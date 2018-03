"Co znamená úspěch, si každý musí nadefinovat sám. Ve finále jde asi hlavně o to, jaký máte sám ze sebe pocit, když usínáte. Já jsem normální kluk z Vršovic, který je pracovitý a baví ho blbnout," říká v exkluzivním rozhovoru Krištof Kintera, zřejmě nejúspěšnější český umělec současnosti.

Velké výstřednosti údajně bývají podstatou velkých talentů. Koneckonců je vždy lepší být trochu divný než hodně nudný. Švédský režisér Ingmar Bergman měl panický strach z otevřených dveří, italský umělec Leonardo da Vinci spal jen dvě hodiny denně a vynálezce Thomas Alva Edison zase věřil, že v jeho hlavě žijí malí lidé. A tak když jsme počátkem února čekali v kavárně pražského Veletržního paláce na Krištofa Kinteru (44), byli jsme připraveni na ledacos − hedvábné pyžamo, hordy fanynek, bedny šampaňského. Anebo alespoň nějaký výraznější nervózní tik, na jehož základě by se na tomto místě dala vykonstruovat legenda o tom, jak přišla nejnavštěvovanější výstava v moderních českých dějinách ke svému jménu. Na Kinterovy Nervous Trees se mezi 7. zářím a 27. prosincem přišlo do Galerie Rudolfinum podívat 161 824 lidí. Podle znalců umění je to svého druhu zázrak. Ale zázračné je i to, jak "normální" Kintera navzdory všemu tomu humbuku posledních měsíců zůstal. Černá mikina s kapucí, šroubovák za páskem, tykání, úsměv, limonáda. Pohoda. Možná právě to je jeho úchylka: zůstat v klidu a zaostřit zrak v momentě, kdy všichni ostatní kolem šílí.

Co tady vlastně dnes děláte?

No, upřímně řečeno se sám sebe občas ptám na to samé. Musím se přiznat, že jsem sem v posledních letech moc rád nechodil. Právě teď tady ale ve foyer instalujeme sochu My Light Is Your Life − Šiva Samuraj, která tady bude nějakou dobu stát a nahradí sochu spisovatele Honoré de Balzaka od Augusta Rodina. Je to celkem fajn místo, kolem něhož každý den proudí spousta lidí.

Prominentní místo…

Ano. Dalo by se říct, dalo by se říct…

Čekají vás teď už jenom prominentní místa?

To si nemyslím a v zásadě po tom ani nijak zvlášť netoužím. Pokud se však chcete bavit o blýskání se na lepší časy, tak se mi líbí směr, kterým se pod novým vedením vydal právě například Veletržní palác. S tímhle domem je totiž potřeba velmi rychle provést něco poměrně razantního, aby sem lidé chodili rádi, mohli si koupit limču v dobré kavárně a přitom se nemuseli bát, že je každou chvíli napadne nějaká militantní ochranka. Za Knížáka to místo nefungovalo a v zásadě jenom degradovalo. S novým vedením přišla i nová vize a ten barák se snad povede změnit tak, jak by si to zasloužil.

A proto jste tady.

A proto jsem tady, a proto je tady teď i moje socha − takový světlonoš. Ona by se společně s dalšími mými věcmi měla snad stát součástí sbírky Národní galerie. A to je pro mě naprosto zásadní informace. Ani ne tak kvůli mně samotnému, ale především kvůli tomu novému směru, který jsem zmiňoval. Národní galerie mají všude ve světě určitou společenskou funkci a sbírat díla, jež se v dané zemi aktuálně dějí, k ní určitě patří. Dokonce to vnímám jako jednu z jejích ústředních povinností, ale doteď to v Česku bohužel nedělala. Dnes se zdá, že galerie začíná vnímat, že i u nás působí současní autoři, jejichž tvorba si zaslouží pozornost.

A proč si myslíte, že tomu tak v minulosti nebylo? Anebo obecněji, když jste říkal, že ve srovnání se zahraničím je ten duch, který zde panuje, diametrálně odlišný, tak čím to podle vás je?

Možná tím, že místní zaměstnanci tady fungují už několik desetiletí podle určitého behaviorálního rasteru a mentálně zatuchli. Jednoduše nemají radost z toho, že tu jsou. A to je pak na jejich práci strašně vidět. Radost je podle mě základem všeho. Když někdo něco dělá rád, tak je to na něm za a) vidět a za b) tu věc zpravidla dělá dobře. Možná to zní trochu naivně, ale s radostí jde všechno lépe. Ověřil jsem si to v Kunsthal Rotterdam, i v basilejském muzeu Tinguely. I když musím uznat, že i v Rudolfinu mi vyšli maximálně vstříc.

To jste v rámci vaší výstavy v podstatě obrátil naruby. A když už jsme u toho Rudolfina, tak si asi musíme přiznat, že jste se díky té výstavě katapultoval na vrchol českého světa umění. Jste hvězda. Vnímáte se tak?

Absolutně se tak nevnímám, neřeším to, protože mi takové myšlenky nejsou vlastní, a navíc jsem nikdy po ničem podobném ani neprahl. A člověk by neměl opomenout ani skutečnost, že ta vámi zmíněná sláva přináší i řadu úskalí. Víte, já jsem plachý člověk a aktuálně musím na můj vkus příliš často komunikovat s lidmi, s nimiž se mi vlastně ani komunikovat nechce. To mi trochu vadí. A roztrhl se pytel s nabídkami. Některé z nich jsou zajímavě nezajímavé.

Musím si prostě vytvořit štít, s jehož pomocí si ubráním prostor, v němž mohu svobodně fungovat.

Jako například?

Zítra za mnou měl přijet klub seniorů. V zásadě jsou všechny tyto věci strašně skvělé a rád bych ty seniory u sebe v ateliéru přivítal, ale nemám na to kapacitu. Stejně jako teď nemám prostor vyzdobit gondolu.

Gondolu?

Ano. V den svátku sv. Jana Nepomuckého mají po Vltavě plout nějaké gondoly a organizátoři se mě ptali, zda bych nechtěl jednu vyzdobit. A také jsem měl udělat výstavu v Železném Brodě. Nechápejte mě špatně. Tyhle věci mi rozhodně nejsou cizí. Dělal jsem je celý život, jen dnes musím se svým časem zacházet ekonomičtěji než kdy jindy. Musím si prostě vytvořit štít, s jehož pomocí si ubráním prostor, v němž mohu svobodně fungovat.

Když vás tak poslouchám, má ten úspěch vůbec i nějaká pozitiva?

Sláva jako taková určitě ne. Logicky mě však velmi těší, že se mým uměním teď zabývá velké množství lidí − analyzují ho, zkoumají, přemýšlí o něm. Byl bych padlý na hlavu, kdybych řekl, že mně to radost nedělá. Zároveň však musím podotknout, že to − vzhledem ke kvalitě umění − není vůbec podstatné. Dějiny jsou plné umělců, kteří žili v ústraní, osamocení a trápil je nezájem společnosti, přitom jejich dílo bylo mimořádně kvalitní. Úspěch tedy nijak neovlivňuje výpověď vašeho díla. Navíc by asi také bylo fér podotknout, že se ta moje výstava stala tak úspěšnou i proto, že byl vstup zdarma. To sehrálo velkou roli. Je to skvělé a mělo by to vyvolat debatu o tom, zda by to v muzeích tak nemělo být vlastně pořád. Je to způsob, jak z galerií a muzeí udělat něco jiného než právě tu ostře hlídanou bílou kostku. Najednou se z toho stane náměstí, veřejné místo, které vybízí k dialogu mezi vším a všemi.

Neobáváte se, že by ta vaše současná popularita mohla ovlivnit vaši budoucí tvorbu? Že byste mohl − byť jen podvědomě − sáhnout třeba po nějaké zkratce? Protože úspěch samozřejmě příjemný je.

Je. Navíc je o mé věci teď zájem a díky tomu mám prostředky fungovat dál. Co se vaší otázky týče, tak si nemyslím, že bych byl v nějakém zásadním ohrožení, neboť hodlám dál přirozeně pokračovat ve svojí práci. Nemám jediný důvod se někomu či něčemu podbízet. Názory druhých se ale snažím zas až tolik neobtěžovat, protože jich je příliš na to, aby je člověk dokázal nějak hodnotně zpracovat. Úspěch se proměnil v jakési stigma. Najednou jsem ten, který dělá pro lidi, nebo, nedej bože, pro rodiny s dětmi. To se mě lehce dotklo. Já jsem ty věci samozřejmě nevymýšlel tak, aby byly populární a líbily se dětem. Nebylo to možné ani kvůli tomu, že řada z nich vznikla dlouho před tím, než jsem věděl, že vůbec nějaká výstava v Rudolfinu bude. Dělal jsem je jenom proto, že jsem je musel udělat.

Když jsme se přesně o tomhle bavili během našeho prvního setkání, tak jsme nakonec dospěli k otázce, jak čeští umělci vlastně definují úspěch… Peníze, sláva, Chalupecký?

To musí každý vědět sám. Ve finále jde asi především o to, jaký máte sám ze sebe pocit, když usínáte. Jste tím, kým chcete být? Já jsem úplně normální kluk z Vršovic, který je pracovitý a baví ho blbnout. Úspěch pro mě znamená být zdravý, šikovný a veselý. Takhle jednoduché to z mého pohledu je.

A přesto máme všichni v životě nějaké majáky, podle kterých se během své plavby orientujeme. Jaké jsou ty vaše?

Já se pokaždé těším na pokračování. Na nové věci. Na tu opravdu brzkou budoucnost − protože ona je vlastně nejdůležitější. Ze všeho nejvíc mě zajímá to, co bude zítra, za čtrnáct dní, za měsíc. To ostatní neovlivníme. Obstát sám před sebou v příštích čtrnácti dnech.

Český umělec Krištof Kintera Foto: Benedikt Renč

J. D. Salinger v průběhu své kariéry dospěl k tomu, že opravdovým spisovatelem je ten člověk, který píše, aniž by od toho něco očekával. Ve finále pak už psal jenom sám pro sebe. Dokázal byste si něco podobného představit? Že byste tvořil jen kvůli tvorbě samotné?

Myslím, že ano. Koneckonců jsem k tomu byl v českých podmínkách dlouhou dobu odsouzený, stejně jako spousta dalších umělců. Fungoval jsem a tvořil z umanutosti. Zrovna nedávno jsem v hospodě slyšel krásné slovní spojení − člověk musí zahořeti. Ten potenciál ohně v sobě buď máte, anebo ne. A když ho v sobě máte, tak neřešíte peníze a velké výstavy − ty věci děláte především pro sebe, pro nějaké vlastní uspokojení. Zní to možná pateticky, ale tak to prostě je.

Jak velký je to tlak, když je člověk už od mládí považován za výjimečný talent?

To jsem já ale rozhodně nebyl.

Na vysoké škole bezesporu ano.

Jasně, ale v dětství ne. Přesto si myslím, že právě dětství je v tomto směru velmi důležité. Příliš často a příliš brzy se dnes rodiče podle mého názoru snaží své děti někam tlačit, dělají z nich projekční plátna svých vlastních představ a tužeb. A to je, myslím, špatně. Tím, kým se máte stát, se stejně stanete především díky sobě a pomocí svých přátel. Rozhodně bych se tedy děti nesnažil tvarovat. Já jsem celou základku prochodil v gumových kopačkách a fixou kreslil fotbalisty Bohemky. Dost blbě, chtěl bych podotknout. Jsem ideálním příkladem toho, že umělec rozhodně nemusí v raném dětství vykazovat nějaké známky génia.

Nejpozději od vysoké školy jste ovšem byl vnímán jako někdo s opravdu velkým potenciálem. Měl jste tehdy obavy, zda taková očekávání dokážete vůbec naplnit?

Já to tak nikdy nevnímal. Možná už jsem to zmiňoval, ale klidně to řeknu znovu: odjakživa jsem byl pracovitý. Já jsem taková zátopkovská povaha. Vždycky všechno rvu přes sílu. Věci, které jsem si předsevzal, se mi většinou podařilo dotáhnout do konce. Kolikrát opravdu stačí zatnout zuby a vydržet. Zrovna včera jsem na to myslel. Bylo pozdě večer, byl jsem unavený a nakládal jsem plné auto nějakého haraburdí. A v ten moment jsem si říkal, že bych byl nejradši doma. Ale nakonec jsem si uvědomil, že přece právě tohle dělám celý život a že bych měl přestat remcat a být rád za to, co mám.

Ze všeho nejvíc mě zajímá to, co bude zítra, za čtrnáct dní, za měsíc. To ostatní neovlivníme.

Když už jsme u toho haraburdí, kolegyně mi kladla na srdce, abych se vás zeptal, kde vlastně všechny ty věci berete?

Někdo je lovec a někdo zase sběrač. Já jsem rozhodně spíš ten sběrač. Kupříkladu těch několik set lampiček a svítidel, které jsme potřebovali k sestavení toho Šivy tady, to člověk za půl roku nenasbírá. To chce plán a důsledně ho dodržet. Neustále šmejdím kolem kontejnerů a popelnic, koukám, kde co leží, a následně to nakládám do svého transportéru. Něco je i z bazarů, ale ty jsou v Berlíně nebo Amsterodamu bohužel pořád ještě mnohem lepší než u nás.

Jak složité je, muset být neustále kreativní?

To je hezká otázka. A víte co, není. Já to tak mám a nic jiného už bych stejně dělat nemohl. Nebo si mě snad dokážete představit, jak bych si teď šel sednout někam do kanceláře a počítal tam procenta? To nejde. Já potřebuji neustále něco tvořit, skládat, šroubovat, svařovat. Současně jsem si ale vědom toho, jak vratké to celé je − že kreativitu nelze považovat za samozřejmost. Kdykoliv se může stát něco, co ten tok myšlenek naruší. Samozřejmě, že se člověk ocitne v situacích, kdy má pocit, že nic nemá cenu, a nejradši by se vším sekl. Lidská psychika je nevyzpytatelná a stejně tak je to i se zdravím. Člověk se velmi snadno může dostat za hranu pozitivního myšlení. V ten moment je ale potřeba nasadit na oči klapky a klusat dál. Nesmíte se nechat vykolejit.

Máte nějaký recept na to, jak si tu pozitivní tvůrčí náladu udržet? Philippe Starck mi například nedávno řekl, že pro něj je nejdůležitější se dobře najíst a vyspat.

To je samozřejmě skvělý základ a myslím si, že si to zaslouží každý, nejenom Philippe Starck.

On si to však na rozdíl od nás může i dovolit.

To je pravda, ale teď vážně. Všechno má nějaký svůj rytmus. I já. Taky trochu sportuji, taky trochu spím a taky trochu chlastám. A nějak se mi daří udržet si v životě rovnováhu. Mám rodinu, mám děti, ty mě hodně zachraňují − protože ony vás nepotřebují kvůli vaší kreativitě, ale jako živitele a kamaráda. Těch důvodů pro to být ve formě je tedy v mém životě mnohem více než jen skutečnost, že jsem umělec. A tak je to dobře.

A kdybychom se bavili o nějakých vašich zdrojích inspirace?

Absolutně všechno, co kolem mě teče. To může být kus vyhozeného svetru u kontejneru, srolovaná ponožka u postele nebo něco, co na mě bafne z nějakého monitoru. Není to ničím limitované. Pestrost, kterou svět nabízí, je naprosto úchvatná a v zásadě nevyčerpatelná. Člověk tak může pořád dokola přicházet s novými věcmi a to mě strašně baví.

V našem magazínu ego! o vás autor napsal, že vás svým způsobem lze nazvat angažovaným umělcem. Souhlasíte s tím? Jak důležité pro vás je, aby vaše umění neslo nějaké poselství?

S touhle nálepkou se setkávám poměrně často. A vlastně ani přesně nevím, co to znamená. Nemám například potřebu spojovat umění s politikou. Na druhou stranu jsem pár věcí, které se ke světu kolem vyjadřovaly, například ke konzumerismu, udělal. Svět kolem mě nabírá určitou strukturu, a protože v něm žiji stejně jako vy, tak se asi neubráním tomu ho občas komentovat. Protože se z toho světa ale v žádném případě nevyčleňuji, vnímám se spíš jako kronikář než jako kritik. Být angažovaným pro mě nezní nijak pejorativně. Takže asi proč ne?! Rozhodně však potřeba poukazovat na určité nedostatky není hlavním hnacím motorem mého umění.

Známá česká konceptuální umělkyně Magdalena Jetelová nám nedávno v rozhovoru prozradila, že považuje angažovanost v umění za strašně důležitou, že by se umění mělo zabývat problémy ve společnosti a že by umělci neměli dělat ozdobičky, že ji ozdobičkářství strašně štve.

S tím souhlasím, to bych podepsal. Já mám zase oblíbenou větu, že umění má zlobit, a ne zdobit. Můj Basic Atomic například teď tak trochu zlobí v motolské nemocnici. A já jsem strašně rád, že tomu tak je. V tom je možná ta moje angažovanost. Ta socha tam vlastně nepatří, a přesně proto si myslím, že tam má být. Tuhle naši největší továrnu na zdraví si lidé spojují převážně s nějakými starostmi. Basic Atomic jim alespoň na chvíli odvede myšlenky někam úplně jinam. A to v ten okamžik může být zcela zásadní.

Jak je na tom české umění?

Já si úplně upřímně myslím, že je na tom velmi dobře. V podstatě se nijak zvlášť neliší od toho zahraničního. To s sebou přináší globalizovaná doba. V tom euroamerickém světě všichni více či méně řešíme to samé. Konzumujeme ty samé informace, kupujeme to samé zboží, jíme to samé jídlo. V čem máme paradoxně výhodu, je skutečnost, že trh s uměním u nás zdaleka není tak rozvinutý jako jinde ve světě. Naprostá většina umělců u nás dnes stále ještě předpokládá, že se svým uměním neuživí, že si peníze budou muset vydělat nějak jinak. Přesto tvoří, protože je k tomu žene ta vášeň. Jejich umění pak bývá intenzivnější, a proto z mého úhlu pohledu i lepší. Během tvorby se nezatěžují myšlenkami, zda se ta věc prodá, kdo by si ji mohl koupit, komu by se mohla líbit. To je v umění strašně důležité. Oproti tomu profíkům z Londýna, Paříže, New Yorku se může velmi snadno stát, že se jim do procesu vplíží jistá vypočítavost. Ale o tom už jsme se koneckonců bavili v souvislosti s mým aktuálním úspěchem. Já mám to štěstí, že mé věci jsou tak velké a nepraktické, že musím vždy vycházet z toho, že mi zůstanou.

Tentokrát se ale prodala i instalace We All Want to Be Cleaned, impozantní věž složená z osmdesáti praček.

Šedesát dva funkčních a osmnáct nefunkčních.

Jak taková transakce vypadá? Nový majitel přijede se skupinou stěhováků a s náklaďákem?

A naloží na něj osmdesát praček, přesně tak. Jakmile se rozhodne to zase někde sestavit, tak tam rád přijedu a pomůžu mu s tím. Zároveň k těm věcem ale dávám i manuály a popisy technické údržby. Kdybych náhodou natáhl bačkory.

Vždycky vše rvu přes sílu. Věci, jež jsem si předsevzal, se mi většinou podařilo dotáhnout do konce.

Když už jsme u těch sběratelů, jedním z vašich prvních byl Tomio Okamura…

To je pravda. Když si ale před sedmnácti lety ode mě koupil první dvě sochy, ještě nevykazoval absolutně žádné vnější znaky toho, že se z něj jednoho dne stane extremistický rasista. Byl to úplně normální prodej − akorát, že se z toho člověka pak stalo, co se stalo. Dnes už s tím nic neudělám, ale Okamurovi neberu telefony. Zrovna minulý týden se mi snažil dovolat, asi proto, že jsem o něm v DVTV řekl, že je fašista. Jednou z věcí, které si ode mě koupil, je Mluvič, socha, která hlasem takového skřítka vede krátké monology o nejrůznějších věcech. A když ji u mě před časem servisoval, nahrál jsem mu tam proslov o utečenecké krizi. O tom, kdo to je uprchlík a jak se asi cítí, když utíká před nějakým nebezpečím. Podle mě je nejjednodušší řídit se heslem, když můžu, tak pomůžu, když nemůžu, tak nepomůžu. A já mám pocit, že my tady v téhle zemi můžeme.

Vystavoval jste v Rotterdamu i v Basileji. Jak těžké je dnes pro českého umělce prorazit ve světě?

Důležité je, aby měl člověk nějakou svou rozpoznatelnou identitu, nějaký příběh a projev, který je zajímavý. Mně se podařilo vystrčit růžky až po čtyřicítce, tedy v době, kdy už jsem dávno věděl, že po nás na Západě nikdo nijak zvlášť neprahne. V 90. letech existovala taková hodně krátká naivní doba, kdy se o nás svět zajímal, protože jsme byli ti zpoza železné opony. Ale ta bublina splaskla dřív, než se stačila pořádně nafouknout. Když se ale dnes někdo ze zahraničí ozve, tak jsem jenom rád.

A je to opravdu tak, že čekáte, až se někdo ozve? Anebo k tomu přistupujete i nějak aktivně? Třeba tak, že dáváte výstavám anglické názvy?

Tak to já dělám rád, protože to mám hodně spojené s hudbou. Na angličtině se mi navíc líbí, že je taková zkratkovitější. Chápu, že to někomu může být trnem v oku, ale na druhou stranu pracuji i s českým jazykem tuze rád a nikdy mě nepřestane překvapovat, co všechno se s ním dá dělat. Co se těch výstav týče, tak by měl v tomto ohledu být aktivní především galerista. Je to vlastně trochu pod úroveň, aby umělec sám sebe nějak propagoval a tlačil. Ale to hodně souvisí s tou naší českou mentalitou. Například v Americe s tím problém tedy rozhodně nemají. Ale my čeští kluci jsme trochu jiní, takoví neprůrazní, a rozesílání portfolií nám moc nejde. Já bych to nikdy neudělal, nikdy.

Jak vlastně vnímáte skutečnost, že někdo ve vašem umění vidí pouze další investiční nástroj, další druh kryptoměny?

V zásadě je mi to jedno. To, že to má nějakou hodnotu a ta časem roste, je fajn, ale mě se to vlastně už moc netýká. To je věc majitelů, kteří mezi sebou hrají různé hry. Co mě ale překvapilo, je, že se nedávno v zahraničí dražily dvě mé věci a každá z nich se vydražila za více než milion korun. Přitom se jednalo o mou studentskou diplomovou práci. To bych si tehdy rozhodně neřekl, že to jednoho dne bude mít takovou cenu. To samozřejmě potěší.

Vzpomenete si ještě na moment, kdy jste si uvědomil, že se uměním budete moct živit?

Je to zhruba osm let. A nebyl to moment, ale spíš období, v němž jsem si ujasnil, že už nechci ztrácet čas všemi těmi nejrůznějšími pracemi kolem. Patří k tomu určitá dávka odvahy. Lidé logicky tíhnou k jistotám a stálému zaměstnání. Spousta umělců vyučuje na školách především proto, aby měli tu záchytnou síť a z čeho platit složenky. Já to vůbec nekritizuji, ale tehdy jsem se rozhodl vydat se jinou cestou. Do té doby jsem se živil tím, co nazývám uměleckým desetibojem. Stavěl jsem bary, točil televizní spoty pro neziskovky, dělal grafika, sázel knížky atd. Ale o to méně času jsem měl na umění. A pokaždé, když jsem byl unavený a musel jsem si vybrat, zda se právě budu zabývat svou prací, nebo svou vášní, vždy jsem zvolil tu práci, protože tam to máte jasně nalinkované. Čelit nejasnosti toho uměleckého díla je v ten moment prostě mnohem složitější. Proto jsem se nakonec rozhodl to risknout. A naštěstí se to vyplatilo.

Co po tak úspěšné výstavě jako Nervous Trees nastane psychicky? Potřebujete dovolenou, vyčistit si hlavu nebo tvoříte hned dál?

Tak na rozdíl od hokejistů to máme dobré v tom, že dokud můžeme něco sešroubovat, tak nás nikdo z ledu neodpíská. Já jedu dál, pořád mám co dělat.