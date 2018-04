Španělský ilustrátor Ignasi Monreal vytvořil pro značku Gucci snový svět inspirovaný klasickými díly Hieronyma Bosche či holandského mistra van Eyckeho.

Tajemná zahrada s jezírkem porostlým lekníny, v nichž něžně leží dívka, štěně trojhlavého psa Kerbera, které hlídá vaše mokasíny, nebo rytíř oblečený ve zlatém brnění s nejnovějším modelem tašky ležérně hozeným přes rameno. Snový pohádkový svět, který je součástí reklamní identity proslulého italského módního domu Gucci, vytvořil třiadvacetiletý španělský umělec Ignasi Monreal. Inspirovaný řeckou mytologií, středověkou mystikou i slavnými obrazy vkládá ikonické produkty značky i novinky na trhu do kouzelných zasněných prostředí. Momentálně zdobí jeho monumentální digitálně vytvořené malby inspirované van Eyckovým Portrétem Arnolfiniových nebo Zahradou pozemských rozkoší Hieronyma Bosche domy v New Yorku, Miláně a Hongkongu v rámci kampaně Gucci pro jaro/léto 2018.

Snový svět

Ve službách módy Spolupráce s výtvarnými umělci je v módním byznysu bezesporu současným trendem. Navrhují kolekce, podílejí se na atraktivních kampaních, jež díky sociálním sítím vidí během několika minut celý svět. Malíř James Jean tak vytvořil pro Pradu kolekci kabelek a kožených doplňků, na nichž jsou motivy zvířat a lesa, kterým dominuje růžový zajíc. Pánskou kolekci Dioru pro sezonu podzim/zima 2017 zase zdobily motivy obrazů streetartového umělce Dana Witze, jenž svou realistickou malbou reflektuje americké punkové prostředí. Spolupráce výtvarných umělců a módních návrhářů však není úplnou novinkou. Už v roce 1937 navrhla slavná italská designérka Elsa Schiaparelliová ve spolupráci se Salvadorem Dalím šaty pro Wallis Simpsonovou, snoubenku anglického krále Edwarda VIII. Bělostné hedvábné šaty, jejichž jediným a ústředním symbolem byl červenooranžový humr sahající nositelce od klína až ke kolenům, způsobily na tehdejší umělecké i módní scéně poprask. Ačkoliv humr by klidně mohl zůstat humrem, v Dalího podání nesl podle některých odborníků podtón neutuchající sexuality. Později se v šatech s humrem objevila i šéfredaktorka amerického Vogue Anna Wintourová, pro niž je navrhli designéři Prady. Korýše však umístili na bok šatů. Někdy je kolize uměleckého a módního světa až protichůdná. Série šestera šatů inspirovaných malířem Pietem Mondrianem, již představil v roce 1965 Yves Saint-Laurent, nemohla být dál od filozofie, kterou umělec hlásal. Mondrian chtěl prostřednictvím svých abstraktních obrazů pomoct světu odtrhnout se od rostoucí závislosti na materiálních objektech. Saint-Laurentův počin byl zcela v rozporu s tím, v co Piet Mondrian věřil.

"Umění módu obohacuje a móda zas obohacuje umění, funguje to dohromady," říká Ignasi Monreal, kterého k módě původně přivedl komiks. "Chtěl jsem své vlastní postavy originálně obléknout, a tak jsem hledal inspiraci na internetu. Nikdo z mých přátel okolo komiksu se o módu nezajímal, protože si mysleli, že je to příliš zženštilé v porovnání s výraznou maskulinitou superhrdinů, které vytvářeli. Takže já byl jediný a přede mnou obrovský prostor módního průmyslu," říká Ignasi, který se ve dvaadvaceti přestěhoval z Madridu do Londýna, aby mohl pracovat pro různé módní značky. Dnes je jeho práce nejvíc patrná právě u značky Gucci, která má jeho obrazy dokonce i ve výlohách některých svých butiků. Všechny jeho kresby jsou digitální, tvořené na počítači nebo tabletu s pomocí Photoshopu a dotykového pera Stylus. "Chodil jsem na kurzy klasické malby, ale ta digitální mi vyhovuje víc. Používá se pro tvorbu videoher a filmů ve světě počítačových geeků, odkud sám pocházím. Nemusíte navíc používat žádné materiály, samotný proces je tak mnohem preciznější a čistší."

Módní dům Gucci, který v roce 1921 založil italský obchodník a módní návrhář Guccio Gucci, se nejprve věnoval výrobě vybavení pro koně, později spolupracoval s americkou automobilkou American Motors Corporation na výrobě potahů do aut a dalšího koženého příslušenství. Téměř o století později je jednou z nejžádanějších luxusních módních značek na světě, která mimo jiné jako první použila bambus na výrobu kabelek, z čehož čerpá dodnes mnoho dalších módních značek i řetězců. Gucci má však za sebou i několik kolísavých momentů, kdy byl na hranici bankrotu. Když se ovšem v roce 1994 stal kreativním ředitelem Tom Ford, módní svět si mohl oddechnout. Svými sofistikovanými návrhy oděvů v elegantních liniích značku zachránil. O 10 let později ze své pozice sám odešel. V roce 2015 byl do funkce jmenován Alessandro Michele, italský módní návrhář, jenž začínal u značky Fendi. Fordovy umírněné, elegantní návrhy vystřídala nespoutanost 70. let v divoké barevnosti. K tomu přibyly masivní kampaně na sociálních sítích i mimo ně a originální způsob prezentace kolekcí. Na únorovém milánském týdnu módy tak například Gucci umístil přehlídku do prostředí, které připomínalo operační sál. Za tři roky působení v módním domě se Michelemu podařilo nastolit atraktivní dynamickou identitu značky, jež přitáhla novou generaci mileniálů. Loni byl magazínem Hypebeast Limited zařazen mezi stovku nejvlivnějších osobností módního průmyslu.

Alessandro Michele dal Monrealovi podle jeho slov v práci prakticky volnou ruku. Ignasi Monreal začal na kolektivní platformě digitálních umělců #Guccigram, která je, jak říká Michele, "startovním místem pro vyprávění příběhů s absolutní svobodou ve vyjádření". Postupem času Monreal vytvořil komplexní barvitý svět, který se odráží v kampaních Gucci, mobilních aplikacích i potiscích na tričkách. Mladý umělec se nově objevuje i v interaktivním videu, kde vstupuje do svého vlastního obrazu, inspirovaného malířem Johnem Everettem Millaisem a jeho Ofélií. Určitě to není jediné překvapení, které svět značky Gucci připravil. Svět, v němž je díky jeho virtualitě možné absolutně všechno.