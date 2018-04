Na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs měl letos premiéru dokumentární snímek The Gospel According to André v režii Kate Novackové o proslulém stylistovi a módním redaktorovi Vogue André Leonu Talleym.

Spolu s Andrém se ve filmu objeví šéfredaktorka amerického Vogue Anna Wintourová, herečka Whoopi Goldbergová nebo návrhář Tom Ford. The Gospel According to André se svým zaměřením zařazuje mezi úspěšné snímky jako House of Z nebo We Margiela mapující příběhy slavných osobností ve světě, v němž má hlavní slovo móda.

„Černý superhrdina“, Mr. Bombastic“, tak o André Leonu Talleym mluví jeho spolupracovníci. V roce 2007 jej magazín Out zařadil na 45. příčku nejvlivnějších homosexuálně orientovaných mužů a žen. Devadesátiminutový film podrobně odhaluje jeho životní příběh, v němž figuruje rodina, přátelé i spolupracovníci, kteří sledovali Talleyho kariérní postup od samého začátku. Dnes už téměř sedmdesátiletého Andrého vychovala babička Bennie Frances Davisová. „Každou neděli ráno jsme chodili do kostela a byla to jedna z nejdůležitějších událostí týdne. K tomu patřilo i správné oblečení,“vzpomíná ve filmu André.

Módu vnímal pozorně už od útlého věku, na střední škole pak vyčníval z davu nejen svou výškou (bez dvou centimetrů měří rovné dva metry), ale především extravagantním módním stylem, kterým je pověstný dodnes. „Můžete vypadat jako aristokrat, aniž byste se narodili do aristokratické rodiny,“ říká André, který svou úspěšnou kariérou ukazuje, že když chcete, můžete být čímkoliv chcete.