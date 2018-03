Oscaři jsou rozdáni, ale se skvělými filmy se rozhodně na dlouho neloučíme. I letošní rok přinese řadu zajímavých snímků. Na které se těšíme nejvíce?

Přibývá žen režisérek, Wes Anderson točí animáky a Quentin Tarantino se vůbec poprvé inspiroval skutečnými událostmi. Mění se pomalu Hollywood? Tohle jsou snímky, které by vám v následujících měsících neměly uniknout.

Souboj královen

Snímek Mary Queen of Scots od režisérky Josie Rourke vypráví o turbulentním životě Marie Stuartovny, o lásce, manželství a boji o moc mezi svéhlavou skotskou královnou Marií a konzervativní a zásadovou královnou Alžbětou I. Mladou královnu si zahraje herečka původem ze Skotska, Saoirse Ronan. Její sokyni Margot Robbie. Česká premiéra je ohlášena na 13. září.

Animovaní psi se smyslem pro humor

Také kultovní režiséři se připravují na premiéry svých nových filmů. Nejnovější film Wese Andersona Psí ostrov je animovaný příběh o hledání ztraceného psa. Své hlasy postavám propůjčili Bill Murray, Scarlett Johansson nebo Yoko Ono. Diváky tedy od 10. května čekají vtipné dialogy a skvělá animace.

Únik do světa her od Spielberga

Akční sci-fi Ready Player One: Hra začíná režiséra Stevena Spielberga je filmovou adaptací stejnojmenné čtenářsky oblíbené novely Ernesta Clinea. Ukazuje, jak by mohl vypadat svět v roce 2045. Lidé v budoucnosti unikají před světovou krizí do virtuálního světa jménem OASIS. Tvůrce tohoto světa, miliardář James Halliday, do něj před svou smrtí ukryje klíč k získání jeho dědictví. Začne se tak šílená honba za pokladem v ještě šílenějším světě. U nás v kinech bude tahle podívaná k vidění od 29. března.

Dolanovské emotivní drama

Král alternativní mladé režisérské vlny Xavier Dolan natočil svůj prví film v angličtině - The Death and Life of John F. Donovan. Deset let po smrti americké televizní hvězdy John F. Donovana se mladý herec Rupert Turner vrací ke korespondenci, kterou s ním tehdy vedl jako jedenáctiletý chlapec a vzpomíná na katastrofální následky, které tyto dopisy na životy obou mužů měly. Obsazení je opravdu hvězdné: Kit Harington, Susan Sarandon, Natalie Portman, a také zpěvačka Adele, jež se na filmovém plátně objeví vůbec poprvé. Dlouho očekávané drama se kromě Kanady natáčelo i v USA, Velké Británii, ale i v Praze a na zámku Slapy. Snímek má za sebou již první kontroverzi - Dolan se nakonec rozhodl z filmu vystřihnout postavu ztvárněnou Jessicou Chastain, což se neobešlo bez zájmu médií. Kromě skvělých hereckých výkonů se můžete těšit i na skvělý hudební doprovod, na kterém si Dolan ve svých filmech zakládá. Český divák jeho nejnovější film uvidí v létě.

Příští rok nový Tarantino

Jedním z velice očekávaných filmů je také Once upon a time in Hollywood. Quentin Tarantino představí svůj první film inspirovaný skutečnými událostmi. Očekává se, že bude zpracováním blízký kultovnímu Pulp Fiction. Tarantino si jako téma vybral tragický příběh kruté vraždy těhotné herečky a manželky režiséra Romana Polanského Sharon Tate Charlesem Mansonem. Hlavními postavami příběhu jsou dva kamarádi, kteří mimo jiné žijí v sousedství zmiňované herečky, a snaží se prosadit v hippie Hollywoodu konce šedesátých let. Tyto dva kamarády ztvární Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Premiéra snímku je naplánována až na srpen příštího roku, nějakou dobu si proto ještě počkáte.