Potkali se před 21 lety na fotbalovém zápase. On sportovní hvězda, ona členka nejslavnější hudební skupiny 90. let. Love story, jež přečkala vše. Jejich svatba stála údajně 7,5 milionu liber. Dnes spolu spravují jmění odhadované na více než čtyřicetinásobek svatebního účtu a vybudovali obchodní impérium nevídaných rozměrů. Manželé Beckhamovi.

Když před deseti lety vstoupila Victoria Beckhamová rovnýma nohama do módního průmyslu, nikdo jí neprorokoval, že se ze špatné zpěvačky stane velmi úspěšná módní návrhářka. Po negativních recenzích módní policie na její vlastní šatník byla změna kariéry velkým krokem do neznáma. Řada celebrit před i po ní v módním byznysu pohořela. Ve chvílích největší slávy to dotáhly maximálně na pár kolekcí ve vybraných obchodních domech nebo e-shopech. Ambiciózní Victoria se však nenechala odradit a sázka na jednu kartu se jí nakonec vyplatila.

Zkušenosti s módou již měla − v roce 2000 se objevila v roli modelky pro návrhářku Marii Grachvogelovou, následovaly smlouvy se značkami jako Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Rocawear nebo Emporio Armani. Založit si vlastní značku je však zcela jiný příběh než být pouhou tváří z reklamních fotek.

První kolekci Beckhamová představila na komorní prezentaci v rámci New York Fashion Weeku. To už měla ve svém portfoliu džínovou kolekci dVb denim a linii slunečních brýlí. Patnáct pouzdrových šatů na sezonu jaro−léto 2009 uspělo u nákupčích i kritiků nikoliv kvůli slavnému příjmení, ale stylu, který Victoria nastavila. Elegantní, minimalistický byznys šatník pro ženy, jež se nepotřebují honit za každým trendem, který se znenadání objeví. Právě střih šatů, zdůrazňující ženské křivky, se ukázal jako ten správný krok. Následovalo dalších sedm kolekcí postavených výhradně na šatech. Na první kalhoty od Victorie jsme si museli počkat až na sezonu jaro−léto 2013, kdy Beckhamová po měsících cestování se svou módní značkou na základě ohlasů od klientů rozšířila nabídku o samostatné topy, kalhoty s vysokým pasem a lehké kabátky. To už módní svět zcela zapomněl na její přešlapy z minulosti a začal ji brát vážně.

Poklad jménem Beckham

Vyprodáno!

K hlavní ready-to-wear kolekci postupně přidala druhou linii Victoria, Victoria Beckham, která debutovala na net-a-porter.com a zlomila dosavadní rekordy. Vyprodala se ještě dřív, než šla oficiálně do prodeje. "Říkali, že to bylo něco neslýchaného, bezprecedentního," komentovala úspěch v únoru 2012 návrhářka. Síla jména a hlavně dobrých šatů prostě funguje. V současnosti se její módní kolekce, které vznikají ve studiu v londýnské čtvrti Battersea, prodávají na více než 400 místech ve více než 50 zemích po celém světě. K tomu vlastní butik v Londýně na Dover Street a druhý v Hongkongu.

Jak se značka a její aktivity rychle rozvíjejí, přicházejí také větší investice, které k rozvoji jakékoliv módní značky patří. Na počátku letošního roku ohlásila její firma ztrátu ve výši 8,4 milionu liber, kterou zapříčinily právě investice. O vlastní budoucnost se však, jak se zdá, ani jeden z manželů Beckhamových neobává. Zatímco David vydělává na licencování rodinného jména, Victoria se může v klidu soustředit na vlastní práci a rozvoj firmy. Jen v loňském roce společnost vyplatila dividendy ve výši přesahující 18 milionů liber, které si rovným dílem rozdělili Victoria, David a podnikatel a jedna z nejvlivnějších osobností showbyznysu Simon Fuller, bývalý agent Spice Girls. Jmění manželského páru se v tuto chvíli odhaduje na 336 milionů liber, navzdory ztrátové módní značce.

Komerční úspěch jména Victoria Beckhamová a jejího prakticky už neomylného stylu potvrdila také spolupráce s módním řetězcem Target, pro nějž navrhla limitovanou kolekci, i lukrativní smlouva s americkým kosmetickým gigantem Estée Lauder, kterou podepsala před dvěma lety. Vznikla luxusní make-up kolekce, jež se stejně jako ty módní rychle vyprodala. V kosmetickém byznysu ostatně Victoria není žádným nováčkem, spolu se svým manželem podepsala se společností Coty, jedním z největších producentů vůní na světě, kontrakt a pod hlavičkou značky David Beckham představila šest dámských vůní. Vždy v páru s pánskou verzí. Ta pokračuje úspěšně dál a v současnosti čítá více než tři desítky cenově dostupných parfémů, které namíchali hvězdní parfuméři jako Pierre Negrin nebo Nathalie Lorsonová, která má na svém kontě mimo jiné bestsellery YSL Black Opium, Givenchy Gentleman, Versace Eros Pour Femme nebo Dolce & Gabbana Sicily.

Luxus vs. licence

Zatímco se Victoria se svými aktivitami soustřeďuje již výhradně na luxusní trh, David jde cestou čisté komerce. Talent, který ve 14 letech začal navštěvovat fotbalovou akademii Manchesteru United, klubu, jemuž fandili jeho rodiče, se rychle vyšvihl mezi sportovní elitu a stal se nejlépe placeným fotbalistou světa. Brzy však pochopil, že spoléhat se pouze na své šikovné nohy nemusí být do budoucna tím nejchytřejším řešením. A tak začal ve velkém rozjíždět vedle sportovní kariéry také obchodní aktivity. V roce 2001, dva roky po triumfu ve finále Ligy mistrů, kdy dvěma góly zařídil výhru Manchesteru United nad Bayernem Mnichov, uvedl na trh pod svým jménem videohru David Beckham Soccer.

Rok poté přišel do kin debutový film s Keirou Knightleyovou Blafuj jako Beckham a zrodila se globální hvězda a magnet na peníze. Když ho v roce 2003 z Manchesteru United přetáhl španělský klub Real Madrid, výnosy z reklamy a prodeje reklamních předmětů klubu stouply meziročně o fantastických 137 procent. Ani stěhování do USA kvůli smlouvě s Los Angeles Galaxy, za niž inkasoval rekordní částku 250 milionů dolarů, se neobešlo bez dalších obchodních aktivit. Nejvýdělečnější fotbalista své doby natočil dokument David Beckham: New Beginnings a Victoria podepsala smlouvu na vlastní reality show. Za oběma projekty, stejně jako za módním impériem, stál Simon Fuller, který Victorii na začátku 90. let objevil.

Všechno musí být perfektní

Byznys s vlastním jménem a nezaměnitelnou image má David Beckham dokonale pod kontrolou, ve všem panuje jasný řád a žádný krok se neděje náhodou. Za jeho úspěchem dost možná stojí fakt, že legendární fotbalový záložník trpí obsedantně kompulzivní poruchou. "Všechno musím mít dokonale srovnané. Od plechovek Pepsi v lednici po knihy a letáky v hotelovém pokoji. Všechno musí být perfektní," přiznal v jednom z rozhovorů. "Rád bych s tím přestal, zkoušel jsem to, ale nejde to." Slabost se nakonec ukazuje jako jeho nejsilnější zbraň.

Jeho tvář jsme už viděli ve spojitosti s hodinkami Breitling, televizním kanálem Sky Sports, automobilkou Jaguar, whisky Diageo, módními značkami Adidas, Belstaff, Calvin Klein nebo H&M. Nemalé peníze inkasoval ze svých aktivit v Číně, kde se stal tváří China Auto Rental, Sand China a ambasadorem čínské fotbalové superligy. Jeho podnikání přesně balancuje na hraně mezi světem luxusu a cenově dostupných výrobků, přičemž si na sto procent ponechává image dokonalého anglického gentlemana. Tento obrázek nyní ještě více umocňuje Davidův nejnovější obchodní zářez: vlastní kosmetická řada. Držitel Řádu britského impéria, který mu udělila královna Alžběta II., v lednu představil značku House 99 se 13 produkty pro muže. Projekt vznikl ve spolupráci s koncernem L'Oréal a tento měsíc putuje na pulty obchodů v 19 zemích světa.

Supertrendy klan

Jméno Beckham na sebe přitahuje pozornost už od 90. let, kdy David kraloval na fotbalovém hřišti. Slavný pár se ale nespoléhá jen na své vlastní úspěchy a finančně supervýhodné smlouvy, ale i na své děti. Jejich tři synové a dcera kráčí ve stopách rodičů a každý z nich si buduje vlastní kariéru, aniž by si vzájemně konkurovali. Ano, mají oproti ostatním výhodu slavného příjmení, ale ani jednomu z nich nelze upřít talent a "cool faktor", který kolem sebe šíří. Ve vlivu − přinejmenším na sociálních sítích − dohánějí své rodiče.

Brooklyn, fotograf

Nejstarší syn páru, pojmenovaný podle newyorské čtvrti, se intenzivně věnuje fotografování, a to dost úspěšně. Přestože před pár dny oslavil teprve 19. narozeniny, slavné vydavatelství Rizzoli mu vydalo více než třísetstránkovou knihu What I See. Jedná se o sérii fotek ze života mladíka, který se stal hvězdou sociálních sítí. Jen na Instagramu ho sleduje více než deset milionů fanoušků, se kterými se dělí o nejnovější fotografické úlovky i pohled do soukromí. Právě na privátních snímcích se kromě slavných rodičů objevuje i herečka Chloë Moretzová, se kterou se potkal před čtyřmi lety na pařížském týdnu módy. O tom, že módní svět bere mladíka s tetováním vážně už delší dobu, svědčí i fakt, že mu tehdejší kreativní ředitel módního domu Burberry Christopher Bailey svěřil kampaň na vůni Burberry Brit. Pro svou matku Victorii pak Brooklyn pravidelně mapuje módní zákulisí. "Dělám to rád, ale když máma řekne − běž nafotit modelky! −, jsem trochu plachý. První dvě přehlídky jsem se musel přemáhat, ale už jsem si zvykl," prohlásil v jednom z rozhovorů Brooklyn, který momentálně studuje v New Yorku.

Romeo, model

I druhý syn v pořadí se pohybuje odmalička ve světě módy. A stejně jako rodiče a starší bratr i on se stal senzací sociálních sítí. V den, kdy zveřejnil svůj účet, ihned získal 200 000 followerů. Stejně jako jeho bratři i patnáctiletý Romeo Beckham prošel akademií fotbalového klubu Arsenal, vydržel tam ale jen osm měsíců. Více než fotbal ho lákají tenis a móda. Největší pozornost na sebe strhl před čtyřmi roky, kdy spolu s 50 tanečníky zazářil ve vánoční kampani Burberry. O rok později jsme ho mohli vidět na fotkách Maria Testina, jak pózuje pro britský módní dům po boku Naomi Campbellové, Rosie Huntington-Whiteleyové a Eltona Johna.

Cruz, zpěvák

Ani nejmladší syn rodu Beckhamů se zřejmě nestane slavným fotbalovým hráčem, geny po Victorii jsou evidentně silnější, a tak se Cruz místo míče zajímá o hudbu. V jedenácti vydal svůj první singl If Every Day Was Christmas, který na YouTube viděly téměř čtyři miliony diváků. Fakt, že se stal oficiálně teenagerem, oslavil v rámci londýnského týdne módy opulentním večírkem ve stylu Velkého Gatsbyho a s šéfkuchařem Gordonem Ramsayem za zády.

Harper, módní ikona

Fakt, že děti s příjmením Beckham mají o pozornost a kariéru postaráno, dokládá i jediná dcera. Harper je už od svého narození před šesti lety považována za módní ikonu. O jejím šatníku existují celé blogy, řada časopisů ji mnohokrát označila za nejlépe oblékané dítě planety. Rodiče nechali její jméno dokonce registrovat jako ochrannou známku. V budoucnu tak bude moci nastartovat byznys s oblečením, mejkapem, hračkami nebo se vrhnout do showbyznysu, což je v jejím případě zřejmě nejpravděpodobnější scénář. Vzhledem k tomu, že už rok dochází na hodiny zpěvu a tance na londýnskou konzervatoř Italia Conti Academy of Theatre Arts, jež je považována za líheň hudebních a hereckých talentů, o další sportovní senzaci v rodině se zřejmě jednat nebude.