Rachid Naas nizozemskou módní scénu zná jako málokdo. Úzce spolupracuje se začínajícími návrháři i zavedenými značkami. Své zkušenosti se českým designérům snažil předat jako jeden ze zahraničních hostů Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Rachid Naas se ve světě módy a fotografie pohybuje již téměř dvacet let v rolích produkčního, nákupčího, kurátora a specialisty na vizuální komunikaci. Mezi jeho klienty patří například značky Calvin Klein, Nike japonské tenisky Onitsuka Tiger či magazín Wallpaper. Naas také spolupracuje s nizozemskou uměleckou akademií ArtEZ, je členem odborné komise amsterodamského módního týdne i spoluzakladatelem Nizozemské módní rady. S PROČ NE?! si během Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku (MBPFW) povídal o tom, jak rozhýbat trh s autorskou módou i o tom, jestli jednou bude oblečení navrhovat umělá inteligence.

Jednou z vašich nejoblíbenějších přehlídek byla ta od Jana Černého. Co vás na něm tak zaujalo?

Jana je těžké si nezamilovat. Je neuvěřitelně pracovitý, dobře se s ním spolupracuje a je ohromně vděčný za úspěch, který teď sklízí. Navíc jsem jeho práci znal již z dřívějška - svou kolekci prezentoval na týdnu módy v Amsterodamu, kde jsem jeho show produkoval a dělal mu casting.

Jaká jsou vaše doporučení pro mladé české návrháře jako je Jan Černý, aby uspěli v módním světě?

S návrháři jsme měli během fashion weeku několik příležitostí o tom mluvit. Uvědomují si, jak obtížný módní byznys v současnosti je a jak velké riziko představuje založení vlastní značky, přestože zájem o autorskou módu ve vaší zemi stoupá. Myslím si, že je zásadní, aby mladí návrháři nejprve vyjeli do zahraničí a vyzkoušeli si pracovat pro velkou značku. Uvidí, jak to funguje jinde a začnou si tvořit svou vlastní síť kontaktů. Pak se můžou vrátit domů a zkušenosti zúročit. Řada škol své studenty vysílá na stáže, ale ty jsou dle mého názoru příliš krátké. Jen několik měsíců nestačí. Možná pokud jste na stáži u nějaké malé značky, kde si můžete sáhnout na více věcí, ale u velkých značek jsou desítky stážistů a trvá tak déle než se dostanete k něčemu pořádnému.

Česko má sice svůj týden módy, ale zatím tu neexistuje plnohodnotný trh s autorskou módou jako v zahraničí. Co byste doporučil mladým návrhářům - jak kreativitu proměnit v úspěšný byznys?

Když si založíte vlastní značku, nestarejte se o ekonomickou stránku věci sami. Najděte si partnera, který vám s tím pomůže. Mladí návrháři si umí v rámci školy najít spojence v kreativních oblastech - grafické designéry, fotografy atd. Ale určitě je spousta studentů práv nebo ekonomie, kteří se zajímají o módu, ale kreativní nejsou. Moje doporučení je najít si k sobě někoho takového a společně růst.

Protože je váš trh, stejně jako ten nizozemský malý, malý a všichni jsou na tom plus minus stejně, návrháři by měli více spojovat síly. Pařížský showroom nemusí hledat a platit sami. Můžou se spojit s dalšími, prezentovat své kolekce společně a podělit se o náklady. To samé může platit i pro založení společného showroomu v Praze. Další věcí je odpovědnost médií, obchodníků i různých podpůrných organizací - od fashion weeku až po vládu. Ty by se také měli více soustředit na podporu místních designérů. Neříkám, že je třeba nutit obchodní domy, aby prodávaly české designéry, ale jeden nebo dva štendry s oblečením by se zejména během týdne módy prezentovat mohly. To vše je součástí dlouhodobého vzdělávání zákazníků. To samé platí i pro média, která by si měla místních tvůrců všímat. Na trhu jich je víc než dost a nyní k vám navíc přichází i Vogue...

Spoluzakládal jste Nizozemskou módní radu. Jak moc je podle vás pro rozvoj lokální módy důležitá existence takové organizace?

Smutný příběh Nizozemské módní rady je ten, že existuje již pouze na papíře. Bohužel došlo k personálním obměnám a z původního záměru - propojovat návrháře, výrobce a prodejce - nezbylo téměř nic. Problémem takových organizací navíc je, že jejich hlavní funkcí je podpora módy a ne vydělávání peněz. Pak je těžké přesvědčit případné investory, aby vám pomohli. Nota bene, když většina manažerů velkých firem se o módu příliš nezajímá. Je to ale zásadní, protože taková funkční organizace slouží návrhářům jako rádce i zdroj informací - může jim pomoci propojit se s vhodnými prodejci nebo vyrovnat se s různými administrativními nástrahami.

Takže jsou v tom návrháři sami?

Nemusí to tak být. Podívejte se na Spojené státy, tam se sdružili sami tvůrci a vytvořili Radu amerických módních návrhářů (CFDA). Začalo to tím, že si najali člověka na PR, pak právníka a organizace postupně rostla. Především je nutné, aby se sami návrháři zamysleli nad tím, jaké jsou jejich potřeby a s čím by potřebovali pomoc.

Byl jste jedním z řečníků Business Fashion Forum, které se konalo v rámci MBPFW. Jedním z jeho témat byla i budoucnost módního průmyslu. Co ji podle vás bude ovlivňovat?

Celý svět se mění tak rychle, že je obtížné předvídat, co se stane. Myslím ale, že tím hlavním hybatelem budou moderní technologie. Například umělá inteligence - nastane doba, kdy ji budeme využívat k navrhování oblečení? Osobně si myslím, že se nikdy zcela neobejdeme bez lidského srdce a kreativity.

Dalším velkým tématem je dopad módy na životní prostředí. Apple zavádí placení otiskem prstu. Vezměte si, že v Číně mají politiku jednoho dítěte. Co kdybychom si kvůli ochraně zdrojů a prostředí mohli koupit za rok jen jedno bílé tričko, jedny tenisky nebo jedny džíny? A celé by se to kontrolovalo právě otiskem prstu? Jak by to ovlivnilo vaše chování jako zákazníka a jak by se k tomu postavili výrobci? To jsou všechno otázky, nad kterými je dobré se zamýšlet. Současné módní tempo je podle mě smrtící.

Vaši kariéru jste odstartoval v Cirque du Soleil. Jak se to stalo?

Při studiích v Haagu jsem hledal nějakou možnost přivýdělku a kamarád mi řekl, že v Amsterodamu je zrovna nějaký cirkus. Já ty klasické nesnáším, ale tohle bylo něco jiného. Přidal jsem se k nim a v létě jsem s nimi objel celé Nizozemsko. Později mi nabídli práci hlavního konferenciéra a tři roky jsme jezdili po představeních po celé Evropě.

Kdy se vaše kariéra stočila směrem k módě?

Vždycky mě fascinovala fotografie a zejména ta módní. Svou roli sehrála náhoda - přes kamarády jsem se dozvěděl o pozici v agentuře Wolf Produkties. Chystal jsem se odjet na tři měsíce na zkušenou do New Yorku a jen tak ze sportu šel na pohovor. Za hodinu mi volali, že mě chtějí a já tedy do New Yorku nejel. Za dva měsíce jsem měl své první focení a poznal se se všemi holandskými fotografy, modelkami, stylisty i designéry.