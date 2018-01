Stylovým účtům na Instagramu vládnou mikiny, tenisky a tepláky. Chcete se stát také streetwearovou hvězdou? Pak by vám tyto novinky určitě neměly v šatníku chybět.

Ta správná mikina s tím správným nápisem vás může rázem povýšit na úroveň módní ikony. Alespoň to platí pro svérázný svět Instagramu. Pokud jste fanoušky ležérního oblečení a sháníte nové followery, sáhněte po našem výběru oblečení a doplňků, které jsou hitem letošní zimy.

Off-White pro všechny

Milánská módní značka Off-White založená v roce 2014 streetwearovým "mastermindem" Virgilem Ablohem, k jejíž popularitě neméně přispěl i hudebník Kanye West, uvedla na trh novou kolekci. Její název "For all" napovídá, že je cenově dostupnější. Zatímco u běžné nabídky se ceny pohybují v rozmezí 300 dolarů až 2000 dolarů, oblečení z nové kolekce pořídíte již od 95 dolarů.

"Off-White může být stejně luxusní ve vyšších i nižších cenových kategoriích. Cílem bylo, aby i nový zákazník měl tu možnost zapadnout do celkového konceptu této značky, a proto tato dostupnější kolekce není rozhodně poslední," uvedl Abloh pro Business Of Fashion.

Pro Off-White, přezdívanou "značka mileniálů", jsou typické především oversized mikiny, dlouhé pásky, nápisy a pruhy. Kolekce "For all" nabízí celkem osm kusů oblečení. Z toho čtyři mikiny, jejichž cena pohybuje okolo 170 dolarů, a čtyři trička v ceně okolo 95 dolarů. Zakoupit si tuto kolekci je možné v kamenných obchodech značky v New Yorku, Torontu, Paříži, Sydney a dalších městech.

Cortez v novém

Šílenství kolem rappera Kendricka Lamara sílí snad každým dnem. K jeho příznivcům nově přibyla i značka Nike. Třicetiletý rodák z Kalifornie oznámil spolupráci s výrobcem sportovního vybavení již v prosinci. Samozřejmě přes svůj Instagram.

Společně vytvořili novou podobu legendárních bílých tenisek Cortez. Ty byly doplněny o červeně vyšité slovo DAMN., které je zároveň názvem Lamrova posledního alba. To posbíralo hned sedm nominací na cenu Grammy, včetně té za nejlepší album roku. Unikátní tenisky se začnou prodávat od 26. ledna na webových stránkách společnosti Nike za 100 dolarů.

Trendy horoskop

Beran nebo rak? Ať už jste jakékoliv znamení, u pařížské značky Vetements si letos přijde každý na své. Módní dům, jenž do hry opět vrátil styl 90. let, vytvořil kolekci triček a pláštěnek s motivy znamení zvěrokruhu. Černé oblečení zdobí jen minimalistický symbol daného znamení a stručná charakteristika na zádech. Toužíte-li po takovém úlovku v ceně od 350 dolarů, pak zamiřte například na web concept storu Dover Street Market.