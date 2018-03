Muzika a móda k sobě měly vždy blízko. Značka Chatty se za několik dní vrátí na přehlídkové molo Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku s kolekcí plnou rockerské rebelie. Nabízíme vám exkluzivní pohled do jejího zákulisí.

Píše se rok 1964 a těsně za hranicemi britských výsostných vod se kolébá vysloužilý trajekt. Z jeho útrob vysílá pirátská stanice Radio Caroline a do éteru zní jeden rockový hit za druhým. Velká Británie se konečně oklepává z poválečné mizerie, Rolling Stones vydávají své první album a jejich frontman Mick Jagger dovádí na pódiu v botách na šesticentimetrovém podpatku. Kluci prodlužují vlasy, holky zkracují sukně a je to doba plná skvělé muziky, optimismu a módní revolty.

Barokní Clam-Gallasův palác v srdci staré Prahy, postavený pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase, má k výše popsanému výjevu hodně daleko, a přece velmi blízko. Pojítko první − značka Chatty, kterou již třináct let tvoří dvojice Radka Sirková a Anna Tušková. Pojítko druhé − Mercedes-Benz Prague Fashion Week, jehož přehlídky se odehrají právě v sálech plných barokních kudrlinek. Pojítko třetí − nová podzimní kolekce Chatty inspirovaná oněmi britskými pirátskými rádii. Právě tu značka představí na přehlídce spojené s charitativním večerem na podporu Nadace Terezy Maxové dětem pořádaným MBPFW a magazínem PROČ NE?! již tuto sobotu.

"Ta doba byla trochu bláznivá, volnomyšlenkářská, Londýn se tehdy stal Mekkou muziky i módy. Pánské oblékání bylo zábavné, drzé a to jsme chtěly promítnout do naší kolekce," vysvětluje Radka, proč padla tentokrát volba na dobu, kdy konzervativní pánské obleky a buřinky nahradily vzorované košile a vypasovaná saka. V ateliéru se tak potkala i pestrá směsice různých materiálů, od manšestru přes samet až po nepřehlédnutelně zbarvenou umělou kožešinu. Svou podzimní kolekci se tentokrát návrhářky rozhodly pojmout trochu jinak: oblíbené oversized střihy nahradily vypasované siluety, místo pro ně typických tlumených barev s občasnými kontrastními akcenty sáhly po pestré směsici odstínů a vzorů. "Bude to jiné a bude to zábavné!" říkají. "Chtěly jsme do modelů vložit hravost doby, svobodu a odvahu, která byla v oblékání pro tu dobu příznačná," vysvětluje Radka s tím, že si samozřejmě uvědomují, že jejich kolekce může být pro opatrné české zákazníky až příliš odvážná. "Lidé tu pořád mají problém oblékat se výrazně," říká střízlivě.

baROCKo

Bez korzetu

Inspirace pro kolekce jedné z nejvýraznějších českých nezávislých značek přicházejí z různých směrů a téměř vždy se jedná o velmi specifické téma. Kromě pirátských rádií, jež se stala i hlavním námětem snímku Piráti na vlnách, zasadily pomyslné hrdinky svých kolekcí například do prostředí japonských motorkářských gangů bosozuku nebo mezi ženské wrestlerky z Bolivie Flying Cholitas zápasící v tradičních jihoamerických oděvech.

Spíše než do sbírky aktuálních trendů tak sahají pro inspiraci do historie a do světa subkultur. "Nemá smysl řídit se v našem prostředí trendy, i když se tomu během navrhování stejně v jistém smyslu nevyhnete," vysvětluje Anna. "Víme už, jaké jsou naše bestsellery a snažíme se najít takovou cestu, aby se líbila zákazníkům i médiím," doplňuje. Výslednou podobu kolekce přitom mohou ovlivnit i samotní výrobci látek, kteří musí být oproti návrhářům o krok napřed. "Dnes má navíc velký vliv sportovní móda, kdy se kolekce vytváří celé dva roky dopředu, protože je jejich výroba úzce provázána s technologickým zpracováním materiálů," dodává.

Chatty ve své tvorbě s oblibou sahají po motivech z pánské módy, mužské i ženské světy se v jejich kolekcích vzájemně prolínají. Nikdy nebyly značkou, která by své zákaznice lákala na ultrafeminní modely plné krajek, výšivek a volánků. Ostatně jejich specialitou byl a vždy bude unisexový denim. Obě studovaly oděvní návrhářství na stejné střední i vyšší odborné škole, následovala první společná kolekce triček, jež se jim prodala téměř pod rukama, a posléze první džíny. Jejich specialitou se staly ty vyráběné na míru, které dodnes tvoří gros jejich zakázkové tvorby. S denimem se přitom naučily pracovat samy, metodou pokus omyl.

Od té doby se jejich kolekce vyvinuly, denimu postupně ubylo, ale stále hraje v jejich kolekcích významnou roli. "Aby žena byla sexy, nemusí být nutně oblečena do korzetu," podotýká Anna při rozhovoru v obchodě, jenž v Haštalské ulici zároveň slouží jako ateliér. V industriálně pojatém prostoru trčí ze zdi kovové traverzy a elektrické kabely a na štendrech tu visí jejich aktuální jarní kolekce inspirovaná estetikou panelových sídlišť a klipů z MTV, kterou představily na fashion weeku v Kyjevě.

Právě na Ukrajině loni na podzim zaznamenaly největší dosavadní úspěch − dvě ceny Design IT pro nejlepší začínající značku od italské i ukrajinské edice magazínu Vogue. Ocenění získaly za svou dosavadní tvorbu, kterou porotci posuzovali podle předem zaslaného portfolia. Prestižní ocenění, jež je zviditelnilo ve všech koutech módního světa, si ale vyžádalo svou cenu. "Některé zákaznice nám tu po návratu z Kyjeva bázlivě klepaly na dveře. Bály se, že když jsme dostaly takovou cenu, zdražíme a už si nás nebudou moct dovolit," vypráví Radka. "My jim říkáme, že nic takového se rozhodně neděje, že jsme to pořád my," doplňuje ji její kolegyně.

Pařížské zaklínadlo

Jsou-li Chatty v něčem na české módní scéně skutečně výjimečné, pak to není jen jejich oblečení. Nenechte se mýlit, jejich kolekce patří k tomu nejlepšímu, co česká módní scéna nabízí − jsou plné skvělých nápadů, vynikají zajímavými střihy i kvalitními materiály. Ale na rozdíl od svých dalších kolegů jsou téměř jediné, s nimiž si více než o tom, jak jejich kolekce vypadá, můžete popovídat o tom, jak módní byznys skutečně funguje. Protože ani ta nejlepší kolekce na světě s tím nejoriginálnějším a nejpropracovanějším konceptem nemůže obstát, pokud ji neobjeví a nepodpoří nákupčí. A protože v Česku trh s autorskou módou nefunguje a žádní takoví nákupčí tu (zatím) nejsou, musí "Mohamed k hoře" a domácí značky za hranice.

Chatty to vědí, a i proto jsou na české módní scéně přírodním úkazem. Jako jedny z mála nezávislých tvůrců mají zkušenosti se zahraničním trhem. Jsou tak nadějí, že se malé české značce podaří stát se mezinárodním labelem. V roce 2014 se jako první z Česka probojovaly na fashion week v Berlíně. Usilovaly o to tři roky a na "výpravu" tehdy vybíraly peníze od svých podporovatelů prostřednictvím crowdfundingové platformy HitHit. Následoval veletrh módy Modefabriek v Amsterodamu, varšavský fashion week i tři nákupní sezony v pařížských showroomech. Tam všude nasbíraly neocenitelné zkušenosti, které je posouvají směrem k jejich snu: aby se jejich móda prodávala i v zahraničí.

"Když jste dlouho tam, kde se vaří ryba, tak dříve či později od té ryby načichnete," hledá přirovnání pro jejich motivaci k expanzi za hranice Radka. "Na českém trhu panuje obrovská konkurence. Na to, jak je naše země malá a jaká je reálná kupní síla, tu soutěží o pozornost hodně designérů. Chtěli jsme proto vyjet ven a ověřit si na vlastní kůži, jak na naši práci reagují venku. Tam, kde do hry nevstupuje to, že klienti jsou naši kamarádi, fanoušci nebo naopak," dodává.

Autorské duo Chatty: Radka Sirková (vlevo) a Anna Tušková. Foto: Marek Mičánek

Dostalo se jim přitom spousty cenných lekcí. Že pro nákupčí není důležité jen to, jak oblečení vypadá, ale i to, jak je ušité, zda vydrží dvouletou záruční dobu, jak kolekce drží pohromadě jako celek či jestli zapadne do jejich dalšího výběru od jiných značek. Samy přitom poznaly, že hranice mezi uzavřenou objednávkou a omluvným pohledem a slovy "možná příští sezonu" může být až znepokojivě tenká. "Naše věci se líbí nákupčím z Asie, kde je denim velmi oblíbený. Stane se ale, že nákupčí z Tokia za námi přijde a řekne: ,Vaše věci jsou super, ale zrovna jsme nakoupili věci u značky, která je vám podobná. Smůla, uvidíme příště,'" popisuje jednu ze zkušeností Radka. "Pařížský showroom také není žádné zaklínadlo, jež by znamenalo automaticky úspěch. Je jich spousta a každý se orientuje na něco jiného a jen najít ten správný, který nám za přijatelné peníze nabídne ten odpovídající servis a podporu, je oříšek."

Sehraná dvojka

Každá zpětná vazba je pro ně šance, jak příště postupovat jinak a lépe. S obdivuhodnou vytrvalostí na sobě neustále pracují a svůj projekt posouvají dál. "Bereme to s Aničkou tak, že jsme si před třinácti lety pořídily společné dítě, ze kterého je dnes mladá slečna, taková puberťačka. A stejně jako má výchova dítěte v různých obdobích svá specifika, tak i my se musíme přizpůsobovat a hledat nové přístupy. Snažíme se riskovat a zároveň se nechceme opakovat. Hlavní pro nás je, aby nás to stále bavilo. Jinak by to nemělo cenu dělat," říká Radka.

Průlomem se přitom může stát i tak malicherná věc, jako je to, že si jejich oblečení oblékne mezinárodní celebrita. Role PR je v módní branži zmítané emocemi zkrátka nenahraditelná. "Zjistily jsme například, že trpíme klasickým českým mindrákem − neumíme chválit vlastní práci. Rozhodly jsme se proto, že bude lepší najmout si člověka, který za nás bude v showroomu mluvit a naši práci bude umět správně prodat," dělí se o další draze zaplacenou lekci z módního byznysu.

Přestože zaručený recept na úspěch v zahraničí stále hledají, i tak pro ně byl loňský rok mimořádně úspěšný i náročný zároveň. Jako by třináctý rok existence jejich značky byl opravdu ten pověstný osudový. Kromě ocenění z Kyjeva se zařadily i na seznam nejvlivnějších žen Česka magazínu Forbes, uvedly kolekci basicových kousků ve spolupráci s platformou Freshlabels, ale především v jejich týmu došlo k zásadní personální změně − Anně se narodila dcera.

Sehraná dvojice se tak musela naučit pracovat v nových podmínkách a najít si takový způsob práce, který by jim umožnil novou situaci ukočírovat a přitom se neodrazil v jejich podnikání ani kreativitě. S tím přišel i návrat na módní molo domácího týdne módy. "Měly jsme pocit, že už máme vše pod kontrolou, a najednou jsme zjistily, že se situace otočila o 180 stupňů, a musely jsme se rychle naučit pracovat s novým rozložením sil," říkají a dodávají: "Myslíme, že jsme ten způsob už našly, a jedeme dál."

Ať žije rock'n'roll!