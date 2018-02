Pygmalion stvořil sochu ze slonoviny a zamiloval se do ní. Bohyně Afrodita jí ze soucitu vdechla život. Chytrým robotům dáváme život my. Čeká nás s našimi výtvory stejně idylická budoucnost?

Dávám přednost mlčenlivým ženám, které svoji rozkoš prožívají se zjevnou lhostejností, tvrdí hlavní hrdina povídky Dokonalé bezživotí spisovatele Iana McEwana. V ní si zámožný Londýňan jednu takovou milenku pořídí. Přivede si ji domů, stará se o ni, vášnivě se do ní zamiluje a − čtenář promine prozrazení pointy − ze zoufalství ji kvůli její údajné nevěře zabije. Jeho vyvolená ovšem byla celou dobu pouze figurína z výlohy.

Mlčenlivým ženám dával až donedávna přednost i další muž. Není z Londýna, ale z Kalifornie a více než zvrhlého gentlemana připomíná majitele tetovacího salonu. Slabost pro figuríny má ale taky. Pro ty silikonové a určené k − velmi eufemisticky řečeno − "dospělé zábavě". Matthew McMullen je zakladatelem společnosti Abyss Creations, která vyrábí luxusní panny značky RealDoll. McMullen sní o první společnici vybavené umělou inteligencí, jež by dokázala ukojit nejen touhu po dokonalé a vždy dostupné milence, ale která by si s vámi láskyplně povídala. "S tím, jak pokročila technologie a výroba potřebného softwaru i hardwaru se zjednodušila, jsme se odhodlali po téhle cestě vydat," odpověděl nám McMullen v e-mailovém rozhovoru.

Stvořil Harmony, anatomicky přesnou pannu s mluvící robotickou hlavou a vlastní umělou inteligencí. Když chcete, můžete jí i jednoduše vyměnit obličej! (Více o jeho vynálezu se dozvíte na str. 34.) Postaral se tak o senzaci i o záplavu otázek. Bude nám umělá inteligence pomáhat nejen s vyhledáváním dobré restaurace v okolí, ale i v našem osobním životě? A jak blízko k sobě lidé a roboti mohou vlastně mít?

Milenci z křemíkového údolí

Neviditelná smyčka umělé inteligence se kolem našich životů svírá již řadu let. Postupně si zvykáme. Od 90. let drtí počítač jednoho špičkového hráče šachu za druhým. Pak přišla na řadu porážka v soutěži Jeopardy! a nakonec i ve hře Go. Dohadujeme se o tom, jestli na silnice vpustit samořiditelná auta. Normální je mluvit s telefonem místo do telefonu. Chatboti vyřizují naše rutinní dotazy a v domácnostech se množí černé válce ukrývající Alexu, věčně naslouchajícího osobního asistenta z dílny Amazonu, schopného ovládat celou domácnost.

Algoritmy navíc postupně halíme do umělých těl podobných člověku se znepokojivě věrnou mimikou. Humanoidní Sophia hongkongské společnosti Hanson Robotics rozmlouvala s náměstkem generálního tajemníka OSN i v několika talkshow a na konci loňského roku se stala občanem Saúdské Arábie, a tím i prvním robotem se státní příslušností. Obličej navržený podle Audrey Hepburnové, příjemný hlas, encyklopedické znalosti. Kdo by si ji nezamiloval? Dorazila k nám tedy budoucnost?

Moc dotyku

Fantasticky znějících vizí zaznívá spousta. Zlomovým bude údajně rok 2050. Podle futurologa Iana Pearsona bude tou dobou většina lidí dávat přednost robotickým společníkům před těmi lidskými. David Levy, profesor univerzity v Maastrichtu, se domnívá, že počínaje tímto rokem budou uzavírány první sňatky lidí s roboty.

Tak dlouho přitom podle něj vlastně ani čekat nemusíme. "Když se robot chová, jako by nás miloval, proč bychom mu neměli věřit?" tvrdí Levy. I lidé jsou přece pouhými "programy", akorát nás místo algoritmů ovládají hormony, neurony a chemické reakce v našem mozku. Za pár desítek let tak prý bude rozdíl mezi lidmi a androidy stejný "jako kulturní rozdíly mezi lidmi pocházejícími z různých zemí".

Vytvořit si silné emoční pouto k robotovi je o to snazší v případě, kdy nám chytrý stroj pomáhá.

Podobně uvažuje i japonský profesor robotiky Hiroši Išiguro, jenž v rámci svého výzkumu na univerzitě v Ósace vyrábí jedny z nejvěrnějších kopií lidských osobností včetně sebe samého. Podle Išigura není důležité, co cítí sám robot, ale jak na jeho sdělení reagujeme my lidé. "Nikdy mi neukážete mechanismus, jak vzniká láska. Řeknete prostě: ,Jsem zamilovaný.' Ale android to dokáže také. Říká tedy úplně to samé co vy. Pro mě je to stejná výpověď, se stejnou hodnotou," prohlásil před několika lety v rozhovoru pro tento magazín.

Jednou z lidských vlastností je schopnost zasazovat si informace do rámce, který je nám známý. Náš mozek nám říká, že když něco vypadá aspoň trochu jako člověk, mluví to jako člověk a pohybuje se to jako člověk, musí to být člověk. Jakmile s námi cokoliv začne komunikovat plynulým přirozeným jazykem, předpokládáme, že daná věc má inteligenci alespoň malého dítěte. Nemusí se přitom jednat ani o lidskou řeč. Stačí pípající robot po vzoru R2-D2 z Hvězdných válek, jehož způsob komunikace napodobuje například osobní asistent Kuri. Nemusí dokonce ani mluvit. To potvrdí každý rodič, jenž se někdy snažil své dítě odtrhnout od oblíbeného plyšáka.

Pro lidi, kteří mají problém s běžnou komunikací, by se tak inteligentní roboti mohli stát alternativou běžných mezilidských vztahů. Může to platit nejen pro seniory, ale i pro lidi vyrovnávající se s traumaty či trpící různými fobiemi. Terapeutický robot PARO, jenž vypadá jako velký chlupatý bílý tuleň, se například používá při terapiích v nemocnicích i pečovatelských domech ke zmírnění stresu pacientů.

"Máme tendenci vytvářet si emocionální vazby k objektům, které nás obklopují. Promítáme si do nich své vlastní pocity. To platí pro všechny předměty. Kdo se někdy nerozčílil na kopírku nebo na rozbitý automat na kávu?" ptá se francouzský psycholog a psychiatr Serge Tisseron, zakladatel pařížského Institutu pro výzkum vztahů mezi člověkem a roboty. Až donedávna jsme byli zvyklí na to, že komunikace se stroji byla pouze jednostranná, a to, že nám stroje najednou začínají odpovídat a komunikovat s námi, nás staví do nepoznané situace.

Vytvořit si silné emoční pouto k robotovi je o to snazší v případě, kdy nám chytrý stroj pomáhá, nebo na něm dokonce závisí náš život. "Existuje řada studií, jež se zabývají vztahy mezi vojáky a jejich pyrotechnickými stroji. V obrovském množství případů k nim vojáci silně přilnou − dávají jim jména, zdobí si je malůvkami a nálepkami. Pokud je jejich robot poškozen, vede to u některých jedinců až k somatickým problémům. Zničené stroje jsou pak v některých případech i ,pohřbívány' s vojenskými poctami," vyjmenovává Tisseron.

Pro armádu představují tyto silné vazby riziko, že vojáci nebudou respektovat rozkazy třeba v případech, kdy by mělo například dojít k ohrožení jejich robota. Snaží se proto takové vazby zpřetrhat tím, že operátory nechají roboty rozložit a složit zpět dohromady, aby si uvědomili, že se nejedná o živý předmět. Nebo je navrhují tak, aby nás odpuzovali a vypadali například jako hmyz.

Ještě snadněji se k robotům můžeme přimknout, až se budeme vzájemně dotýkat. To platí nejen pro silikonové krásky, ale například i pro asistenty určené pro handicapované či seniory. Intimitu mezi člověkem a robotem mohou vzájemné doteky pouze upevnit. Ať už se jedná o asistenční roboty, nebo ty pro zábavu.

Podle Tisserona ale naše vazby na roboty ovlivní i to, jaké budeme mít mezilidské vztahy. "Již teď jsme stále méně trpěliví. Od strojů očekáváme, že zareagují na naše pokyny ihned a že odpověď na jakoukoliv otázku dostaneme během vteřiny. To se snadno může přenést i do našich vzájemných vztahů, kdy se staneme netrpělivými a méně tolerantními k jakýmkoliv nepředvídatelným, ryze lidským reakcím," varuje francouzský vědec.

Inteligence kódu

Budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v pražských Dejvicích vypadá jako obalená igelitovou fólií. Vzdouvající se průhledná membrána je ale "chytrá" fasáda, jež umí regulovat teplotu uvnitř a působí jako důmyslná izolace. Za tou bublinou se skrývají stroze vypadající chodby a v nich lidé, kteří učí roboty myslet jako člověk. Jedním z nich je Michal Vavrečka, jenž se podílí na vývoji neuronových sítí, které povedou ke stvoření umělého mozku. Chceme od něj vědět, jak blízko tomu předvídanému soužití s roboty se vlastně nacházíme.

Náš mozek má k dispozici sto miliard neuronů. My umíme nasimulovat několik stovek milionů.

Vědecko-fantastické vize záhy narážejí na tvrdou realitu. Místo výřečných androidů a superinteligentních tajemných skříněk se díváme na hranaté robotické rameno, které se k sobě podle zadání učí poskládat čtyři kostky různých barev. "Teď tady zrovna žádného humanoida nemáme, ale za čtrnáct dní nám dorazí Pepper," vytuší Vavrečka naše zklamání. Asi 120 centimetrů vysoký robot vyvíjený společností Softbank se dokáže autonomně pohybovat, jeho posláním je být společníkem v domácnosti.

Vavrečka a jeho kolegové mu pomáhají v tom, aby se sám od sebe dokázal učit nové dovednosti. Používají přitom metodu imitačního učení. Na videu ukazuje Peppera, jenž má zdánlivě jednoduchý úkol: švihem ruky dostat do kalíšku kuličku přivázanou na provázku. Nejprve mu jeho vlastní ruku vedou tak, aby se úkol zdařil, a pak už si na to musí přijít sám. Trvá mu celých 150 pokusů, než se mu to povede. "Není vám ho líto?" ptám se. "Vidíte, už jste k němu přilnula," směje se Vavrečka. "Automaticky předpokládáte, že je inteligentní. Jakmile jednou vidíte, co je uvnitř, zjistíte, že je to pořád jen poměrně hloupý stroj," pokračuje a na obrazovce se objevují běžící řádky kódu. Kouzlo je pryč. Když se na další videoukázce svých dovedností na několik dlouhých vteřin zasekne ve dveřích, vzbuzuje Pepper spíše frustraci než lítost.

Kromě různých robotických ramen a o něco elegantněji vypadajících "kobotů" − strojů specializovaných na spolupráci s člověkem hlavně ve strojní výrobě − tu sídlí i tým vědců, kteří se zúčastnili soutěže Alexa Prize. Týmy z celého světa měly za úkol vytvořit chatbota, díky němuž by uživatelé mohli smysluplně a co nejdéle komunikovat s již zmíněnou Alexou. Český tým Alquist skončil v konkurenci týmů z těch nejlepších světových univerzit na druhém místě. Průměrně taková konverzace trvala několika jednotek minut. Pak už Alexa narazila na hranici svých naprogramovaných možností.

Největší výhodou a zároveň překážkou vývoje umělé inteligence je fakt, že se vědci soustřeďují vždy na jednu specializaci − učí stroje vidět, vnímat zvuky, pracovat s pamětí, pohybovat se v prostoru. Lidský mozek je ale schopen vyhodnocovat všechny tyto informace najednou, přičemž si ani neuvědomujeme, jak složité ty nejjednodušší úkony vlastně jsou. "Náš mozek má k dispozici sto miliard neuronů. My dokážeme nasimulovat několik stovek milionů," nabízí Vavrečka konkrétní přirovnání. Propojit všechny tyto znalosti do jednoho systému se zatím daří jen velmi pomalu. S Alexou tedy sice můžete vést jakž takž smysluplnou konverzaci, ale kdybyste ji vložili do robotického těla, neudělala by ani krok.

"Vezměte si ty nejmodernější roboty účastnící se soutěže agentury Darpa. Umí chodit, poznávat terén, orientovat se v prostoru, ale nepokecáte si s nimi," dokresluje Vavrečka. Je to jen šálení našeho vlastního mozku, že předpokládá, že pokud něco umí mluvit, pak to musí umět i chodit. Stejně jako se malé dítě nejdříve učí dělat první kroky a pak skládat věty. "Veškerý početní výkon stroje využijete právě na ten jeden kanál, na jeden úkon."

Stále ještě zbývá vyřešit spoustu problémů, mimo jiné se samotným zásobováním energií. "Zatím neumíme vyrobit robota, který by na jeden rohlík fungoval celý den. Náš mozek spotřebuje asi 20 W, to je jako úsporná žárovka. U stroje potřebujeme stovky wattů jen na to, aby rozpoznal nějaký jednoduchý předmět. Systém Watson spotřebuje na procesy myšlení kolem 20 kilowattů. Pořád jsme tedy omezeni krátkou životností baterie nebo je nutné mít robota stále připojeného k elektrické síti," dodává.

"Nejsilnější lidskou zbraní je to, že se dokáže univerzálně učit. Vy i já jsme vlastně stroje dokonale přizpůsobené prostředí. Ve výpočetních, přesně definovaných úkonech nás stroje porazí. Ale člověk je unikátní v tom, že dokáže pracovat i s informacemi, jež jsou nelogické, díky intuici, emocím… Pokud bychom tedy měli komplexní inteligenci robotů přirovnat k té lidské, dostaneme se tak na IQ 20. Možná 30," vysvětluje Vavrečka. Kdy se dočkáme nějakých inteligentnějších společníků, s nimiž bychom si mohli vyrazit, je podle něj těžké odhadnout. "Do deseti let bychom mohli být třeba na IQ 80," řekne po delším váhání. A to, doplněno oním silikonem na správných místech, mnohým stačí vlastně už dnes.

