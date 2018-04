Hollywood je kolébkou filmového průmyslu, komerční zájmy však silně cloumají jeho základy. Stejně jako celou Amerikou. A pokud se hodně rychle něco nezmění, čeká nás čelní náraz, varuje v exkluzivním rozhovoru Harvey Keitel, jeden z nejvýraznějších herců své doby.

Hotel Annín leží na dohled hradu Kašperk, pár kilometrů jižně od Sušice. Na svých internetových stránkách slibuje potenciálním hostům pobyt, během něhož zapomenou na starosti všedního dne. A když úzkou okresní silnicí lemovanou posledními výčnělky šumavského lesa přijíždíte k branám čtyřhvězdičkového areálu, záhy pochopíte, že se v tomto konkrétním případě nejedná o pouhou změť marketingových floskulí. V Anníně lze opravdu zapomenout a být zapomenut. O to pozoruhodnější je nezapomenutelné setkání, které se na tomto odlehlém místě koncem minulého roku odehrálo. V jednom z pokojů, jež tamní personál pyšně označuje přívlastkem superior, tam na nás čekala hollywoodská legenda Harvey Keitel. V Česku pod taktovkou režiséra Václava Marhoula vklouzl do role katolického kněze, kterého ztvárnil pro Marhoulův film Nabarvené ptáče. S námi si Mickey Cohen z filmu Bugsy, Pan Bílý z Gaunerů či Winston Wolf z Pulp Fiction povídal mimo jiné o spáse, životních ztrátách, Hollywoodu a hledání identity. A také o tom, jak se stát tím nejlepším pasákem na světě. Malá ochutnávka: musí vás o to nejprve požádat Martin Scorsese.

Když na vás tak koukám, jak tady sedíte naproti mně v šumavském hotelu Annín, uprostřed ničeho, přijde mi celá ta situace až trochu surreální, nemyslíte?

Uprostřed krásné České republiky, ne uprostřed ničeho.

Rozhodně ale na místě, kde by člověk Harveyho Keitela zrovna nečekal.

Na druhou stranu se v mé profesi surreální velmi často mění ve skutečnost − to je má práce. A když se podíváte do novin, tak se vám beztak zdá, že je poslední dobou surreální celý svět.

Proto jste nedávno v médiích řekl, že je lidská existence nepřetržitý boj?

No a není snad? Pokud pro vás není, tak mi musíte vysvětlit, jak to děláte. Ale humor stranou, život je zápas, to je důležité si uvědomit a přestat ztrácet čas nějakými staromódními myšlenkami o ideálním světě − ten neexistuje, smiřte se s tím.

Pocit viny a následné hledání spásy jsou podle známého filmového kritika Rogera Eberta leitmotivem jednoho z vašich nejvýraznějších filmů, Poručík, a prý také centrálním tématem vaší kariéry. Souhlasíte s tím?

Co se filmu samotného týče, tak samozřejmě souhlasím. Ve vztahu k mé kariéře to asi není tak úplně jednoduché. A slovo spása na můj vkus v této souvislosti zavání až trochu moc náboženstvím. Život vnímám jako jedno velké dobrodružství a po spáse v náboženském slova smyslu nijak zvlášť neprahnu. Pokud je ale spásou myšlen proces, který je postavený na přebírání zodpovědnosti za své činy, tak zřejmě ano. Všichni v životě děláme chyby, všichni máme na svědomí něco, na co nejsme dvakrát pyšní. Důležité je vědomí, že své prohřešky lze odčinit a pokusit se o to. V tomto smyslu je spása součástí životů nás všech a směřování k ní nám pomáhá proplouvat tímto šíleným světem mnohem plynuleji.

Autentičnost je další ze slov, která kritik Ebert ve vztahu k vám rád používal. Jak důležité je toto slovo pro vás?

Je vším. Bez ní nejste nikdo.

A jaký je její aktuální stav v Hollywoodu? Proč se smějete?

No protože nad tou vaší otázkou přemýšlím. Celá Amerika právě bojuje o svou duši, proto jste mi tu otázku v první řadě položil. A je to dobrá otázka. Víte, umělci, s nimiž jsem spolupracoval, když jsem poprvé přešel přes Brooklynský most na Manhattan, se snažili ve svých životech a stejně tak i v práci hledat pravdu. To byl pro ně způsob, jak se posunout kupředu, jak se ponořit hlouběji do své profese a jak večer před zrcadlem obstát sám před sebou. Rozhodně to nebyla jednoduchá cesta. Neustále jste musel sám sebe hledat a přitom odolat všem těm materiálním lákadlům a komerčním nabídkám. Ale jinak jsme žili s přesvědčením, že pravou podstatu života sice možná nikdy neobjevíme, ale alespoň se o to pokoušíme. V dnešní Americe podobné pokusy zřejmě vyšly z módy.

Harvey Keitel Foto: Benedikt Renč

Jak moc se kvůli tomu, co popisujete, změnil filmový průmysl, Hollywood a kvalita, kterou produkuje?

Těžko říct, co bylo dřív − slepice, nebo vejce? Ale filmový Hollywood je pro mě stále naprosto magickým místem. Jen se zkuste rozpomenout, co všechno jsme díky Hollywoodu zažili, všechny ty senzační příběhy, s nimiž jsme vyrůstali a v nichž jsme se mohli alespoň na moment ztratit. Celý Hollywood byl postaven na tvrdé práci, vášni a lásce k řemeslu. V posledních letech se věci trochu mění. Hollywood je sice stále ještě kolébkou filmového průmyslu, komerční zájmy však silně cloumají jeho základy. Stejně jako celou zemí, a pokud se něco hodně rychle nezmění, čeká nás čelní náraz. Musíme se opět vydat hledat autentičnost. Chceme to ale? A jsme vůbec ještě schopni ji rozpoznat? To já nevím.

Mluvili jsme o filmu Poručík, kde hrajete zkorumpovaného, věčně opilého a zdrogovaného policistu s násilnickými sklony. Jak moc člověka taková role ovlivní i v soukromém životě?

Takový film nějakým způsobem ovlivní životy všech, kteří se na něm podílejí. Scénář psal režisér Abel Ferrara společně s herečkou Zoë Lundovou. Byla to jedna z nejkrásnějších žen, jaké jsem v životě viděl, a jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem v životě potkal. Zároveň to ale také byla velmi tragická postava, jež pár let po filmu Poručík zemřela na předávkování heroinem.

Nakolik ten film ovlivnil vás?

Jsem za ten film velmi vděčný, protože cítím, že mi v životě hodně pomohl. V zásadě nanečisto jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je, když ztratíte sám sebe. Jak složité, až chvílemi nemožné je opět se najít. A jak vysoká může být daň, kterou za to všechno zaplatíte. V životě jde vždy o život. A má práce je toho součástí. Každý film pro mě představuje novou expedici, během níž prozkoumávám zatím nepoznaná zákoutí své duše.

Když jsme se spolu bavili o autentičnosti, měli bychom asi zmínit, že jste měl také velmi autentický život před filmovou kariérou. Vyrůstal jste v Brooklynu 40. let minulého století, byl jste u námořní pěchoty, účastnil jste se operace Blue Bat v Libanonu a následně pracoval několik let jako soudní stenograf…

To bylo všechno velmi autentické, to máte tedy pravdu. Nejdůležitější na tom byli všichni ti fantastičtí přátelé, které jsem během svého dětství v New Yorku potkal. A také se tam ze mě stal velmi dobrý herec.

Jako kluk jsem dost kradl. A na kradení je nejdůležitější předstírat, že nekradete − tak jsem se naučil hrát.

Jak to myslíte?

Nebyli jsme zrovna bohatí, spíš na druhé straně socioekonomického spektra, jestli mě chápete. A tak jsem jako malý kluk hodně kradl − brambory, holuby, sladkosti, prostě všechno. A na kradení je nejdůležitější předstírat, že nekradete − tak jsem se naučil hrát.

Chytili vás někdy?

Ano, jednou v supermarketu, když jsem se snažil nacpat si pod tričko asi kilo bonbonů. Když jsem se pak chtěl vyplížit ven, pár mi jich vypadlo − šokem jsem na místě zmrzl. Mám pocit, že jedna moje část v tom obchodě stojí dodnes. Ale i z takového zážitku si můžete odnést ponaučení.

Jaké?

Začal jsem nosit větší trička.

Popište tehdejší Brooklyn.

Byl přesně takový, jak ho popsala Betty Smithová ve své knize V Brooklynu roste strom. Moje dětství bylo velmi vzrušující a zároveň nebezpečné období. Někteří mí přátelé zemřeli při pouličních šarvátkách, jiní zase propadli závislosti na drogách, která je zničila. Pár mých známých se dostalo na univerzitu a vybudovalo si skvělé kariéry. No a já jsem společně se dvěma svými nejlepšími kámoši skončil u mariňáků.

Harvey Keitel (78) Narodil se v Brooklynu židovským emigrantům z východní Evropy Miriam a Harrymu Keitelovým. Sloužil v námořní pěchotě a dostal se tak do Libanonu. S herectvím začínal v newyorských divadlech, v roce 1967 účinkoval ve studentském filmu Martina Scorseseho Kdo to klepe na moje dveře. Od té doby Keitel hrál v několika dalších Scorseseho filmech jako Špinavé ulice a Taxikář. Během své kariéry ztvárnil většinou vedlejší role. Mezi nejznámější patří White ve filmu Quentina Tarantina Gauneři, Winston Wolf v Pulp Fiction téhož režiséra či policista ve filmu Thelma a Louise. Ve filmu Země policajtů si zahrál se Sylvesterem Stallonem, Rayem Liottou a Robertem De Nirem. Mezi jeho další známé filmy patří Ponorka U-571 nebo Lovci pokladů. Jednu z hlavních rolí ztvárnil ve snímku Piano režisérky Jane Campionové nebo v Sorrentinově filmu Mládí, kde exceloval po boku britského herce Michaela Cainea. Nominaci na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získal za film Bugsy.

Jak se to přihodilo?

Hledali jsme sami sebe a škola nás tehdy moc nebavila. Kamarádi se na to vykašlali a mě vyhodili.

Proč?

Asi jsem tomu moc nedával. Víte, nevyrůstal jsem zrovna v prostředí, které by člověka motivovalo k nějakým zázračným akademickým výkonům. Navíc jsem byl rozzlobený mladý muž a některým lidem jsem pravděpodobně naháněl strach. Od námořnictva jsem si sliboval obrovské dobrodružství.

A jak to dopadlo?

Nakonec se z toho pro mě stala především spirituální pouť, která od základů změnila můj pohled na život. Během tréninku nás jednou uprostřed noci všechny vyhnali na pláž. Byla tam taková tma, že si člověk neviděl ani na vlastní nos. Sice jsme dělali, že jsme strašní tvrďáci, ale měli jsme všichni strach. Byli jsme sedmnáctiletí kluci. Najednou se z dálky ozval hlas jednoho našeho instruktora. Řekl nám, že je úplně normální mít strach ze tmy, že se každý bojí neznáma, ale že on nás naučí, jak se s tím poprat. Pro mě se z toho stalo jedno z nejdůležitějších témat mého života: co je to temnota a jak v ní žít? A také jsem se tam naučil vytrvalosti a odolnosti. Řeknu vám, že když vás někdo bez tréninku vysadí v džungli, tak tam pravděpodobně chcípnete. A stejně tak chcípnete, když bez tréninku přijedete jako mladý herec do betonové džungle jménem Los Angeles. Člověk by nikdy neměl podcenit přípravu.

Vy jste se hercem nestal ale ani poté, co jste se vrátil z mise v Libanonu.

Po odchodu z námořnictva jsem chtěl jít studovat. Vrátil jsem se totiž s pocitem, že nevím nic o ničem. Neměl jsem ale dokončenou střední školu ani peníze na soukromou univerzitu, a tak jsem začal nejprve prodávat boty a později jsem v New Yorku získal práci jako soudní stenograf. No a jednoho dne se mě kolega zeptal, jestli bych s ním nechtěl jít na kurz herectví. Neměl jsem zrovna nic lepšího na práci, a tak jsem šel. Škola byla v šestém patře rozpadající se budovy bez výtahu. Když to ten můj kolega viděl, řekl, že se na to může vykašlat. Já jsem zůstal. Někdy je přesně tohle v životě to zásadní − zůstat, když ostatní odcházejí.

Vy jste zůstal několik let, že?

Ano, ale tu nejdůležitější lekci jsem se naučil hned na začátku. Školu vlastnil chlapík jménem Anthony Mann, a když jsem tam poprvé přišel, ukázal na věšák opodál a řekl mi, ať jdu a spočítám ramínka. Bylo jich tam zatraceně hodně a mně se nechtělo je všechny počítat. A tak jsem si tipl, že jich je čtyřicet. Anthony mi na to odvětil, že jich je mnohem víc a ať se vrátím a spočítám to pořádně. Když jsem za ním pak přišel se správným číslem, řekl mi, ať nikdy nezapomenu, že herectví znamená dělat věci pravdivě a s jasným záměrem.

Wow, to je jak z filmu Karate Kid…

Ano, jen já jsem byl Ramínkový Kid.

A pak jste studoval pod legendárním Leem Strasbergem, jehož Actors Studiem prošla řada největších filmových hvězd 20. století.

Společně jsme se snažili interpretovat práci ruského divadelního teoretika a pedagoga Konstantina Stanislavského, na jejímž základě Lee Strasberg formuloval svou slavnou metodu, která se v Actors Studiu vyučuje dodnes. Tehdy to byla Mekka herectví a Actors Studio, alespoň pro mě, reprezentovalo ten nejpoctivější přístup k tomu, jak se chovat na jevišti či před kamerou. Tam jste nemohl nic předstírat, nešlo si tam na nic hrát, protože by vás okamžitě odhalili. Lidé občas říkají, že herci lžou, protože jenom předstírají, že jsou někým, kým nejsou. Možná to tak je, já jsem však přesvědčen o tom, že dobrý herec lže pravdu. Na to, co tím myslím, ale budete muset přijít sám.

Znamená to, že v rámci metody ke každé roli přistupujete v zásadě stejně?

Ano. I když jsou mantinely té metody postaveny relativně široko od sebe. Jinými slovy, dálnice, po níž jedete, je vždy stejná, automobil a rychlost si ale vybíráte pokaždé jinak. Nejpodstatnější součástí mé přípravy je vždy studium dané postavy. Potkávám lidi, chodím do muzeí, čtu knihy, jezdím autobusem − jednoduše dělám vše, co je zapotřebí, abych té postavě ve scénáři vdechl život. Nejdůležitější je ta dnes už tolikrát zmiňovaná autentičnost. Příprava včetně velmi důkladné rešerše mi proto zabere spoustu času. Hledám zážitky, které mě přiblíží osobě, již mám ztvárnit. Když jsme s Martinem Scorsesem natáčeli Taxikáře, neměl jsem ani ponětí o tom, jak se chová a jak žije pasák. Začal jsem hledat, až jsem se nakonec s jedním sešel. On tedy neustále tvrdil, že je bývalý pasák, ale moc jsem mu to nevěřil. Strávil jsem s ním snad dva týdny a on mě naučil, jak být pasákem. Jak takový člověk přemýšlí, jaké má obavy, co ho žene kupředu. Nejvíc ze všeho mě překvapilo, když mi řekl, že každý správný pasák své dívky miluje. Zprvu jsem se domníval, že si ze mě trochu utahuje, ale myslel to naprosto vážně. To jsou přesně ty informace, které pak mají na vaši roli zásadní vliv. Věci, o nichž se v knihách nic nedočtete.

Vzpomínáte si ještě, jak jste se poprvé setkal s Martinem Scorsesem?

Seznámil jsem se s ním během svého studia herectví. Hledal jsem příležitost. Tehdy jsem neměl žádného agenta ani nic podobného. A on zrovna sháněl herce, kteří by si zahráli v jeho studentském filmu. Bylo to samozřejmě všechno zadarmo − oba jsme se teprve připravovali na startovní čáře. Vzpomínám si, že se o mou roli ucházelo 75 lidí. To svědčí o dvou věcech: za a) jak talentovaný Martin už tehdy byl a za b) jak složité bylo v Americe 60. let získat jako herec práci − i tu neplacenou.

Jak moc to setkání změnilo váš život?

Hádejte.

Ze všech těch režisérů, s nimiž jste během své kariéry pracoval, kdo byl pro vás ten…

Na tu otázku nedokážu odpovědět. Měl jsem to štěstí pracovat s opravdovými mistry svého oboru a netroufl bych si mezi nimi vybírat.

Tak jinak. Mají Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Ridley Scott a spol. něco společného?

Rozhodně. Chtějí vyprávět poctivé životní příběhy. Zachytit opravdové momenty a podělit se o ně s diváky. A především: vnímají se v první řadě jako služebníci příběhu.

Kdybyste měl natočit svůj poslední film, o čem by byl a kdo by v něm měl s vámi hrát?

Natočil bych film o muži, který nikdy nenatočí svůj poslední film. Hrál bych v něm hlavní i vedlejší role, režíroval bych ho a celé bych to improvizoval − k čertu s tím, dělal bych klidně i catering. Na rozdíl od některých lidí v Hollywoodu totiž nevěřím v to, že člověk s věkem přichází o své schopnosti. Dokud se o věci zajímáte a děláte je s vášní, na věku nesejde. I jako starý muž sbíráte neustále nové zkušenosti, jejichž prostřednictvím se vždy znovu zrodíte. Dokonce i smrt je nová zkušenost, takže se není čeho bát. Ale prosím vás, až zaklepe na mé dveře, buďte tak hodný a připomeňte mi, že jsem to říkal.

Pošlu vám domů jeden výtisk PROČ NE?!, abyste na to nikdy nezapomněl. Je zřejmé, že herectví milujete…

Bezesporu, i když bych pro ten vztah asi raději našel jiné slovo než milovat. Je to řemeslo, které mi umožňuje zkoumat život ve vší jeho ošklivosti i kráse tak, jak potřebuji. A jestli je to podle vás láska, tak jsem zamilovaný, strašně zamilovaný.