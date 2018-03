Od založení francouzského šperkařského domu Boucheron uplynulo přesně 160 let. Ty oslavuje výstavou, novým vlajkovým butikem a ikonickou kolekcí Serpent Bohème.

Když v roce 1858 zakládal klenotník Frédéric Boucheron vlastní šperkařský dům, neměl ani tušení, že jeho um i vize v oblasti hodinářství a luxusních šperků budou zdokonalovat čtyři následující generace rodiny Boucheron. Dnes má tato značka více než 55 prodejen po celém světě a je součástí skupiny Kering, světového lídra v oboru luxusních výrobků, sportu a životního stylu.

Letošní rok to je přesně 160 let od založení značky a 50 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila ikonická kolekce šperků Serpent Bohème, která je nyní považována za klasický design značky. Kolekci tvoří prstýnky hustě posázené diamanty, náramek s dvojicí hadích hlav již tradičně vybroušených do tvaru kapky nebo náhrdelník s dvojitým řetízkem a drahokamy citrínu. Vedle precizně zpracovaných diamantových výtvorů nyní v kolekci při příležitosti výročí značky naleznete nové kameny - rhodolit a malachit, které jsou zasazeny do prstenů, přívěsků, dlouhých náhrdelníků i náramků z růžového a žlutého zlata.

Na počest 160 let od založení klenotnického domu budou po celý rok probíhat zajímavé akce a výstavy. Měsíc leden patřil výstavě s názvem Vendôrama, která svým návštěvníkům umožnila přenést se do lehce avantgardního světa klenotnického domu. Nyní se milovníci vysokých šperků mohou těšit na znovu otevření vlajkového butiku Boucheron na Place Vendôme.