Módní svět oplakává smrt Huberta de Givenchyho, jednoho z posledních velikánů doby, kdy módě místo Instagramu vládli skuteční mistři krejčovského řemesla. Proč na jeho odkaz nezapomenout?

Francouzský módní návrhář Hubert de Givenchy, zakladatel módní značky Givenchy, zemřel ve věku 91 let. Vlastní salon si otevřel již v roce 1952 a od té doby se psala jedna velká kapitola módní historie. Jaký odkaz po sobě zanechal?

Nejslavnější malé černé

Jednoduše střižené černé šaty bez ozdob sice ve 20. letech do dámských šatníků uvedla Coco Chanel, ale těmi nejslavnějšími se staly až ty, které v úvodní scéně filmu Snídaně u Tiffanyho vynesla Audrey Hepburnová. Sám návrhář k šatům vybral i ikonické doplňky - dlouhé černé rukavice, tiáru, náhrdelník i velké černé sluneční brýle. Róba je označována za jeden z nejslavnějších módních objektů 20. století. Původně měly mít šaty i vysoký rozparek, ale ten nakonec musel zmizet, aby Hepburnová nepůsobila příliš provokativně.

Střízlivá elegance

Doba 60. let je obdobím dodnes obdivovaných módních ikon, které oblékal právě Givenchy. Audrey Hepburnová byla jeho múzou i přítelkyní. Když uviděla jeho kolekci, přijela za ním do Paříže - v pleteném tričku, upnutých kalhotách a sandálech. Givenchy sice čekal jinou Hepburnovou, rovněž herečku Katherine, ale jejich vztah přerostl v přátelství, které trvalo 40 let. Návrhář tvořil šaty pro její filmové role i premiéry. Společně dali tvář idolu ženské krásy 60. let - perfektním křivkám, úzkým bokům a labutí šíji.

Kromě Hepburnové to byla zejména Jacqueline Kennedyová. Na pohřbu jejího manžela, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, mohl celý svět spatřit pozůstalé oděné v Givenchyho modelech. Do jeho šatů se zamilovaly rovněž Greta Garbo, Marlene Dietrichová, Elizabeth Taylorová nebo Grace Kellyová. "Stal jsem se slavným díky těm druhým," říkával skromně Givenchy.

Nové střihy

Největší Givenchyho zbraní se staly propracované střihy. Na začátku 50. let vytvořil blůzu jménem Bettina s volány na nabíraných rukávech (na snímku). Svět módy obohatil i o široké kabáty balónového střihu a volné šaty s odhalenými rameny. Zatímco Christian Dior se svým "New Look" ženy svazoval zpět do korzetů, Givenchy pod vlivem svého dlouholetého mentora Cristóbala Balenciagy se siluetu nebál rozvolňovat. Do svých kolekcí navíc uváděl modely složené ze dvou či tří kousků, které se daly nosit zvlášť. Jeho prací se později inspirovali i další návrháři jako Gianni Versace nebo Karl Lagerfeld.

Nezvyklé materiály

Givenchy byl také průkopníkem zavádění nových materiálů do "vysoké krejčoviny" - například akrylu, v USA tehdy obchodovaným pod názvem orlon. Tedy látky podobné vlně, ale nemačkavé a tvarově stálé. Také se nebál použít obyčejnou bavlnu, do té doby pouze pomocný materiál na zkoušky.

K používání takových materiálů ho vedly nejen snaha ušetřit na materiálu a snížit konečnou cenu, jeho protestantská výchova, ale i touha umožnit ženám nosit "haute couture" a cítit se v něm pohodlně. Stal se tak prvním návrhářem, který tvořil "luxusní konfekci" a svět vysoké krejčoviny přiblížil běžnému oblečení. Mnoho luxusních značek přitom takovou strategii volí i dnes.