Režisér Miloš Forman rozhovory ke konci svého života již nedával. Pro modelku Terezu Maxovou, hostující šéfredaktorku vánočního speciálu lifestylového magazínu PROČ NE?!, ale tehdy, na konci roku 2016, udělal výjimku. Otázky mu za zvuku jeho oblíbených songů kladla jeho žena Martina.

Za okny našeho connecticutského domu napadl první sníh.

"Tak dneska uděláme ten rozhovor, Miloši?"

Můj muž usedá se svou ranní (odpolední) kávou do široké kožené lenošky.

"Ne. Já už všecko řekl."

Upřímně řečeno, s mírným odporem jsem trochu počítala. Veškerá interview odmítá již léta.

"Ale já to slíbila Tereze Maxové."

Miloš si hluboce povzdechne.

Zřejmě mu běží hlavou Terezčiny půvaby, její charita, dětské domovy, opuštěné děti… Nebo možná jen ty půvaby.

"Ale já už vážně všechno řekl."

Přemýšlím, jak udělat náš dialog příjemným a přirozeným, tak jako když si večer dáme u televize sklenku vína a povídáme si.

"A co kdybych ti pustila z YouTube různé písničky, které máš rád, a ty bys mi řekl, jaké vzpomínky v tobě vyvolávají?"

Miloš si zapálí doutník, usrkne espreso a odevzdaně přikývne.

"Tak jo."

Jiří Suchý, Krajina posedlá tmou (video)

"Jiří Suchý je podle mě prostě největší žijící český básník. Znám ho léta, ale nikdy bych si nedovolil mu tykat; takovou úctu k němu mám. Když jsem ještě žil v Praze, chodil jsem do Semaforu, kdykoliv jsem mohl. Byla tam neuvěřitelná koncentrace talentů a báječná atmosféra. Pan Suchý je mistr, který vždy dokázal ve svých představeních spojit aktuální dění a náladu ve společnosti s čímsi nadčasovým, což je obrovské umění."

"V roce 2007 jste spolupracovali v Národním divadle na jazzové opeře Dobře placená procházka."

"A to mi znovu předvedl, jak mimořádný je. Té hře chyběl silný konec, a když jsem mu to zmínil, tak vzal tužku a papír a za 10 minut napsal skvělou ódu na divadlo jako takové. Zkrátka perfektní tečku.

Ono to představení pro mě bylo moc důležité i z jiného důvodu. Potkal jsem se při něm pracovně se staršími syny Petrem a Matějem, což byla, myslím si, pro nás všechny úžasná zkušenost."

Jacques Brel, Ne me quitte pas (video)

"Neopouštěj mě. Kolik emocí se vejde do tří čtyř minut. Neskutečné. Brela jsem, bohužel, nikdy naživo neviděl, ale byl jsem na koncertě Edith Piaf a dodnes si pamatuji snad každé její gesto.

V šansonech a jídle se Francouzům nikdo nevyrovná."

"Ta země sehrála v tvém životě vůbec dost zásadní roli."

"To máš pravdu. Když jsem v roce 1967 dotočil Hoří, má panenko a producent Carlo Ponti prohlásil, že se mu film nelíbí a chce vrátit své investované dolary, reálně mi hrozilo, že půjdu až na 10 let sedět za sabotáž socialistického hospodářství. Odvezl jsem tedy tehdy kopii do Paříže, kde ji koupili François Truffaut a Claude Berri, a já mohl Pontiho vyplatit.

Byl jsem tam i v srpnu '68, když do Československa vtrhli Rusové. Moji francouzští přátelé statečně odjeli do Prahy, aby tam vyzvedli mou tehdejší ženu Věru a syny, přivezli je do Paříže a ještě nás nechali u sebe bydlet.

Navázal jsem tam zkrátka přátelství, která trvají celý život, a mám tam svou nejoblíbenější hospůdku na světě, l'Ami Louis."

"Ani ta tě nevytáhne do Evropy?"

"Víš, občas si před spaním vzpomínám na místa a kamarády v Praze nebo Paříži a říkám si, příští víkend skočíme do letadla a zaletíme tam. Ovšem pak přijde ráno a dolehne na mě realita cestování − všechny ty otravné přesuny, čekání, nepohodlí − a uvědomím si, že raději zůstanu u cestování ve vzpomínkách. Ačkoliv kdo ví…"

Petula Clarková, Downtown (video)

"Tahle písnička mi pokaždé připomene rok 1964, kdy jsem poprvé přijel do Ameriky. Byl jsem tu jen na chvíli, ale New York mi okamžitě učaroval. Pořád se něco zajímavého dělo, člověku bylo líto jít spát. A když říkám, že tohle město zvítězilo nad mou zálibou ve spaní, tak je ti jasné, jak ohromný dojem na mě udělalo. Hned jsem věděl, že bych tu rád žil.

O pár let později jsem sem přijel dělat svůj první americký film Taking Off, ale jelikož to nebyl žádný kasovní trhák, nechtěl jsem se vrátit poražený. Rozhodl jsem se zůstat a čekat na další šanci, jenže československé úřady mi odmítly prodloužit vízum. Následně mi přišel poštou vyhazov z Barrandova a bylo vymalováno."

"Tak jsi se aspoň mohl pohodlně dospat, ne?"

"To ano, to už jsem mohl spát, kolik jsem chtěl." (smích)

"Ovšem následoval Přelet nad kukaččím hnízdem a ten docela změnil tvou pozici."

"Jelikož byl ten film nominován na Oscary, povolili komunisté mým synům přijet do Los Angeles. Byl jsem ze shledání s vlastními dětmi nervózní snad víc než z těch Oscarů! Věra již v té době žila s Honzou Kratochvílem, kterého jsme si já i kluci oblíbili a s nímž pak měla syna Radima, a tak poslali Petra a Matěje s dědečkem. Postupně se naše rodiny rozrostly, ale moc mě těší, jak hezky spolu všichni vycházejí. Naši kluci jsou mladší než Petrovy dcery, ale jak si s tetičkami rozumějí! Počkej, ale jak jsem se dostal od New Yorku roku '64 k vnučkám?!" (smích)

"Životním obloukem, myslím si v duchu."

The Beatles, Here Comes the Sun (video)

"Beatles jsem viděl na Shea Stadium v Brooklynu. Padesát tisíc lidí, já kdesi vzadu na tribuně slyšel víc jekot fanynek než kapelu. Nejvíc mě pobavilo, že v řadě přede mnou stála nějaká dívenka s magneťáčkem, který natahovala směrem k pódiu v zoufalé snaze koncert natočit."

R.E.M., Man on the Moon (video)

"Proč tě tak fascinoval zrovna Andy Kaufman?"

"Pro mě to byl jeden z nejoriginálnějších komiků. A taky nejodvážnějších. Jeho vystoupení vždycky balancovala na hraně naivity, trapnosti, bizarnosti. Taky bych řekl, že vůbec největší obdiv k němu měli ostatní komici, protože ti moc dobře vědí, jak příšerné je stát na jevišti před publikem, které se nesměje. Kaufman si to byl schopen užít.

Skupina R.E.M. byla taky očividně jeho fanoušky, protože ta píseň existovala dříve než film. Moc se mi ale líbila, a proto jsem kapelu požádal, aby složili hudbu k celému filmu."

"A ještě něco ti tenhle projekt připomene?"

"Pochopitelně se mi vybaví i to, že se nám během natáčení narodili naši kluci. A musím zmínit, jak tě producent zapřísahal, ať porodíš o víkendu, aby se nemuselo přerušovat natáčení, a ty jsi začala poslušně rodit v sobotu ráno a odpoledne byli synové na světě. To ti byl celý štáb vděčný."

"A já zas byla vděčná tomu filmu, že tě inspiroval jmény Andy a Jim, a přestal jsi tudíž prosazovat 'krásná česká jména' Chrudoš a Šťáhlav. Co by si ti naši hoši s nimi v Americe počali, to si neumím představit."

Renée Flemingová & Lou Reed, The Perfect Day (video)

"Tahle píseň je z koncertu k 20. výročí sametové revoluce, viď? Když tu vidím usměvavého Václava (Havla), uvědomuju si, kolik mimořádných lidí jsem v životě potkal. Václava coby jedenáctiletého v internátní škole. Libor Pešek dirigoval vůbec první představení, které jsem režíroval. A tak bych mohl pokračovat.

A když tady vidím Madeleine Albrightovou, tak si taky bohužel říkám, že Václavův pohřeb byla poslední událost, na kterou se sjeli do České republiky důležití západní a světoví politici."

Karel Gott, Vánoce ve zlaté Praze (video)

"Krásný hlas. Kdepak, koledy a tyhle vánoční písně jedině česky!

Když jsem byl malý, každá štědrovečerní večeře začínala tím, že tatínek hrál na klavír a zpívali jsme. Tak já tu tradici poupravil, že se prvně večeří a pak všichni zpíváme u stromečku Narodil se Kristus Pán."

"To je tak smutný obraz, jak popisuješ ve své knížce, že jsi slavil první Vánoce v Americe sám a koukal na televizi, kde vysílali hořící krb…"

"Já to tehdy nevnímal až tak tragicky. Spíš jsem si uvědomoval tu ironii situace. Víš, když si člověk zvykne být od devíti let sám, tak se prostě přizpůsobí tomu, že se o sebe musí postarat. Nijak jsem se nelitoval.

Až teď jsem rok od roku sentimentálnější. Vzpomínám hodně na rodiče, které jsem ztratil tak brzy, na bratry a přátele, kteří už nejsou. Na Václava (Havla), Honzu (Brychtu), na mého úžasného agenta Robbieho (Lantze).

A užívám si přítomnosti těch nejbližších, které v životě mám. Tolik let jsem napíral veškeré svoje síly do práce, a dnes mi přijde mnohem podstatnější mít láskyplné zázemí.

Ale jak říkám, možná ze mě mluví ten sentiment."

Měla bych v zásobě ještě pěknou kupu písniček, které při našich občasných diskotékách hraji, ale nějak mě taky zaplaví sentiment. Venku začne znovu padat sníh a já si uvědomím, že v tom zázemí máme kliku oba.