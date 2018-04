Budoucnost patří internetu. A těmhle třem klukům. Jeden neváhá obletět zeměkouli za sedm dní, další točit videa dvě stě dní v kuse a třetí strhnout počítadla hudebních hitparád. Youtubeři Martin Carev, Tomáš Touha a Johny Machette nám prozradili, co stojí za jejich triumfem na českých sítích.

Být youtuberem byla svého času téměř nadávka. Rodiče upadali do mdlob, co že to jejich děti vlastně sledují, aby své ratolesti vzápětí posílali na speciální tábory pro budoucí hvězdy internetu a kupovali knihy s návody, jak získat milion followerů. Povolání youtubera ale již také dávno neznamená, že vytváříte videa o tom, jak jíte pizzu s plastelínou. O těch nejúspěšnějších se natáčejí filmy a dokumenty, dostávají se do výběru magazínu Forbes 30 pod 30, přednášejí o svém podnikání a vydávají knihy. Vznikl tu nový druh zábavy, svérázný showbyznys se svými vlastními pravidly, zavedenou elitou i dravými aspiranty, který pro člověka nad třicet let představuje neprobádaný labyrint.

Podle loňského průzkumu agentur PR.Konektor a NMS Market Research, který proběhl ve spolupráci se společností Scio, sledují youtubery v současnosti v České republice tři čtvrtiny lidí mezi patnácti a pětadvaceti lety. Obliba youtuberů u mladé generace diváků má několik příčin. "Vždycky jsem se snažil nebát se být sám sebou," říká Martin Carev, jehož kanál Jmenuju se Martin odebírá přes půl milionu lidí a video Kdyby písničky byly v realitě se stalo druhým nejúspěšnějším českým videem loňského roku. "Lidé mají rádi skutečnost a to, co vidí, jsem já. Postupem času jsem se pro ně stal takovým kamarádem přes obrazovku," dodává jeden z nejznámějších českých influencerů, kterého k tvorbě ponoukl kamarádův úspěch. "Chlubil se, že má tisíc odběratelů. Řekl jsem si, že když to zvládl on, tak já taky." V patnácti natočil své první video s vybavením koupeným od rodičů. Teď, o čtyři roky později, se díky YouTube plně osamostatnil, a když má vyjmenovat všechny značky, s nimiž spolupracoval, je jich tolik, že si na všechny už ani nedokáže vzpomenout.

Zatímco tradiční idoly − hudební a filmové hvězdy − mají image pečlivě pěstěnou armádou svých PR manažerů, youtubeři vysílají ze svých ložnic, mluví přirozenou řečí, s diváky komunikují a nebojí se udělat si ze sebe legraci. Pro teenagery se svět youtuberů stal i únikem před zábavou jejich rodičů. Podobně jako dříve rodiče nechápali, co jejich potomci vidí na Beatles nebo Sex Pistols, ani teď jejich oblíbené zábavě příliš nerozumí. "Aby člověk mohl být úspěšným youtuberem, musí mít dvě věci: umět se vyjadřovat a být sympatický," míní Jonáš Čumrik, známější jako Johny Machette, který se dokázal proslavit hudebními videi, přestože o sobě tvrdí, že je ten nejhorší zpěvák na světě.

Johny Machette (25) YouTube: 223 000

Instagram: 234 000

První píseň natočil Jonáš Čumrik alias Johny Machette s kamarády v pokojíčku se stěnami oblepenými platy od vajec a na mikrofon za tři stovky. Otrkával se na soutěžích ve freestyle rapu a v žánrových klubech či na festivalech po celé republice. Protože věděl, že jeho písničky se v rádiích hrát nebudou, začal si je sám promovat na sociálních sítích. "Chtěl jsem ukázat, že kluk z malého města, z rozvedené rodiny a nic moc finančního zázemí může dokázat to, co chce." Jeho nejpopulárnější song Se zbláznim se stal v roce 2013 nejúspěšnějším videem na YouTube. V roce 2015 vydal album Snílek. Na YouTube publikuje i denní vlogy a v současnosti připravuje nový hudební projekt ve stylu hitu Spasitelé. Jonáš Čumrik alias Johny Machette. Foto: Benedikt Renč; Make-up a vlasy: Eliška Matějková; Styling: Jana Kapounová; Asistentka stylistky: Daniela Pešková

Doma má Českého slavíka v kategorii Hvězda internetu a jeho první rapový hit Se zbláznim má již 15 milionů přehrání. "Kromě toho musíte umět přiměřeně gestikulovat a být ve svém prostředí přirození. Proto řada introvertních autorů natáčí ze svého pokojíčku, protože tam se cítí nejlépe," dodává Johny. Svou internetovou slávu dokázal přetavit v úspěšnou kariéru − jako konzultant radí firmám a značkám, jak oslovovat cílovou skupinu do 26 let, a o influencerech vyučuje i na soukromé vysoké škole.

To, co na internetu diváky zaujme, se sám učil metodou pokus omyl. Už na střední škole, kdy objížděl republiku s kamarády s jejich uskupením HZM nebo po soutěžích freestyle rapu, komunikoval s fanoušky na sociálních sítích. "Vzpomínám si, jak se mi všichni rapeři smáli. Proč prý dávám na Facebook fotku, jak jedeme na koncert do Chomutova? Koho to zajímá? ptali se. Říkal jsem jim: Počkejte, do dvou let to budete dělat všichni," vzpomíná na své začátky, kdy si "osahával", zda se vyplatí dávat na sítě příspěvky či na které komentáře neodpovídat.

Konec divokých devadesátých

"Ještě zhruba před rokem svět youtubingu připomínal 90. léta. To, co se tehdy dělo v klasické ekonomice, se dělo i na YouTube: skupování akvizic, nekalé podnikatelské praktiky, pseudotvůrci," říká Tomáš Touha, když společně sedíme na kávě v holešovickém Vnitroblocku. "Muselo se počkat, až se trh sám od sebe vyčistí − tvůrce, jejichž obsah nebyl kvalitní, to nakonec semlelo. Agentury do nich praly spoustu peněz hlava nehlava, to už také neplatí. Ti osvícenější se již nedívají jen na čísla, ale na styl, jakým daný tvůrce komunikuje," pokračuje mladý muž, jehož první podnikatelský záměr − otevřít si v osmnácti kavárnu − nevyšel a právě tento nezdar ho nakopl k založení jeho vlastního YouTube kanálu. Jeho hlavním cílem se stalo motivovat mladé, aby překonávali sebe sama.

Na místo schůzky přijel na skateboardu, na zádech batoh napěchovaný technikou a celý náš rozhovor snímá z jednoho rohu Tomášova kamera. Ta je v pohotovosti skoro pořád − jeho specialitou jsou totiž denní vlogy, což je záznam událostí, které ho během dne potkaly, a jeden z nejobtížnějších a nejoceňovanějších žánrů, který k dokonalosti dovedl Casey Neistat. Tomuto sedmatřicetiletému Američanovi, jehož kanál odebírá přes devět milionů uživatelů, se podařilo díky videoplatformě vyhrabat ze sociálního dna a redefinovat celý žánr vlogování. Místo roztřesených amatérských záběrů nabídl divákům profesionální přístup a techniku práce s obrazem, již běžně používají filmaři. Tomáš v rámci své tvorby na YouTube publikoval dvě stě vlogů v kuse. Každý den poctivě jedno video. Tisícovky hodin strávené před obrazovkou počítače stříháním a editováním nasbíraného materiálu. "Poloprofesionální obsah je budoucností YouTube," pokračuje Tomáš, který díky svému kanálu získal i práci v multikanálové síti, jež funguje jako prostředník mezi tvůrci a YouTube. Dostal tak šanci proniknout do řemesla i z té druhé strany. Nyní se však již věnuje pouze své tvorbě.

Martin Carev (19) YouTube: 532 113

Instagram: 447 000

"Když jdu mezi dvanáctou a třetí, kdy končí škola, po ulici, otočí se za mnou každý druhý. Zvykl jsem si jezdit taxíky a místo do ,mekáče' chodit do restaurací," říká jeden z nejúspěšnějších českých influencerů. Dvě třetiny jeho fanoušků tvoří lidé pod třicet let. Zaměřuje se na cestovatelská videa, vtipné skeče, v nichž střídá různé postavy a hudební koláže. Jeho video Kdyby písničky byly v realitě se loni stalo druhým nejúspěšnějším videem na českém YouTube. Dělal rozhovor s Davidem Beckhamem i Jiřím Drahošem, má selfíčko s Lanou Del Rey nebo Kim Kardashianovou. Magazín Forbes ho zařadil mezi nejvlivnější Čechy na sociálních sítích. Již dva roky vydává videa i v angličtině, se svým obsahem chce prorazit do zahraničí. Martin Carev. Foto: Benedikt Renč; Make-up a vlasy: Eliška Matějková; Styling: Jana Kapounová; Asistentka stylistky: Daniela Pešková

Vztah tvůrců i diváků se podle něj během posledních let zkomplikoval. První generace publika již odrostla a místo "dětinských volovin" chtějí vidět něco hodnotnějšího. "Diváci jsou rozmazlení, na YouTube už nehledají jen zábavu, ale kvalitní obsah a tvůrce, kteří jsou schopni nabídnout jim obsah minimálně srovnatelný s tím televizním," říká. Jeho slova potvrzuje i Carev. "Myslím, že se vnímání youtuberů obecně zlepšilo. Vzniká spousta obsahu určeného pro dospělé, rodiče zjišťují, že máme i něco v hlavě. Doufám, že brzy nastane situace jako v zahraničí, kdy řeknete, že jste youtuber, a všichni jsou nadšení," věří si devatenáctiletý tvůrce, jenž se nebojí pouštět ani do videí s politickou tematikou. Před prezidentskými volbami na sebe upozornil videem s Jiřím Drahošem a v nedávném příspěvku Kam míří Česko se nebál vylít si frustraci nad současným stavem české politiky.

Všichni tři dokázali ke své tvorbě přitáhnout diváky i bez cílení na první signální. Ano, jejich humor je určen mladým lidem, občas vám to může přijít trochu dětinské, ale rozhodně to není hloupé, a pokud jste v té správné náladě, dobře se i pobavíte. Ve většině případů dokonce lépe než při sledování průměrné produkce mnoha televizních kanálů. Například Jonášův poslední song Snapchat/Instagram má melodii, co se vám vpálí do mozku, provokativní text a jednoduchý, ale do detailu promyšlený videoklip. "Chtěl jsem si vyzkoušet, jestli stále umím oslovit cílovou skupinu okolo šestnácti až osmnácti let, která mi v minulosti spoustu věcí zazlívala," vysvětluje Johny Machette s odkazem na své vítězství v anketě Český slavík, kdy na něj útočili fanoušci vyřazeného hudebníka Řezníka, nebo falešné osočování z toho, že za svou popularitu vděčí ukradené melodii. "Věděl jsem, že v klipu chci mít boty od značky Yeezy nebo oblečení od Off-White. S barevným laděním klipu nám pomáhala moje sestra, která v Londýně studuje fashion & retail marketing. Záměrně jsme použili i motiv animoji z iPhonu X. Je to hrozný kalkul, přiznávám!" směje se. Přes dva miliony zhlédnutí za tři měsíce dokazují, že se strategie vyplatila.

Podobně pečlivě nad svými denními vlogy přemýšlí i Tomáš Touha. Stačí se na jeho kanálu podívat na video z focení fashion story pro magazín PROČ NE?! Má šest minut a Tomáš na něm stihne rozbalit a ukázat svoje nové tenisky, dojet na lokaci, udělat minirozhovor s fotografem Benediktem Renčem, podivit se nad cenami oblečení, do něhož ho stylistka Jana Kapounová oblékla, popovídat si s Martinem Carevem, nechat se od Bena nafotit na mobil, dojet domů a pozvat diváky k dalšímu vlogu. Střídají se tu nejen záběry z ruky, ale i ty ze stativu a odehrají se tu celkem tři různé hudební motivy. Pro laiky: na jedno video je to opravdu hodně práce.

Tomáš Touha (27) YouTube: 60 544

Instagram: 25 300

Se školou sekl dva měsíce před maturitou a na pražském Břevnově si otevřel v osmnácti letech kavárnu. Záměr nevyšel, Tomáš se zadlužil a nastaly tahanice po soudech, k tomu se přidaly i potíže v rodině. To, co dnes popisuje jako "vůbec ne friendly období", dokázal proměnit v základ svého internetového úspěchu. Spustil projekt #motivacejinak a začal publikovat denní vlogy. Disciplínu a dravost mu vštípil sport, na nějž se ve svých příspěvcích často zaměřuje. Tři roky dělal spíkra na rádiu Spin. Díky YouTube kanálu dostal i nabídku pracovat pro multikanálovou síť Tubrr. Založil běžecký projekt #runjinak, spolupracuje se značkami BMW, Sony, HBO, Footshop nebo Peak Design. Tomáš Touha Foto: Benedikt Renč; Make-up a vlasy: Eliška Matějková; Styling: Jana Kapounová; Asistentka stylistky: Daniela Pešková

"To, jak bude celé video vypadat, mám vždy v hlavě už od začátku," doplňuje Tomáš, jehož práce je často propojena se světem sportu, který je mu blízký. Do 17 let hrál fotbal za SK Motorlet Praha a pak se věnoval thajskému boxu. Nadšení pro sport proměnil i v projekt #runjinak − event, který pořádá již tři roky a jehož podzimní edice k výročí sametové revoluce bude propojena s iniciativou Díky, že můžem. Nedávno strávil čtyři týdny na cestách s českými olympioniky či týden na olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém kraji, kde se potkal s nejlepšími mladými českými sportovci. "Když vás z dvanácti set dětí půlka zná, tak vám vyhrknou slzy z očí. Říkal jsem si, to je ono," podotýká.

Životní zpravodajství

Vyplývá z toho další věc − úspěšný youtuber musí být nadšený youtuber, ať už je to zápal do sportu jako v případě Tomáše, nebo do muziky jako u Jonáše. V případě Martina Careva je jedním ze zdrojů nadšení cestování. "V sobotu jsme si napsali, že bychom chtěli někam vypadnout, a v neděli ráno jsme letěli," popisuje spontánní okolnosti vzniku jednoho ze svých nejpůsobivějších videí Cesta kolem světa za 7 dní. Tři kamarádi, tři batohy a bláznivá cesta z Prahy přes San Francisco, Sydney a Kapské Město v 11 minutách. Všechno si platili ze své vlastní kapsy. "Zhruba před půl rokem jsem si na některá videa přibral ke spolupráci editora, když nestíhám, ale cestovatelská videa si vždycky stříhám sám. Mám pocit, že druhý člověk nikdy nedokáže přesně splnit mou představu o tom, jak by výsledek měl vypadat," vysvětluje. Právě do cestování vkládá i naděje do budoucna. "Zejména na jaře a v létě je každá druhá kampaň značek zaměřená na cestování. Pokud značky o něco takového mají zájem, já jsem pro ně často očividná volba," věří si.

Spolupráci se značkami se nevyhýbá ani jeden z nich, placené spolupráce vydělávají až na pár výjimek více peněz než přehrávání reklamy. Všichni tři jsou přitom za léta působení na internetu v takové pozici, že se již nemusí stresovat nad tím, kolik lidí si jejich videa přehraje. Skrývají se za tím ovšem roky neviditelné práce. "Já si upřímně myslím, že to nejhorší, co se může stát, je, když si mladý kluk nebo holka řeknou, že se chtějí stát youtuberem. Bohužel i vlivem našich videí mají pocit, že náš život je ideální − jen plný cestování, drahého jídla a oblečení. Myslí si, že jsme to všechno dostali zadarmo. Přitom je za tím tolik práce, kterou ty děti nevidí," posteskne si Jonáš, jenž do výroby každého svého klipu investuje sto tisíc korun. "Úspěšným youtuberem se nezrodíte přes noc, nestanete se jím na žádném speciálním táboře nebo kurzu. Musí to vycházet z vás."

Být sám sebou je zaklínadlo, které zní od všech tří nezávisle na sobě. Čím blíže k sobě přitom diváky pustíte, tím raději vás budou mít. Jonášova přezdívka Johny Machette zní sice drsňácky, ale sám o sobě tvrdí, že je "možná až moc slušný kluk". "Nežil jsem ve squatu, nekradl jsem rohlíky v sámošce, nešňupal jsem, donedávna jsem ani vůbec nepil, dokonce nemám ani tetování! Nevím, proč bych se měl tvářit jako drsoň, když takový nejsem, jenom proto, že dělám rap," říká v nadsázce s tím, že si moc dobře uvědomuje, jaká věková kategorie jeho obsah nejčastěji sleduje, a chtěl by jí být dobrým příkladem.

Tomáš zase zjistil, že čím více odhalí divákům své soukromí, tím lépe diváci na jeho videa reagují. S narozením syna, který se čas od času v jeho denních záznamech objeví, mu přibyla i řada nových ženských odběratelek. "Líbí se jim ta otcovská perspektiva, jiný pohled na rodinu," usmívá se. "Sdílení chápeme jinak než instagrameři. Pro nás to nejsou jen hezké obrázky, ale skutečné prožitky. Takové zpravodajství z našeho života," dodává.