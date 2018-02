Systém je jasný. 66 otázek připravených na tělo pro každého zpovídaného. Ten by měl odpovídat bez velké přípravy, odpověď může odmítnout, říci nevím. Nicméně 66 otázek bude vždy položeno.

Cool křestní jméno a slavné příjmení. Sympatický zjev i povaha. A také spousta sportovních úspěchů na snowboardu i na lyžích. Dvaadvacetiletá dívka, kterou milují média pro všechno z výše uvedeného. Bulvár sází na příjmení − její otec Janek Ledecký, nejprve cool hudebník v ranku indie popu, kdyby taková kategorie za komunistů existovala, později autor několika mainstreamových megahitů, jež máte problém dostat z hlavy, a nakonec muzikálový uberimpresário, který to z muzikálů v Divadle Kalich dotáhl až k ovládnutí triků muzikálové scény v Jižní Koreji. A kdyby to nestačilo, je tu Esteřin bratr Jonáš, talentovaný umělec, mimo jiné autor skvělého komiksu o Karlu IV.

Pokud je něco o rodině Ledeckých známo, pak to, že drží při sobě a funguje. Ostatně i díky tomu je Ester tam, kde je. Jedno z rodinných sídel bylo dlouhodobě v Krkonoších, kde Ester vyrůstala prakticky na sjezdovce. A díky odhodlání svému i rodičů se brzy stala výbornou závodnicí jak na lyžích, tak na snowboardu. Je dvojnásobnou mistryní světa ve snowboardingu, boduje ve Světovém poháru v alpském lyžování. Na olympiádu v Pchjongčchangu pak jede jako první sportovkyně v historii soutěžit v obou sportech.

Ester je perfekcionistka. Zastihli jsme ji v Itálii a přes její management a matku domluvili rozhovor. Vyjednávání o tom, jak by mělo interview probíhat, vyřešil fakt, že nám bylo z několika stran sděleno, že Ester bývá při autorizacích rozhovorů velmi pečlivá, a nejlogičtější je tedy poslat otázky e-mailem. Což se stalo. Odpovědi dorazily ve slíbeném termínu a Ester se v nich nedržela zpět. Vzhledem k tomu, že rozhovor probíhal písemně, necháváme v něm pro větší autenticitu emotikony a smajlíky tak, jak je tam napsala sama Ester.

1. Jak se máte?

Fajn. Jak vy?

2. Tvrdí se, že Eskymáci rozpoznají a jsou schopni pojmenovat mnoho druhů sněhu. Kolik jich rozlišujete vy?

Prašan, cukr, sádra, brambory, manšestr, državej, led, břečka, posolenej, písek…

Tady lituji, že jsem to neměl s ukázkami.

3. Ve třech letech jste prý sjela černou sjezdovku. Cítíte někdy při jízdě strach?

Prý ano, ve Špindlu. Nepamatuju se. A strach? Ne. Respekt, soustředění, radost a vzrušení, to ano!

4. Co vás nejvíc baví na závodění?

Start. Cíl. A to všechno mezi.

5. Co podle vás rozhoduje o tom, že někdo uspěje v profesionálním sportu?

Nevím. Touha po tom živit se sportem :):)?

6. V jednom rozhovoru jste tvrdila, že jste si až do šesté třídy myslela, že váš otec, známý hudebník a skladatel Janek Ledecký, je tenista. Kdy jste slyšela jeho první skladbu?

Nene! To bylo o prázdninách mezi první a druhou třídou. Viděla jsem ho totiž nejčastěji hrát tenis :). No a když odjížděl na koncert, tak říkal, že jde hrát − do divadla chodil hrát… Neřešila jsem to. Naši naštěstí byli z těch osvícených rodičů, kteří nás nestrkali novinářům před foťáky, takže jsem ani neměla pocit, že jsme nějaká mimořádná rodina. A počkejte, k té druhé části otázky: vy asi myslíte, kdy jsem poprvé slyšela nějakou Jankovu skladbu? Já jsem jeho muzikou byla obklopená pořád. Pro mě s bráchou byla jeho práce něco, jako když my jsme si hráli s legem nebo na bubny, tak Janek "si hrál" na kytaru nebo přemýšlel o divadelní scéně nebo kostýmech. Vím, že když seděl se Šimonem (Cabanem) nad maketou scény Hamleta, přinesli jsme si malinký figurky z Kinder vajíček a přišli za nimi do studia, jestli si můžeme taky "pohrát". Strkali jsme jim různý Mickey Mouse a dinosaury do té miniaturní scény a promenádovali se s nimi po papírových schodech, hráli si, že jsme taky v Království dánském… Šimon nasvěcoval scénu a Janek zkoumal, odkud na ni půjde Pepa (Vojtek) a kde se objeví Zdena (Studénková) nebo Sabina (Laurinová), Ivanka (Chýlková)… To jsem trochu odbočila, ale náš dům byl plný Jankovy muziky, protože tam měl studio a pracoval "doma" :).

Janek Ledecký standardně nedává příliš rozhovorů a celý klan Ledeckých je vůči novinářům opatrný. I proto je tohle celkem výjimečná možnost nahlédnout do toho, jak to u nich doma chodilo v době, kdy Janek Ledecký připravoval muzikál, který jej na scéně etabloval.

7. Kam byste jela na dovolenou − na hory, nebo k moři?

V létě k moři, v zimě na hory.

8. Kdo je váš největší životní soupeř a proč?

Cože? Další otázka :).

Rychlost, s níž Ester tuhle otázku "zamázla", mě překvapila.

9. Co nesnášíte?

Ranní vstávání.

10. Potřebujete mít něco před závodem za každou cenu?

Před závodem potřebuju mít lyže nebo snowboard.

11. Vedle jakého Čecha, živého nebo mrtvého, byste chtěla sedět v letadle na transatlantickém letu?

Vedle maminky :).

Síla rodiny Ledeckých… ale o tom už řeč byla.

12. Kdy jste měla naposledy strach?

Nevím, ale určitě jsem ho překonala.

Ester Ledecká Foto: Tomáš Třeštík, archiv Sport Invest

13. Kdy jste naposledy plakala?

Když zemřel Petr Šabach.

14. Jakou aplikaci v mobilu nejčastěji používáte?

Jsou stopky aplikace?

15. Máte nějaký zlozvyk, kterého se snažíte zbavit, ale nejde vám to?

To nevím… Mám ale spoustu zvyků, který se osvědčily.

Škoda že neřekla jaké, že?

16. Jste v tranzitním prostoru na letišti a právě jste zjistila, že vaše letadlo má dvě hodiny zpoždění. Jak ty dvě hodiny strávíte?

Čekáním…

Doufal jsem, že se dozvím něco o oblíbených koníčcích nebo způsobech prokrastinace. Bohužel to neklaplo.

17. Byla jste někdy platonicky zamilovaná do celebrity? Pokud ano, do jaké?

Ne. My se s Bryanem milujeme úplně vážně. I s Marcelem a Ashtonem.

Tady je potřeba slovník. Bryan je předpokládám Adams, velký idol Ester Ledecké. Marcel by mohl být Hirscher, rakouský lyžař a velká celebrita alpského lyžování. A Ashton by mohl být Kutcher. Ale jinak odpověď, která mě tím, jak je ten vtip postavený, rozesmála nahlas…

18. Co je váš oblíbený hřích? (Ve smyslu činnost, o které víte, že byste ji asi neměla dělat, ale stejně ji děláte?)

Já mám oblíbený úplně jiný věci než nějaký hříchy. A ty dělám bez výčitek svědomí a moc ráda!

19. Kdybyste nebyla sportovkyní, byla byste nejspíš…

No nevím, ale mám široký záběr, takže asi bych dělala matematiku, fyziku, divadelní režii nebo bych obchodovala na burze, určitě bych hrála v Jonášově kapele − nejspíš na basu.

20. Kdybyste nežila v Česku, chtěla byste žít v/na…

Nežiju v Česku. Jsem nomád.

Ester se dnes skutečně pohybuje mezi tréninkovými a závodními středisky a zjevně jí to vyhovuje.

21. Prosím, vyvraťte nebo potvrďte tvrzení: "Snowboard je módní trend, který má vrchol své popularity dávno za sebou."

Snowboarding je sport jako každý jiný.

22. Co je pro vás víc než zlatá medaile z olympiády, respektive za co byste ji dokázala vyměnit (obětovat)?

Zdraví.

23. Jste na horách od tří let. Jak se podle vás za tu dobu změnilo prostředí na horách v Česku i v zahraničí?

V Česku je to asi pořád stejné. Byla jsem teď po pěti letech ve Špindlu a nevšimla jsem si žádné změny. Nepřibyla jediná nová sjezdovka. A v zahraničí? Je to pořád stejné. Je tam spousta krásných upravených poloprázdných sjezdovek.

Jeden výstřel směrem k provozovatelům českých sjezdovek.

24. YouTube, nebo Spotify?

Vinyl.

Ester je zjevně ultrahipsterka.

Ester Ledecká Foto: Tomáš Třeštík, archiv Sport Invest

25. Dokázala byste porovnat vaši generaci s generací vašich rodičů?

Dokázala, ale nechce se mi.

O. K., tak pardon, že jsem se zeptal.

26. Party s kamarády na horské chatě, nebo večírek plný slavných lidí na terase v New Yorku?

Grilování s Bryanem po surfu u moře:).

27. Můžete mi popsat, jak probíhá váš trénink, pokud vynecháme ježdění samotné?

Ne.

Dobře, už mlčím.

28. Jak moc je rozdílný trénink na snowboardu a na lyžích?

No, lyže jsou dvě.

Že já se vůbec zkoušel ptát.

29. Lidé mají představu, že snowboard je výjimečný v tom, že jsou tam samí hodní a cool lidé, kteří jsou hrozně odvázaní, neberou to moc vážně a navzájem si hrozně fandí. Je tahle představa pravdivá?

Ne, není. Snowboarďáci jsou hrozný divadla. Všimněte si, že po každé jízdě mávají do kamer stejně jako krasobruslaři a ani trávu už nehulej…

30. Proč jste se rozhodla vedle snowboardu zařadit do svého "repertoáru" i lyže? Je to proto, že lyžaře berou média vážněji?

Začala jsem jezdit na snowboardu, protože mě odevšad vyhazovali. Prvně z klubu, pak ze školní lyžařské akademie, pak z reprezentace. Ráda jsem závodila a tohle byla cesta. Jezdila jsem na snowboardu, když jsem nesměla závodit na lyžích.

31. Udělala jste v životě věc, které opravdu litujete?

Nenapadá mě taková.

32. Kdo je váš nejbližší přítel?

Jonáš.

Co jsme to říkali o té rodině? Že drží při sobě, že jo?

33. Hodně cestujete − prozraďte mi nějaký dobrý cestovatelský "hack", který se týká cestování?

Arabelin prsten.

34. Kdybyste musela odjet na pustý ostrov a věděla, že tam musíte strávit měsíc s tím, že si s sebou můžete (ale nemusíte) vzít jednoho člověka, koho byste vzala?

Robinsona. Ten už by mohl mít zkušenosti s přežitím na takovém ostrově. A Toma Hankse.

35. Jakou písničku jste si naposled zpívala nahlas?

Keb' Mo' − I'm telling you now.

36. Viděla jste někdy nějaký koncert, na který do smrti nezapomenete?

Bryan Adams, Robbie Williams, Ray Band, Jonas & the Whale.

Ester Ledecká Foto: Tomáš Třeštík, archiv Sport Invest

37. Dokážete mi popsat krok po kroku váš rituál těsně před startem nějakého závodu?

Odrazím se a jedu.

38. Kdy jste naposled plakala?

Co furt máte? Zkoušíte, jestli dávám pozor, na co se ptáte:)? Já se ráda směju!

Popravdě řečeno, ano, zkoušel jsem to. Když jsem se dozvěděl, že rozhovor bude po e-mailu, rozhodl jsem se dát do rozhovoru jednu otázku dvakrát, čistě proto, abych zjistil, jak moc u toho Ester Ledecká opravdu dává pozor. Byl jsem prokouknut.

39. Kdy jste naposled pochybovala o tom, co děláte?

Nepochybuju.

40. Toužila jste někdy po něčem tak moc, že jste to musela mít za každou cenu?

Ano. Chtěla jsem jezdit na lyžích a na snowboardu a hrát beachvolejbal. Dělat, co mě baví, a uživit se tím.

41. Jakou světovou osobnost, živou nebo mrtvou, byste chtěla pozvat k sobě domů na večeři?

Jeana-Paula Belmonda. Ale byla bych radši, kdybychom šli k němu.

42. Co byste jí uvařila?

No právě… :) Jeho kuchařka by nám udělala úžasný krevety a já bych jen dloubala z ohromného bochníku parmazánu sekáčkem kusy sýru.

43. Muzikály vašeho otce jsou obyčejná zábava, nebo něco, co by měl vidět každý?

Jankovy muzikály = úžasná muzika. Kvalitní texty. Nic takového tu není. V zahraničí už na to přišli.

Vedle nadšení pro práci svého otce si nemůžeme nevšimnout, že ho tituluje křestním jménem. Znovu detail, jak rodina Ledeckých funguje.

44. Prosím, potvrďte nebo rozporujte tvrzení: "Pro finančně dobře zabezpečené lidi je snazší uspět v jakémkoli sportu."

Ano, pakliže mají vůli, trpělivost a ochotu obětovat tomu úplně, ale úplně všechno. Jinak je to blbina a jsou to peníze vyhozené z okna.

45. O čem sníte, když si představujete svoji blízkou i vzdálenější budoucnost?

Já o budoucnosti nesním. Já spíš dělám plány a snažím se je plnit. Sním o jiných věcech. Spíš si tak fantazíruju a přemýšlím o legračních situacích.

46. Bez jakého předmětu se nikdy neobejdete?

Nevím o takovém. Nic mě nenapadá.

47. Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?

Investuju do nemovitostí a do svého týmu. Teď naposledy jsem si koupila GMC Savana na cesty po závodech.

Dodávka, která může být mikrobusem, ale dá se v ní i přespat. A vejde se do ní všechno.

48. Co vás naposled rozesmálo?

Vy, některými otázkami. Jak jsem řekla před chvílí. Já se ráda směju.

Ester Ledecká Foto: Tomáš Třeštík, archiv Sport Invest

49. Co je na vaší práci nejotravnější?

Pro mě jednoznačně cestování.

50. Na co jste ve svém životě nejvíc pyšná?

Na sebe.

51. Akce Sportovec roku, nebo extra tři jízdy na svahu?

ROZHODNĚ TŘI JÍZDY NA SVAHU A SMLOUVALA BYCH O DALŠÍ!

Pokud použití Caps Locku mělo naznačit, s jakou intenzitou se Ester snaží říct, že by byla raději na svahu než na společenské akci… pak hlásím, že vzkaz byl zachycen.

52. Co si myslíte, když se na sebe koukáte v televizi?

Nekoukám se na sebe v televizi. Jen když rozebírám video z tréninku. A to vidím chyby, které je potřeba odstranit.

53. Kabelka Chanel, nebo limitovaná edice kecek Yeezy?

To jste si mě s někým spletl, ne? Ale O. K., Kanál číslo 5 a bosá noha v písku.

54. Kdybyste mi měla ukázat svůj oblíbený bar, kam byste mě vzala a na co?

Bar? Řekl jste oblíbený bar? Vy se ptáte profesionální sportovkyně na oblíbený bar? Zmrzlinový bar!

Tahle odpověď mě znovu rozesmála nahlas.

55. Vzala jste si na sebe někdy něco, za co jste se později styděla?

To nevím.

56. Od jakého sportovce byste si nechala poradit?

Já si nechávám radit jenom od sportovců! A stejně se nakonec řídím vlastním rozumem.

57. Co děláte nejraději vyjma pobytu na svahu?

Dělám rozhovory a fotím se :):):)!

58. Kdy jste naposledy někoho opravdu seřvala?

Neřvu na lidi.

59. Myslíte si, že byste byla jiná, kdybyste byla jedináček?

Byla. Neznala bych Červeného trpaslíka.

60. Fotbal, nebo hokej?

HOKEJ!

61. Formule 1, nebo rallye?

FORMULE!

62. Biatlon, nebo vodní lyže?

VODNÍ LYŽE A WAKEBOARD.

63. Kdo je váš nejtěžší soupeř a proč?

Každý, kdo si stoupne na start, je soupeř. Nepodceňuju nikoho. Nikdy. Proto.

64. Kdy jste naposledy tancovala?

Před chvílí. Protancovávám se životem.

65. Bryan Adams, nebo AC/DC?

Bryan s AC/DC, Princem, Rolling Stones, Lennym Krawitzem, Sealem…

66. Co je smysl života?

Smysl mého života je radost ze života.