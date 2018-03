Mladá dívka původem z Litvy se v osmnácti letech osamostatnila a protloukala se na vlastní pěst v New Yorku. O práci herečky nikdy nesnila. Přesto se jí stala. V kritiky opěvovaném filmu The Florida Project si zahrála po boku Willema Dafoea, který byl za svůj výkon nominován na Oscara.

Odjakživa měla rebelskou povahu, v dětství se s rodinou často stěhovala, a tak neměla moc kamarádů. Raději si četla. Ve čtrnácti si dala udělat první tetování a když dospěla, toužila se osamostatnit a zapomenout na dětství. V osmnácti odešla z domova a začala si vydělávat po newyorských obchodech a barech. "Měla jsem hodně různých prací. To je New York: musíte dělat hodně věcí, abyste to pak mohli nějak dát dohromady," uvedla pro Guardian.

V roce 2015 se rozhodla, že se spolu se svou kamarádkou přestěhují někam za teplem. Nejbližším takovým místem bylo Miami. Právě tehdy začala, jako devatenáctiletá, šít svou vlastní kolekci oblečení a prodávat ji online. Aby ušetřila, nikam nechodila. Instagram se pro ni tak stal místem, kde se mohla odvázat a zlepšit si náladu. Stýskalo se jí ale po New Yorku, kam se po devíti měsících v Miami opět vrátila. A pak ji objevil režisér Sean Baker.

Ten je například autorem snímku natočeného na smartphone Transdarinka, který vypráví příběh dvou transvestitů z Los Angeles a jejich komplikovaných vztahů. Pro svůj poslední film The Florida Project hledal Baker zajímavou herečku do role svobodné matky. Po dlouhém hledání narazil na Briu na Instagramu. "Nadchlo mě video, na kterém tancovala na dvorku v čelence z ptačího peří," řekl. Hned prý věděl, že Bria je ta pravá. Napsal jí zprávu, ona za jeden den zhlédla všechny jeho filmy a na jeho nabídku zahrát si ve filmu kývla.

Zmrzlina a chudoba

Film The Florida Project vypráví příběh o dětství na Floridě plném svobody, potulování se a mlsání zmrzliny, které se nenechá brzdit drsnou realitou světa dospělých. Bria hraje mladou maminku Halley, která se snaží každý týden sehnat peníze na činži, přičemž se často s platbami opozdívá a dělá tak problémy správci v podání Willema Dafoea. Ten byl za svůj výkon nominován na Oscara, své herecké kvality ukázala také šestiletá herečka Brooklyn Price.

Krátce po dotočení filmu se Bria vrátila domů, kde však měla pocit, že nikdo netuší, jak úspěšného projektu se účastnila. Za pár měsíců ale byla slavná. Publikum festivalu v Cannes filmu věnovalo dlouhou "standing ovation" a kritici pěli na snímek i jeho protagonisty samou chválu. " Vždycky jsem věděla, že nechci dělat v kanceláři, nechci obyčejnou práci. Věděla jsem, že takové příležitosti časem přijdou," svěřila se Vanity Fair.

Po uvedení snímku se stala jednou z tváří kampaně značky GAP, která představila kolekci oblečení vytvořenou ze starších vintage modelů. Spekulovalo se o ní i jako o nové partnerce rappera Drakea. Objevila se na titulce magazínu TeenVogue a jeho výběru mladých hollywoodských herců. "Chci být na svou práci hrdá. Měla jsem neuvěřitelné štěstí, že můj první projekt byl unikátní a přála bych si, aby i moje další projekty byly také tak zajímavé," říká Bria.