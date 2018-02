S výhledem na Karlův most, v pop-up restauraci nebo v útulné hospůdce. Romantický večer lze strávit všelijak. Gastronomický nadšenec Lukáš Hejlík se s námi podělil o svá doporučení.

Slavíte Valentýna? Nebo První máj? My Valentýna vítáme především jako možnost se skvěle najíst, protože tenhle den kupodivu provětral české restaurace už v době, kdy neměnily svá menu stejně dlouho jako ubrusy. Takže ať už vyrazíte na večeři kamkoliv, užijte si to. Může to být v luxusní restauraci s výhledem na Karlův most, může to také být v Beskydech v jednom z nejoriginálnějších hotelů naší země, může to ovšem být i v bytové restauraci nebo v hospůdce, jež žádná valentýnská menu nepřipravuje, a přesto to bude výjimečný zážitek.

MLÝNEC

Novotného lávka 9, Praha / mlynec.cz

Restaurace Mlýnec v lukrativní a zároveň trochu děsivé "turistshop" zóně by měla mít v únoru v rámci celoměsíčního valentýnského menu po interiérovém faceliftu. Ten si vzal na starost Pavel Kříž, který dělal i dvě jiné restaurace − olomoucké Entrée a brněnský Signature. Šéfkuchař Marek Šáda, který staví i kuchyni vedlejšího Bellevue a současně dostává tyhle dvě restaurace mezi českou špičku, přichází pro zamilovaný únor s tatarákem z červené řepy, jeseterem s batáty, daňkem, kterého kombinuje s černým kořenem, kadeřávkem a čokoládovou kulatou bombou s pistáciemi, malinami a karamelem. Ale pozor, na menu zůstává foie gras paté a to si, prosím pěkně, musíte dát.

MIURA

Čeladná 887 / miura.cz

A co si protáhnout víkend v Beskydech v pompézním designovém hotelu Miura až do středečního Valentýna nebo ho tam právě ve středu začít? Vaří tam jeden z nejlepších, Michal Göth. Zamilované bude v osudný den rozmazlovat s kartou inspirovanou pepřem a jeho druhy. Ten bílý zastupuje terina, jež může být ze svatojakubských mušlí nebo kachního pot-au-feu. Zelený pepř dominuje v krému z brambor s vejcem nebo krabem. Steak na tasmánském horském pepři bude na výběr buď z tuňáka, nebo ze 160 dnů vyzrálého roštěnce z hovězího od Martina Kloudy. I nepečený cheesecake zdobí pepř, Valentýnu nejbližší, tedy růžový. Tohle je tip na nejvychytanější valentýnskou večeři. Spojit to s pobytem a dalšími procedurami z balíčku znamená nasbírat nejvyšší počet zamilovaných bodů.

POP-UP RESTAURANT PLASKÁ

Plaská, Praha / mlyndanemark.cz

O mlýnu Danemark, který u Kutné Hory nabízí jedno z nejstylovějších ubytování, jste asi slyšeli. V zimních měsících se však jeho tým stěhuje do Plaské ulice na pražském Újezdě, kde otevírá pop-up restaurant v jednom bytě. Třiadvacetiletý ambiciózní šéfkuchař Lukáš Čapek bude na Valentýna připravovat uzeného tuňáka, topinamburový krém, jelena siku z obory Lukavice a čokoládové mille feuille. Věnujte také pozornost vinnému párování, protože za ním stojí David Markvart, kterého všichni gastronauti pamatují z Aromi. A co je na těchto bytových dýcháncích dokonalé? Že si tam nejen osobitě pochutnáte, ale že se tam dost dobře, když jen budete chtít, seznámíte s dalšími spolustolovníky.

NA STODOLCI

Dolní Chřibská 40, Chřibská / nastodolci.cz

Ale koneckonců, valentýnský svátek můžete rovněž strávit v hospůdce, která bude ten večer stejná jako každý jiný den, bez zbytečných pozlátek. V hospůdce, kde vám nikdo takovou tu mírně vnucenou lásku podsouvat nebude. Kde? Na Stodolci v Českém Švýcarsku! Tam se můžete ubytovat, ztratit, zapadat sněhem a koulovat se, milovat se, přejídat se. Kuchyni tu velí Jiří Kožaný a zdatně mu sekunduje Miloš Daněk z vedlejší vesnice. Tohle místo razí ultralokálnost, a pokud je to jen možné, suroviny má opravdu pouze z nejbližšího okolí. Mimochodem, ze sousední Doubice pochází i michelinský Oldřich Sahajdák, který je tu logicky téměř jako doma a jednou za rok sem přijíždí se svým menu.

Lukáš Hejlík je gastronomický nadšenec, autor Gastromapy Lukáše Hejlíka.