Alternativní umělci, kteří používají nevšední zvuky, sklízí úspěch u hudebních kritiků a vyprodávají světové koncertní haly. Tyhle tři byste podle redakce PROČ NE?! rozhodně neměli přeslechnout ani vy.

Svá oblíbená alba z loňského roku se vám již oposlouchala? Inspirujte se naším výběrem mladých a nadějných hudebníků, kteří vám do žil vlijí novou energii.

BØRNS

Popová revoluce. Těmito slovy bývá předními hudebními kritiky označován Garrett Clark Borns, známý pod pseudonymem BØRNS. Hudební kariéru odstartoval v roce 2015 prvním albem Dopamine. Šestadvacetiletý mladík z amerického Michiganu vydal na začátku ledna své druhé studiové album pod názvem Blue Madonna. Předními singly, které zakotvily na prvních příčkách hudebních žebříčků jsou Sweet Dreams, Faded Heart a God Save Our Young Blood, kde si hudebník přizval ke spolupráci Lanu Del Rey.

Netradiční styl oblékání, dlouhé vlasy a chytlavé texty mají jednoduše úspěch. Jeho indie pop je protkaný elektronickými a galaktickými zvuky. Působí tajemně, pohltí vás a už nepustí. Hudebníkovu popularitu dokazuje i to, že jeho severoamerického turné, které začíná 17. ledna a potrvá do první půlky února, se již vyprodalo. Ačkoliv BØRNS sklízí obrovský úspěch, jeho evropští fanoušci si zatím na turné po Evropě budou muset počkat.

Billie Eilish

Billie je teprve šestnáct let, ale její první album si již vysloužilo přízvisko "naděje popové kultury". Zpěvačka na svůj věk píše poměrně vyspělé texty, které prolíná s dark popem. Do hudebního průmyslu prorazila v roce 2017 se singlem Bellyache a krátce poté vydala své pilotní album s názvem Don’t Smile At Me. Drobná, blonďatá, pihatá zpěvačka popisuje svoje dílo jako, "kdyby ho vytvořilo několik osobností najednou". "Nepotřebuji být zamilovaná, abych zvládla napsat píseň o lásce," uvedla Billie pro Billboard.com.

Zpěvačka se již v tak mladém věku stihla i podílet na tvorbě hudby k úspěšnému seriálu 13 Reasons Why a podepsala kontrakt se společností Interscope. Billie v polovině ledna zahájila své světové turné, do kterého zahrnula i některé státy Evropy. Lístky se vyprodaly během první hodiny.

Halsey

Halsey, vlastním jménem Ashley Nicolette Frangipane, je americká zpěvačka a skladatelka, která svým třetím albem Hopeless Fountain Kingdom potvrdila, že s každým kouskem své tvorby je lepší a lepší. Zpěvačka, která má za sebou již spolupráci s hudebníkem The Weeknd, na svém Twitteru veřejně přiznala, že je bisexuálka a trpí bipolární poruchou. Všechny světlé a temné stránky své osobnosti promítá právě do své hudby. Její styl bývá označován jako alternativní a její hlas za nevšední.

Své první album Room 93 vydala v roce 2014, ale až v roce 2015 prorazila do hudebních žebříčků se singlem New Americana. Zpívá v něm "We are the new americana, high on legal marijuana” a vypráví tak svůj příběh o tom, jak se dostala z ulic New Jersey, přes protidrogové léčebny až na vrchol proslulé hitparády Billboard The Hot 100.