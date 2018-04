Zakladatelé studia Stolen o svých srdečních záležitostech.

Pontiac Firebird 400 z roku 1973 Foto: archiv studia Stolen

Poslední věcí, kterou si Craig koupil a zamiloval se do ní, je Pontiac Firebird 400 z roku 1973 (foto). Automobil vypadá trochu atypicky, vyráběl se proto pouze jeden rok. Craig miluje stará auta, klasické americké muscle cars ze 70. let. Vždycky po práci se zavře do garáže, dává ho znovu dohromady a vrací ho tak zpátky do života.

Místo, které jsme navštívili a na nějž nikdy nezapomeneme, je určitě Nový Zéland. Je to náš druhý domov. Craig odtamtud pochází, potkali jsme se tam, zamilovali se do sebe a pokaždé, když tam jedeme, je to pro nás příležitost potkat se s přáteli a relaxovat.

V našem salonu najdete spoustu lebek, protože k nim máme zvláštní vztah. Když Craig přijel do Česka, hledal nový impulz ve své kariéře. Společně jsme navštívili kostnici v Kutné Hoře a síla toho místa nás ovlivnila. Lebka je ve skutečnosti symbol nového začátku a to přesně sedlo k našemu rozpoložení, když jsme Stolen zakládali.

Malba od mladého výtvarníka Adama Jílka. Foto: archiv studia Stolen

Poslední věc, kterou jsme si pořídili do našeho salonu, je malba od mladého výtvarníka Adama Jílka. Je na ní, jak jinak, lebka (foto).

Lahůdka, které nikdy neodoláme, je marcipánový dort a řízek s bramborovým salátem v Cafe-Cafe. Craig si taky nikdy nenechá ujít tradiční jehněčí pečeni na novozélandský způsob.

Cafe-Cafe, Rytířská 10, Praha 1

Film, jenž nás nedávno nadchl, je Já, Tonya, drama o krasobruslařce Tonye Hardingové, která byla obviněna z toho, že si před olympiádou objednala útok na svou soupeřku. Ten příběh je neuvěřitelný, ale skutečně se stal. Lucie odmalička až do svých šestnácti let dělala závodně krasobruslení, tak máme navíc k tématu blízko.

Suchý šampon Fresh Hair od značky Kevin Murphy Foto: archiv značky

Náš recept na vždy krásné vlasy je suchý šampon Fresh Hair od značky Kevin Murphy (foto). Zákaznicím radíme, ať ho nosí v kabelce a použijí ho vždy, když potřebují vlasy osvěžit a nemají moc času.

Fresh Hair, 710 Kč, prodává Stolen, Radlická 50, Praha 5

Ideální víkend si nedokážeme představit bez masáže v salonu Planet Zen, bez oběda v Yami Sushi a návštěvy kina. V práci trávíme většinu času obklopeni lidmi, rádi si tak ve volném čase užijeme chvíli bez mluvení.

Planet Zen, Haštalská 14, Praha 1, www.planetzen.cz; Yami Sushi, Masná 3, Praha 1, www.yami.cz

Hotel, ze kterého se nám nikdy nechce odjet, je Grand Hotel Kempinski High Tatras v Tatrách. Tu a tam tam zamíříme, když si potřebujeme pořádně odpočinout. Třeba jako teď po pražském fashion weeku.

Grand Hotel Kempinski High Tatras, Vysoké Tatry − Štrbské Pleso, www.kempinski.com

Kdybychom si měli vybrat jiné zaměstnání, pak by si Craig založil automobilovou dílnu a opravoval stará auta a Lucie by se stala floristkou. Neustále nakupuje květiny do salonu i domů a dokáže zachránit i chřadnoucí rostliny, které by jiní vyhodili.

Nejlepší způsob, jak si odpočinout od práce, je pro nás cestování. Vedle práce si vždy vyhradíme pár dalších dní, abychom si udělali čas pro sebe. Milujeme Manchester, Barcelonu, Berlín i Londýn. V plánu máme New York, kde je největším zážitkem jen tak chodit po ulicích a nasávat atmosféru.