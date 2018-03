Ve světě módy se pohybuje suverénně a sem tam nazpívá i nějakou píseň. Je krásná, oblíbená a tak trochu tajemná. Seznamte se s Miquelou Sousou, digitální instagramovou influencerkou.

V rámci milánského týdne módy média zaznamenala jednu velkou senzaci. Přehlídku značky Prada "navštívila" celebrita argentinsko-brazilského původu, která má v současnosti okolo 300 příspěvků na Instagramu, jimiž stihla za necelé dva roky své on-line existence uhranout přes 650 tisíc followerů. Psal o ní americký Vogue, The Huffington Post, The Independent, The Washington Post ji nazval největší záhadou Instagramu. Co na tom, že její plné rty a dokonale souměrný obličej posetý desítkami pih vygeneroval počítač.

Ze sluchátek se line ženský kybernetický hlas: "I'm fine… I'm cool… I'm just living my life," zpívá v debutovém singlu Not Mine, který vydala minulý rok a záhy se na Spotify stal jedním z nejposlouchanějších. Jde jí, na co sáhne. A je maximálně v pohodě. Říká si Miquela Sousa alias @lilmiquelou. Žije v Los Angeles, spolupracuje s různými módními značkami i časopisy a ráda by se jednou v módním průmyslu uplatnila více než jen jako modelka, ale jako někdo, kdo se sociálně angažuje a je schopen vytvářet charitativní modely spolupráce s velkými značkami i známými návrháři.

Cool marketing

V dubnu 2016 si Miquela založila účet, tři měsíce nato už ji sledovalo 58 tisíc uživatelů. Svůj profil pravidelně plní uhlazenou dávkou fotek ze soukromí i atraktivních společenských akcí. Můžete ji vidět, jak v nejnovějším trendy oblečení brázdí ulice Los Angeles se svými kamarády nebo jak se účastní různých módních přehlídek a show. Objevila se i na únorové přehlídce Prady pro podzim a zimu 2018/2019 v Miláně. Na svůj profil pak umístila upoutávku k nové kolekci a fotky, kde přiznává, že se stala součástí virtuální kampaně italského módního domu.

Dokonalá Miquela

"Miquela je spojením věcí, které jsou dnes trendy a cool. Je trendy oblékat se do streetstylových značek, je trendy mít názor a podporovat různá hnutí zabývající se právy žen nebo menšin, jako například feminismus nebo aktivistické hnutí Black Lives Matter, které Miquela podporuje. Sleduje i umění, říká, že jejím oblíbeným designérem je Raf Simons, a v podstatě tak vyzobává všechno to, co ti cool lidi říkají. Její virtualita je geniální v tom, že není limitována svým tělem nebo svým životem," říká Pavlína Louženská, bývalá marketingová ředitelka společnosti Zoot, která dnes působní v digitální agentuře 2Fresh na pozici stratéga. Její instagramový profil @pavlina_speaks sleduje 5160 uživatelů. "Na Instagramu mi přijde skvělé, že se dostanu do kontaktu s lidmi, se kterými bych se v životě do kontaktu nedostala. Třeba s chlápkem, který byl redaktorem amerického časopisu Forbes, nebo se zakladatelem Airbnb. Říká se, že každý z nás máme šest spojení, než dojdeme ke komukoliv na světě. Média tuto vzdálenost ohromně zkrátila. Na sociálních sítích jste od kohokoliv jen jeden jediný kontakt," dodává.

V dubnu 2016 si Miquela založila účet, tři měsíce nato už ji sledovalo 58 tisíc followerů.

Podle dat diskutovaných na Web Summitu, který se konal v září v Lisabonu, míří 77 procent finančních prostředků na on-line reklamu do kanálů, které vlastní Facebook a Google. Pozornost i investice módních značek se tak stále víc ubírají směrem k sociálním sítím a jejich uživatelům. Vytvářet kampaně je najednou levnější, snazší a během pár hodin je vidí celý svět. "Pro spoustu značek jsou influenceři možností, jak k sobě dostat víc zákazníků a dát tomu nějakou image. Když spojíte své náramky s Leošem Marešem, tak cílíte na jiné lidi, než když je spojíte s Terezou Maxovou. Značka se prostřednictvím influencerů projevuje, proto je hrozně důležité ji spojit s těmi správnými," vysvětluje Louženská.

Jako živí Dvacet let po své smrti koncertuje pod širým nebem. Hologram rapového zpěváka Tupaca Shakura se sebevědomě prochází po jevišti, polonahý tančí v rytmu hip hopu a legendární píseň California Love příjemně duní letním vzduchem. Když před čtyřmi roky předskakovala na koncertě Lady Gaga kreslená manga zpěvačka Hatsune Miku, diváci šíleli. Ačkoliv na rozdíl od slavného rapera nikdy nebyla postavou z masa a kostí, diváci její projekční hologram milují stejně jako ten Tupacův. Hatsune Miku, hudební duo Daft Punk, instagramová influencerka Miquela Sousa, její mužský protějšek Blawko 22 fungují v různých uměleckých odvětvích, přesto mají jedno společné. Nikdo je ve skutečnosti nikdy neviděl. Celebrity s virtuální identitou se poprvé objevily koncem 90. let, když hudebníci Damon Albarn a Jamie Hewlett založili skupinu Gorillaz, skládající se ze čtyř animovaných postav pojmenovaných 2-D, Murdoc Niccals, Noodle a Russel Hobbs. O více než deset let později navrhl designér Marc Jacobs ve spolupráci se značkou Louis Vuitton kostým pro virtuální zpěvačku Hatsune Miku. Šestnáctiletá fiktivní postava z japonského Sappora, koncertující v podobě animovaného projekčního hologramu, je takzvaný vocaloid druhé generace, vytvořený firmou Crypton Future Media. Na koncertech budí Hatsune díky technologii promítání a přenosu světla na speciální prosklenou tabuli dojem, že je skutečná. "Je tak cool!" řekl o ní módní návrhář Riccardo Tisci, který během svého působení u značky Givenchy navrhl Hatsune luxusní haute couture šaty s krystaly Swarovski, krajkou a krokodýlí kůží. Kreativní ředitel značky Louis Vuitton Nicolas Ghesquière dal v kampani pro jaro a léto 2016 také přednost digitálně vyrobené modelce, když do ústřední role obsadil ženskou postavu jménem Lightning z videohry Final Fantasy.

Hitem poslední doby v oblasti marketingu na sociálních sítích jsou takzvaní mikroinfluenceři. "Coby marketingový stratég nechcete jen Kim Kardashianovou, která svým příspěvkem zasáhne všechny, ale chcete možná i holku, jako jsem já, protože ta holka je autentická. Přestože já mám followerů o dost míň, dokážu produkt lépe prodat, protože jsem uvěřitelnější. Složením více mikroinfluencerů dohromady vznikne stejný efekt jako s Kardashianovou," dodává Louženská. Takovou strategii vytvořil například Dior ve své kampani Love Chain. Značka oslovila nejen známé osobnosti, ale i spoustu populárních uživatelů sociálních sítí po celém světě. Díky tomu byla kampaň úplně všude.

Kde se vzala?

Mezitím co Miquela přidává na sociální sítě jednu fotku za druhou, se internet hemží stovkami článků o ní. Kdo ji stvořil? Mohla to být 3D umělkyně Nicole Ruggierová inspirující se podobou mladé britské modelky Emily Badorové, jejíž pihy, plné rty i rovně zastřižená ofina až nápadně připomínají rysy Miquelina obličeje. Badorová může být vzorem ještě v jiném ohledu. Plnoštíhlá modelka se aktivně zasazuje o změnu vnímání modelek v modelingovém průmyslu. Poté co spolu s obrovským pracovním úspěchem začala mít záchvaty paniky z toho, že nikdy nebude dost hubená a dost krásná, se rozhodla přestat trápit své tělo dietami a hodinami strávenými v posilovně. Její instagramový profil je plný fotek, na kterých hrdě pózuje ve spodním prádle a dodává tak odvahu ostatním dívkám, které se nenarodily s mírami 90-60-90. O sociální přesah se snaží i Miquela. Když vypukl v roce 2017 rozsáhlý požár v Kalifornii, neváhala a navrhla kolekci triček, jejíž výtěžek měla údajně darovat obětem požáru.

Na hru s digitální influencerkou přistoupila i mainstreamová média. "Vogue s ní udělal rozhovor jako stvrzení toho, že je reálná. Na YouTube jsou videa, kde si holky dělají make-up podle ní. Ona sama sice skutečná není, ale reálnost tomu dodává celý ten ekosystém kolem ní," říká Pavlína Louženská. Sama Miquela odmítá odhalit, kdo stojí za její pečlivě vymyšlenou virtuální podobou. "Chci být vnímána jako umělkyně a muzikantka, a ne se zabývat povrchním hodnocením toho, kdo vlastně jsem," napsala magazínu The Business of Fashion.

V bezbřehých vodách Instagramu se hranice reklamy, kterou můžeme jednoduše rozpoznat a oddělit ji od ostatních příspěvků, smazává. Každý tak může hrát roli ve hře, kterou si sám navrhne. O tom, nakolik je Miquela − oblečená ve svých oblíbených značkách Vans, Chanel, Prada, Proenza Schouler, Vetements nebo Supreme − placená konkrétními firmami a jestli je tohle důvod její existence, se toho moc neví. Sama influencerka odmítá prozradit jakékoliv podrobnosti.

"Velcí zahraniční influenceři označují své příspěvky jako placenou reklamu. Všichni přece chceme vědět, kde začíná a končí autenticita. Tenhle přístup prosazuje například Julie Zerbová se svou stránkou Fashionlaw. Argumentuje tím, že i když víme, že to je reklama, nemusí to automaticky znamenat, že na to budeme mít negativní názor, a produkt tím pádem nekoupíme. Influencer je jako kanál, kterým k produktu dojdeme, jako butik, který je kurátorovaný," říká Louženská.

Hitem poslední doby v oblasti marketingu na sociálních sítích jsou takzvaní mikroinfluenceři.

Miquela Sousa je téměř stejně reálná jako jakákoliv jiná uživatelka sociálních sítí. Ráda se fotí v hezkých pózách, ráda fotí jídlo, které jí, a kamarády, s nimiž chodí ven. Kdo za tím stojí? Obtloustlý ajťák, úspěšná módní blogerka, nebo celý tým lidí? Záleží na tom? Virtuální bytosti, dokonale reagující na současné trendy, se od těch skutečných v říši bezchybných fotek zase tolik neliší. Na rozdíl od mnohých ale svou umělost dokážou přiznat. A jak říká v nové kampani značky Prada sama Miquela: "Neměli byste věřit všemu, co vidíte."