Systém je jasný. 66 otázek připravených na tělo pro každého zpovídaného. Ten by měl odpovídat bez velké přípravy, odpověď může odmítnout, říci nevím. Nicméně 66 otázek bude vždy položeno.

Petr Vabroušek je neuvěřitelný člověk. Doslova. Uběhl sedm maratonů na sedmi kontinentech během sedmi dnů. Absolvoval extrémní závody v poušti, kde si veškerou vodu a jídlo nesete při běhu na zádech. A pak samozřejmě také ty lehčí závody. Z jeho pohledu. Jako například ty nejtěžší triatlonové ironmany či ultramaratony na světě. A abyste si nemysleli, tohle je ještě ta uvěřitelnější část příběhu. Pak je tady třeba to, že jeho trénink spočívá v tom, že netrénuje, ale běhá rovnou závodní zátěže. Reálně uběhne víc maratonů než většina z jeho soupeřů. Pořád se vám to zdá málo? Dobře, tak ještě jinak − tohle všechno dělá Petr Vabroušek (44) prakticky jako samouk bez trenéra.

Když mu volám, říká, že mám kliku, že jsem ho zastihl, protože má právě půlhodinu, kdy zrovna neplave v bazénu a nevyzvedává děti. Protože, a to je na jeho příběhu nejzajímavější, vedle toho všeho je navíc asi nejvíc rodinný typ, kterého jsme v této rubrice zatím měli. Vzhledem k tomu, že se pohybuje prakticky pouze mezi rodinou a sportem, tento rozhovor proběhl po e-mailu. Takže jdeme na to.

1. Jak se máte?

Zvolím svou tradiční odpověď: lepší už to být nemůže!

2. Kde je podle vás hranice lidského těla?

Mnohem dál, než si umíme představit. Ale není jednoduché se k ní dostat. Chce to trochu tréninku a hodně představivosti.

3. Kdy jste měl naposledy dojem, že vaše tělo už dál nemůže?

Systémově ještě nikdy. Části těla stávkovaly už mnohokrát:-)

4. Co děláte, když jste psychicky v koncích?

Neskutečně se rozčílím a něco rozbiji. Stává se mi to maximálně jedenkrát za 10 let. Nebo za 10 měsíců…

Ten řádový rozdíl je zajímavý, že?

5. Kde se běhá nejlépe?

V lese.

6. Kde byste rozhodně běžet nechtěl?

Podél silnice plné aut.

7. Jak vypadá váš denní trénink?

Obvykle zvládnu jednu fázi nebo dvojfázi dopoledne kolem dvou až tří hodin a další odpoledne 1,5 až dvě hodiny. Snažím se mixovat plavání, kolo, běh a posilování tak, aby byly v rovnováze. Tak mě to nejvíc baví.

8. Co je podle vás klíčem k tomu, být opravdu dobrý v nějakém sportu?

Je to stejné jako v jakékoliv jiné lidské činnosti. Jít na to o něco lépe než soupeři. A najít pro sebe ten správný sport (nebo činnost).

9. Jaký máte trik na psychickou výdrž?

Silnou motivaci.

10. Jakou první věc vezmete po probuzení do ruky?

Varnou konvici. A zaliji čtyři různé čaje. Každému v rodině podle chuti.

Petr Vabroušek Foto: archiv Petra Vabrouška

11. Jakou největší chybu jste v kariéře udělal?

Těžká otázka. Chyby dělám v přípravě i závodech neustále, ale nic zcela zásadního, co by stálo za vypíchnutí. Možná nedostatečný důraz na detaily. Uvažuji spíše v širších souvislostech…

12. Jaký nejhorší trik vůči vám někdo během závodu použil?

Při ironmanu nebo ultramaratonu vám žádné triky nepomůžou. Měří se jen čas od startu do cíle. A každý je odkázán pouze na sebe. Možná by sem patřilo úmyslné přeznačení trasy na Beskydské sedmičce. Stálo nás to tehdy se Zbyňou Cyprou vedení v závodě, nucený návrat na jeden z vrcholů znamenal asi pět kilometrů navíc a propad do hloubi pole. Do cíle jsme to už stihli vytáhnout jen na druhou pozici.

I v tomhle sportu zjevně nějaký ten trik sem tam pomůže.

13. Co nejhoršího jste někdy udělal pro vítězství?

Fair play je pro mě nedílná součást sportovního zápolení, takže nic z toho, co jsem udělal pro vítězství, by se asi negativně označit nedalo. Nebo by sem patřilo to, že jsem porazil výborného kamaráda, kterému jsem sám přál vítězství?

14. Myslíte, že jste na pohybu závislý?

Ne životně, ale pro dobrou psychickou rovnováhu určitě ano. Jako každý člověk. Jen na to spousta lidí ještě nepřišla.

15. Na jaký sport se rád díváte v televizi a proč?

Na sport v televizi se dívám výhradně ze sedla svého cyklotrenažéru a na tom sedím převážně v zimě. Jedničkou je určitě biatlon. Baví mě ty rychlé zvraty ve vývoji a skloubení běhu na lyžích se střelbou.

16. Proč podle vás lidé sportují?

Ti prozřetelní zjistili, že pravidelný pohyb jim dělá dobře psychicky i fyzicky. Někteří se snaží sportem realizovat a vyniknout nad ostatními. Jiní chtějí někam patřit a přitahují je kolektivní sporty. Motivů sportovat je naštěstí mnoho. Děti sportují rády od narození. Jen je to někdy jejich okolí a prostředí odnaučí.

Optimismus sportovce, který má rád sport.

17. Jakou knihu jste naposledy četl?

Heidi, děvčátko z hor od Johanny Spyriové. Každý večer a nahlas:-)

Ano, upozorňoval jsem, že Petr Vabroušek je rodinný typ. Není to naposled, co na to během rozhovoru narazíme.

18. Jaká největší pověra podle vás panuje o vytrvalcích?

Ti, kdo nikdy nesportovali, je mají často za nadlidi, hlavně ty extrémní vytrvalce. Ale jako vše je to jen otázka tréninku. Když jsem ve 24 letech jako profesionální triatlet na krátkých tratích sledoval ironman, měl jsem pocit, že to nejde v tempu nejlepších profesionálů zvládnout. A za dva roky jsem stál na startu mistrovství světa na Havaji…

19. Je nějaká sportovní výzva, kterou jste v životě odmítl?

Zdolávání vysokých hor. Čas odloučení od rodiny je z důvodu nutné výškové aklimatizace neúnosně dlouhý.

20. Co nejpřekvapivějšího jste se o sobě díky sportu dozvěděl?

Že i extrémně líné dítě (do 10 let jsem jakýkoliv pohyb sveřepě odmítal) si později může sportování naplno užívat.

21. Proč jste chtěl uběhnout právě závody na všech kontinentech, vyjma toho, že to dobře vypadá v médiích?

O média mi určitě nešlo. Byla to prostě krásná sportovní výzva. Na závodech typu ironman se mi líbí ta logistická náročnost. Kromě schopnosti dlouho a rychle plavat, šlapat do pedálů a běžet potřebujete i skloubit vše dohromady s volbou vybavení, pitím, stravováním, taktikou. Sedm maratonů v sedmi dnech na sedmi kontinentech přineslo logistický komponent i do ultrarunningu. Příprava, přesuny, časové posuny, klimatické změny… Byla to fantazie, i když to dost bolelo.

Jen přesun v sedmi dnech na sedm kontinentů je něco, co normálního člověka vyřídí na týden. Inu ironman.

22. Prosím, doplňte větu: Kdybych nebyl ultramaratoncem, pak bych chtěl být…

… sprinterem. Ti to mají hned za sebou a rodina by se na to i vydržela dívat.

23. Prosím, doplňte větu: Když doběhnu do cíle, cítím především…

… příjemný pocit: mission completed.

24. Prosím, doplňte větu: Těsně před startem závodu se cítím hlavně…

… natěšeně. Závodění mě pořád hodně baví.

Vrcholový sport bude jako zábavní průmysl fungovat i se zapojením technologií či s povolením dopingu.

25. Co děláte, když se vám během závodu začne chtít na záchod?

Tak jdu. Na každé občerstvovací stanici bývá na větších závodech toitoika. Na těch menších to spraví lesík u trati. Díky správnému načasování stravy jsem ale "na velkou" nemusel při závodě už několik let. "Na malou" umím jít bez zastavení ve vodě, kde je to jednoduché − stačí se uvolnit. Na kole a při běhu to umím ve vší čistotě − v tom máme proti ženám velkou výhodu.

Na kole??? To je přesně jedna z těch situací, kdy člověka napadne "to bych teda chtěl vidět", aby mu vzápětí došlo, že vlastně ne…

26. Na jaký svůj sportovní výkon jste nejvíc pyšný?

Něco jako pýchu jsem po závodě nikdy nepocítil. Spíš to byl pocit dobře odvedeného výkonu, který mě motivuje jít do toho znovu. A výsledky podle důležitosti rozřazené nemám. Nejkrásnější pocit byl asi první vyhraný ironman v Kapském Městě v Jihoafrické republice.

27. Jaký svůj sportovní výkon byste chtěl určitě do konce kariéry ještě překonat?

Letos se mi podařilo vyhrát ultraman na Floridě. V listopadu bych to chtěl zopakovat při mistrovství světa na Havaji. Rád si dávám velké cíle.

28. Během závodů i tréninků trávíte dlouhé desítky minut ve sportovním režimu. Dokážete mi popsat, co se vám během nich honí hlavou, pokud něco?

Bzučí tam jak v úle. (Smích) Snažím se optimalizovat výkon (tempo, tep, doplňování tekutin a energie atd.). Proto mám rád hodně údajů na obrazovkách svých hodinek Garmin. Ale prostor je i na cokoliv dalšího ze života. Vypnout hlavu vlastně ani neumím.

29. S jakým slavným člověkem byste si chtěl na den prohodit životy?

Neměnil bych s nikým. Žiji svůj sen!

Petr Vabroušek Foto: archiv Petra Vabrouška

30. Má se podle vás poslouchat při tréninku hudba, a pokud ano, jaká a proč?

Hudbu poslouchám jen mezi informacemi při poslechu Radiožurnálu. Nejraději mám při tréninku v uších zajímavé podcasty.

31. Byla nějaká chvíle, kdy jste litoval, že raději neděláte jiný sport?

Nikdy jsem nelitoval, vybral jsem si dobře. Ale spousta jiných sportů by mě samozřejmě také lákala. Deset let jsem vesloval. Bavil by mě orientační běh, biatlon, házená…

32. Jakého sportovce obdivujete a proč?

Jardu Jágra, Jardu Kulhavého, Ester Ledeckou, Martinu Sáblíkovou, Jirku Ježka… Všechny, kteří tomu dokázali dát víc než jiní.

33. Tvrdíte, že ironman může zvládnout každý. Za jak dlouho?

To záleží na tom, co má dotyčný za sebou a spokojí-li se s dokončením v sedmnáctihodinovém limitu. Pokud pár let sportoval a je zdravý, tak stačí rok systematické přípravy. Hrubý návod lze najít i v mé knize pro vytrvalce v jakémkoliv odvětví Jak na triatlon.

Tak to bych chtěl vidět... ve svém případě.

34. Je podle vás za vaším sportovním úspěchem spíše talent, nebo genetika?

Není talent výsledkem genetiky? Těžko říct. Vybral jsem si sport, v němž hraje výraznou roli systematický trénink.

35. Jak vypadá váš běžný den?

Vstávám kolem 6.45 a dělám snídani, poté rozvezu děti do školy, vyřídím nějaké e-maily a odtrénuji dopolední trénink. Společně celá rodina i obědváme a odpoledne se rozjíždíme na své individuální nebo společné tréninky (s Filipem běhat, s manželkou cvičit nebo s malou na kolo, brusle, lézt na stěnu). Večeříme opět společně. Už jsem to říkal. Žiji svůj sen!

36. Jak vypadá váš odpočinkový den?

Úplně odpočinkový je, jen když někam cestujeme (závody, dovolená) nebo dva dny před ironmanem. Pokud jsme doma nebo někde na dovolené, tak si vždy nějaký prostor k pohybu najdu.

37. Jak vypadá váš ideální den?

Jako většina dní v roce.

38. Prosím, doplňte větu: Doping ve sportu je…

… svinstvo! Úmyslně dění kolem dopingu nesleduji. Už se mi stalo, že jsem na ironmanu ve Spojených státech doběhl do cíle druhý za nadopovaným soupeřem. Přestože mu byl doping dva týdny předtím prokázán v Katalánsku, z trestu v USA se nakonec nějak vysoudil. A to mě bolí víc, než kdybych věřil, že mě porazil čistý soupeř.

39. Vím, že máte neotřelou formu tréninku, kdy absolvujete minimální tréninkové dávky, ale zase extrémní množství závodů. Měl jste někdy trenéra?

Naposledy jako dítě ve veslařském klubu. Tam to bylo vzhledem k větším posádkám a systému nutné. V triatlonu a ultramaratonu to beru jako vlastní výzvu tomu všemu přijít na kloub. Navíc mé časté závodění se neslučuje s filozofií žádného z top světových triatlonových trenérů. V USA jsem bydlel na ironmanu Texas u Joea Friela (autor Triatlon Bible) a docela jsme si rozuměli. Až na to, že on hlásá, že na top profiúrovni lze absolvovat maximálně dva až tři ironmany ročně, a já jich tou dobou dával top 12 až 14 ročně.

40. Jak překonáváte bolest během závodu?

Rutinně. Je to součást balení…

41. Jak dobře se dá triatlonem uživit?

Není to snadné. Chce to nejdřív top výsledky na mezinárodní úrovni. Pak navázat oboustranně prospěšnou spolupráci s partnery a tu léta rozvíjet. Pořadatelé vás pak na závody zvou a partneři dodávají to nejlepší vybavení. Je to ale proces minimálně na 10 let. A udržet si tak dlouho špičkovou výkonnost je náročné. Není to o tom, že se podaří jeden výsledek, a prize money a sponzoři vás uživí.

42. Podle čeho si vybíráte, které závody budete absolvovat a které ne?

Jsem svým vlastním pánem, takže podle vlastních kritérií. Rád se vracím na závody v krásném prostředí a se super atmosférou. Ještě radši objevuji závody nové. Úplný ideál je plavání v moři, náročná cyklistika v horách a závěrečný maraton po promenádě s perfektní atmosférou. Takový bude třeba teď nový "železňák" v Alžíru, kam právě odlétám. Co se týká ultraběhů, tak miluji extrémy všeho druhu (polární oblasti, pouště, hory).

43. Kdy vám bylo na trati nejhůř?

V každém delším závodě je takových momentů několik. Člověk se tomu nesmí poddávat. Když se to naučí, přenese si to pak do dalších životních situací a to je teprve ta pravá výhra!

44. Co je vaše hlavní motivace k závodění vedle peněz?

Překvapivě to peníze nikdy nebyly. Kdybych se už na vysoké škole vrhl v porevoluční době do podnikání, pohyboval bych se s výdělky řádově úplně jinde. Takto jsem ale prožil nádherná léta se zdravým pohybem a spoustou času na své děti.

45. Absolvoval jste Marathon Des Sables, 257 kilometrů dlouhý závod v marocké poušti. Je nějaký závod, z něhož máte strach nebo alespoň respekt?

Strach ne, zato respekt je u těch extrémnějších určitě namístě. Nakonec jde vždy jen o systematickou cílenou přípravu a správné provedení v den D.

Petr Vabroušek Foto: archiv Petra Vabrouška

46. Jak se dá připravit na stokilometrový maraton v Antarktidě?

Nejlépe maratonem v Antarktidě dva dny předtím. Doma jsem chodil běhat na hodinu a půl do mrazíren. Dvacet metrů tam a dvacet zpět mezi mraženým masem v minus 26 stupních Celsia…

47. Chápu, jak se nacvičí běh nebo fyzická vytrvalost, ale cvičíte nějak psychiku?

Cíleně jsem na tom nikdy nepracoval, ale existují metody i na to. Vystačil jsem si se shromažďováním vlastních zkušeností.

48. Jaké jídlo jíte před závodem a jaké naopak nesmíte?

Nejradši mám nudle s mákem (čerstvě namletým), medem a olivovým olejem. K tomu kousek čerstvého ananasu nebo papáji na trávení. Mohu jíst cokoliv. Trávení je asi má nejsilnější disciplína. (Smích)

49. Kdy jste se naposledy opil?

Na gymnáziu při společné veslařské pijatice. Po několika rundách jsem ostatní odtáhl do jejich stanů a usoudil, že mě to až tak nebavilo. Metabolizuji rychle i alkohol.

50. Kdy jste naposled tancoval?

Plesovou sezonu s manželkou zásadně nevynecháváme. Každou zimu stihneme dva až tři plesy. Poslední diskotéku jsem ale absolvoval přesně před 28 lety.

51. Dovolená u moře, nebo nakupování v New Yorku?

Já se synem dovolená u moře, ale manželka s dcerou i to nakupování v New Yorku. Takže to pravidelně kombinujeme. I když v New Yorku nejsou pláže nic moc, což znamená, že by tam převažovalo to nakupování…

52. Jakou nejdražší věc vlastníte?

Náš dům ve Zlíně.

53. Čeho se nejvíc bojíte?

Nebojím se ničeho. Jen o své bližní.

54. Jedete na pustý ostrov, můžete si vzít jednu knížku, jedno hudební album a jednu libovolnou věc. Co si vezmete?

Knihu nějakou hodně objemnou. Třeba Lore of Running s věnováním od Tima Noakese, album Abbey Road od Beatles a mobil se satelitním připojením k internetu. Z možnosti vzít si hudební album usuzuji, že zdroj elektřiny by se tam nacházel.

55. Máte nějaký rituál, o kterém věříte, že vám pomáhá zlepšit vaše výkony?

Pravidelný pestrý trénink.

Petr Vabroušek Foto: archiv Petra Vabrouška

56. Může sport změnit svět?

Pokud by pravidelně sportovala většina populace, tak určitě ano a k lepšímu.

57. Jaké vlastnosti si nejvíce ceníte na lidech?

Optimismus, veselost, přejícnost, upřímnost.

58. Co vás nejvíc trápí?

Lidé, kteří se snaží z jakýchkoliv důvodů někomu ublížit nebo škodit. Vždy jsem se řídil heslem: přej a bude ti přáno.

59. Co je podle vás smyslem života?

Milovat a být milován.

60. Kdy jste se naposledy styděl?

Nevzpomínám si. Asi někdy v pubertě.

61. Je podle vás povinností sportovce podávat výkony sám za sebe, nebo reprezentovat svou vlast za všech okolností?

Povinností to je jen v případě státem podporovaných sportovců. U nás ostatních je to samozřejmě velká čest, ale povinnost určitě ne.

62. Co vás naposledy dojalo?

Narození dcery.

63. Bude podle vás sport existovat ještě za 50 let, nebo jej zničí technologie a doping?

Vrcholový sport bude jako zábavní průmysl fungovat i se zapojením technologií a případným povolením dopingu (k čemuž, doufám, nikdy nedojde).

64. Jaký sport byste přidal na program letní olympiády a jaký byste odebral?

Lezení na obtížnost, moc to Adamu Ondrovi přeji. Myslím, že v Tokiu zvládne i kombinaci s lezením na rychlost. Sport bych neodebíral žádný. Jen přidával.

65. Jakou nejhorší věc jste zažil při závodech?

Smrt soupeře.

66. Jste zamilovaný?

Už přes 28 let!

Maraton na pólu? Omrzl jen obličej, žádná hrůza. Připomeňte si rozhovor, který Petr Vabroušek poskytl televizi DVTV.