Olympijské hry jsou symbolem sportu, síly, nekonečných možností lidského těla, časem slávy, hrdosti i hořkých slz. A také jedinečnou příležitostí, jak být vidět - pro samotné sportovce i firmy, jež stojí za jejich dresy a uniformami. Co z tohoto pohledu přinese zimní olympiáda v Jižní Koreji?

Devátého února se zraky nejen sportovního světa upnou na jihokorejský Pchjongčchang, kde slavnostním ceremoniálem odstartují 23. zimní olympijské hry. Tisíce sportovců budou snímat stovky televizních kamer a objektivů fotoaparátů, což jinými slovy znamená, že půjde o největší přehlídkové molo a s ním i nejvíce sledovaný prostor pro sportovní oblečení, náčiní a doplňky.

Závody o to, kdo bude oblékat tu či onu olympijskou výpravu, tu či onu naději na zlatou medaili, byly v plném proudu už od loňského podzimu, kdy se postupně objevovaly skicy i hotové kolekce. Móda se stala významnou součástí největšího sportovního svátku. Sleduje se každý detail, každé tričko, každý kus soutěžní výbavy i oblečení na chvíle, kdy sportovci třeba jen relaxují. O zahajovacím a závěrečném ceremoniálu nemluvě. Uniformy na začátek i konec olympiády tvoří samostatnou kapitolu a svým způsobem stojí nad vším ostatním. Když jde o to, udělat první dojem, jednotlivé výpravy nenechávají nic náhodě.

Do hry o nejlepší a nejoriginálnější oblečení se zapojují i nejslavnější módní designéři v čele s Giorgiem Armanim, Ralphem Laurenem, Verou Wangovou, Stellou McCartneyovou a řadou dalších. Olympiáda proto není výhradní doménou sportovních značek Nike nebo Adidas. Ano, vyrábějí toho tradičně nejvíce, ale estetická stránka nestojí ani nepadá s jejich designovými týmy. Pro módní návrháře olympiáda není jen událostí, která je zviditelní, ale hlavně perfektním psychologickým tahem, jak ještě více vylepšit svoji vlastní image, o niž jde v tomto multimiliardovém průmyslu v první řadě. Dostat své jméno do spojení s úspěšnými sportovci, zlatými medailisty, jež si veřejnost pasuje do role hrdinů, to je velká výhra. Veřejnost si návrháře a značku pozitivně zafixuje, a když pak v obchodě přijde na samotný byznys, kdo by odolal něčemu, co je spjato s vítězstvím?

Olympijský dress code

Oblékat olympioniky navíc láká značky o to více, o co větší roli hraje sportovní oblečení v běžných módních kolekcích. Stále výraznější spojování sportovních oděvů a módních trendů nabízí oběma stranám nové možnosti. Takzvaný "athleisure" se stal díky ostře sledovaným osobnostem street stylu novým směrem, který najdete u obchodních řetězců i v haute couture ateliérech. Vliv sportovního stylu na naše šatníky samozřejmě láká návrháře a odráží se i v olympijských kolekcích.

Stejně jako samotné sportovní výkony, i oblečení sportovců tradičně budí vlnu emocí. A ne vždycky se jedná o emoce pozitivní. Už se stalo jakousi tradicí, že se na hlavu některých tvůrců snáší kritika, a označení "nejhorší kolekce v historii olympiády" vždy na nějakou výpravu dopadne. Letošní kolekce se obecně dají shrnout jedním slovem, které tentokrát nepřekvapí − sportovní. Designéři opustili většinou marné snahy o to, udělat z oblečení olympioniků hypermódní záležitost. Tím, že se sportovní styl stal tak obrovským módním fenoménem a zasahuje do hlavních trendů již několikátou sezonu, tvůrci měli svou roli o to jasnější. V době, kdy se na přehlídkovém mole doplňují hedvábné šaty péřovými bundami a tenisky se staly normou pro všechny příležitosti, se tak od designérů nechce nic jiného než přijít s jasně identifikovatelnou kolekcí, jež na první pohled odliší jednu výpravu od druhé. Netřeba vymýšlet nic jiného, sama ulice definuje sportovní trendy a určila směr i pro olympijské šatníky.

Exkluzivně pro Ameriku

Uniformy pro americkou výpravu navrhl Ralph Lauren, návrhář, který proslavil další ze současných globálních trendů − western. Styl amerického západu se díky němu dostává až na olympijský stadion. Uniformy reprezentantů USA v národních barvách doplňují hnědé semišové rukavice s třásněmi. Tento doplněk, i když nepřehlédnutelný, ale není tím hlavním.

Laurenovo módní impérium přichází speciálně pro olympiádu s novou technologií zapracovanou přímo do látek. Američtí sportovci dostali do své výbavy modro-bílo-červené parky se speciálním tlačítkem, které po stisknutí začne oblečení zahřívat, a sportovci tak mohou být i při velmi nízkých teplotách v maximálním pohodlí. Co je na tom tak převratného? "Je to technologicky nejpropracovanější bunda, jaká kdy byla vyrobena," tvrdí David Lauren, syn návrháře a šéf inovativního oddělení módní značky. "Jedná se o látku s potiskem ze speciálního vodivého inkoustu, který se zahřívá. Bez drátů, bez zbytečné zátěže, s okamžitých efektem." Sportovci si navíc přes své mobilní telefony budou moci nastavit teplotu, která jim bude nejpříjemnější. Při nejvyšším výkonu efekt funguje pět hodin, při nejnižším jedenáct. Samotné tlačítko je tak velké, aby se dalo použít i se zmiňovanými rukavicemi.

Celou technologii Lauren vytvořil ve tvaru americké vlajky ukryté uvnitř bundy. "Je to taková symbolická óda na naši vlajku," uvedl Lauren mladší. Olympijskou kolekci lze koupit v buticích značky i v oficiálním e-shopu, oblečení se zahřívacími potisky, technologií vyvinutou exkluzivně pro Laurena, se ale objeví až na podzim. Značka se tentokrát vyvarovala kontroverze tím, že vše důsledně nechala vyrobit na území USA. Před letní olympiádou v Londýně totiž čelila kritice, když její olympijská kolekce měla visačku "Made in China".

Ralph Lauren ovšem není jediný, kdo se stará o šatník americké výpravy. Snowboardový tým počtvrté obléká Burton Snowboards. Jejich designéři tentokrát vsadili na retro styl inspirovaný americkým vesmírným programem. Oblečení z odlehčených, voděodolných látek, které odrážejí světlo i zvuk, zdobí hliníkové prvky. Pro snadnější komunikaci s místními mají snowboardisté uvnitř svých bund i překlady zdvořilostních frází, takže korejské pozdravy by jim neměly činit sebemenší problémy.

Také návrhářka Vera Wangová se zapojila do olympijských příprav. Hlavní část jejího byznysu sice tvoří svatební šaty, ale její účast rozhodně nepostrádá logiku. Zaměřila se totiž na krasobruslení, kde kostýmy hrají důležitou roli v celkovém dojmu z vystoupení. Pro mladého krasobruslaře Nathana Chena jich navrhla hned několik. "Nathan ztělesňuje všechny hodnoty, jež bychom měli respektovat: tvrdou práci, oddanost, vášeň a úspěch," napsala Wangová.

Krokodýl, Armani i anorak

Stejně jako americká, i francouzská výprava míří do Jižní Koreje v modré, červené a bílé. Národní barvy jednotlivých států jsou ostatně tím nejčastějším, po čem designéři kolekcí sahají. Stejně jako v případě americké výpravy se i francouzská zahalí do tmavě modré, sportovci se poprvé v Pchjongčchangu ukážou v teplácích s barevně sladěnými parka bundami z technických materiálů. Vítěze pak čeká bílá uniforma s červeno-modrými detaily. Motiv trikolory zdobí navíc krokodýl, ikonický symbol francouzské značky Lacoste, jež stojí za oblečením Francouzů na zahajovací i závěrečný ceremoniál. Pro Lacoste, který je tradičně spojován hlavně s tenisem, se jedná o třetí olympijskou kolekci v pořadí.

Jestliže Ralph Lauren už neodmyslitelně patří k Američanům, italskou olympijskou výpravu si nelze představit bez Giorgia Armaniho (83). Rodák z Piacenzy, který vybudoval módní značku nebývalého rozsahu a ovlivnil nejen šatník, ale i bytový dekor a jeho jméno nesou rovněž hotely a restaurace, sponzoruje několik sportovních klubů, a tak je logické, že chce své jméno vidět i na největším světovém sportovním svátku. Jeho značka EA7 Emporio Armani poprvé sportovce oblékla na londýnskou olympiádu v roce 2012, následovalo Soči a Rio. Do Jižní Koreje posílá italskou výpravu v tmavě modrém lyžařském overalu doplněném dlouhým kabátem, bundou, polotričkem z prodyšnému fleecu a nechybí bavlněné kalhoty na převlečení. Ani Armani neopomenul odkaz na národní vlajku. Je však − na rozdíl od americké i francouzské kolekce − méně výrazný. Slavný Ital, známý svým minimalismem, zapracoval bílou, červenou a zelenou do drobných detailů. Kromě loga EA7 má každý kus také malý znak Itálie s olympijskými kruhy. Kompletní sada pro každého účastníka navíc obsahuje voděodolné boty s protiskluzovou podrážkou, kufr, sportovní tašku, rukavice a čepici.

O kanadské sportovce se podeváté stará značka Hudson's Bay, a to exkluzivně po celou dobu olympiády − od zahajovacího ceremoniálu přes předávání medailí i volný čas v olympijské vesnici. To, že Kanaďany nepůjde jen tak přehlédnout, je už teď naprosto jasné. Zářivě červené anoraky s bílým nápisem Kanada na černém pruhu navrhl tým in-house designérů s odkazem na státní vlajku. Styl celé kolekce evokuje Supreme, značku, která se z ulice dostala až na pařížská přehlídková mola a z okrajové záležitosti se katapultovala mezi bilionářské projekty. Vybalancovat technické provedení s národní hrdostí se Kanaďanům povedlo dobře už v minulosti, kdy firma Hudson's Bay prodejem ikonických červených palčáků a dalších součástí olympijské kolekce přispěla částkou 41 milionů dolarů na zlepšení přístupu k lepšímu sportovnímu vybavení, výživě a tréninkům.

Sázka na Rašku

O českou olympijskou výpravu se nestará nikdo z tuzemských módních talentů, ale již popáté značka Alpine Pro, která se na letní olympiádě v Londýně v roce 2012 proslavila svými gumovými holínkami. Tentokrát pro přípravu kolekce oslovila tři sportovce. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, skikrosař Tomáš Kraus a veslař Ondřej Synek se stali zárukou toho, že oblečení pro české reprezentanty bude maximálně funkční. Hlavní barvou je zářivě bílá spolu se zlatou a ani tady nechybí trikolora. "Kolekce je podle mě výjimečná svojí jednoduchostí, elegancí, čistotou," uvedl při jejím představení generální ředitel Alpine Pro Václav Hrbek.

U oboustranné bundy se designéři inspirovali Evou Samkovou, jež si při ceremoniálu v Soči otočila bundu naruby. Tentokrát se s touto variantou počítá dopředu a ten, kdo vystoupí na stupínek nejvyšší, jedním pohybem změní bílou bundu ve zlatou. Set čítá celkem 31 položek, v případě olympioniček o jeden kus navíc. Značka, která kolekci zároveň uvedla do prodeje, si nejvíce slibuje od kulicha s bambulí, takzvané raškovky. Čepice odkazuje na skokana Jiřího Rašku, který v roce 1968 ve francouzském Grenoblu vybojoval první zlatou medaili ze zimní olympiády pro tehdejší Československo.