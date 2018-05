Václav Dejčmar je spolumajitelem investiční skupiny RSJ, spoluzakladatelem centra moderního umění DOX, majitelem modelingové agentury Czechoslovak Models, organizátorem pražského týdne módy. A také spoluvlastníkem pravděpodobně nejhezčí pláže na světě. Proč ne?!

Následující příběh svádí k tomu, aby ho člověk převyprávěl přes čísla. Resort Zuri českého podnikatele Václava Dejčmara a jeho kolegů ze skupiny RSJ leží pouhých šest stupňů pod rovníkem, asi 40 kilometrů od břehů východní Afriky a přibližně 50 kilometrů od Stone Townu, hlavního města Zanzibaru. Areál, který české investory přišel bezmála na miliardu korun, tvoří 55 bungalovů a vil, tři restaurace, čtyři bary, jeden rozsáhlý wellness, jedna soukromá pláž a jedna bylinková zahrádka.

Cena za nejdražší vilu se v hlavní sezoně vyšplhá na 4000 dolarů za noc, nejlevněji tam přenocujete za 390 dolarů.

Americký časopis Forbes Zuri Zanzibar v lednu, tedy více než pět měsíců před jeho oficiálním otevřením, zařadil mezi šest nejluxusnějších resortů, jež by si nároční cestovatelé v letošním roce rozhodně neměli nechat ujít. Mimo jiné také kvůli 32 metrů dlouhému nekonečnému bazénu a čtrnáctihektarovému tropickému parku, do něhož stovky zahradníků pečlivě vybíraly stromy a rostliny po dobu více než dvou let.

Velké reklamní kampaně na resort Zuri Václav Dejčmar neplánuje – je přesvědčen, že ani nemusí. Foto: David Turecký

Ale konec místopisné algebry. V těch nejlepších příbězích nejde o čísla, nýbrž o lidi, kteří jim svými schopnostmi dokázali vdechnout duši.

Nebo by vás snad nadchlo 9,58 vteřiny, bez vědomí, že to je doba, za niž Usain Bolt dokáže uběhnout stovku? Asi ne.

Na startovní čáře našeho příběhu stál proslulý český cestovatel, horolezec a fotograf Rudolf Švaříček.

Byl to právě autor knih jako Africký deník, Past na rovníku nebo Třetí Everest, který Václavu Dejčmarovi jednou před lety hrdě oznámil, že objevil nejkrásnější pláž na světě. A, světe, div se − že ta pláž je na prodej.

"Když vám něco takového řekne dobrodruh a cestovatel Ruda Švaříček, samozřejmě nejde o žádné plané povídání. A tak jsem se zanedlouho s partou kamarádů ocitl na letišti v Zanzibaru," popisuje Dejčmar svůj vůbec první kontakt s Afrikou a dodává:

"Protože ta pláž byla opravdu jedna z nejkouzelnějších, které jsem kdy viděl, koupili jsme si tam malý kousek půdy s tím, že na něm postavíme několik bungalovů."

Jenže zvěsti o bílých mužích s penězi mají v Africe tendenci šířit se rychlostí středověké epidemie.

"Přicházela jedna nabídka za druhou, až jsme najednou vlastnili pozemek, kterému by opravdový resort slušel mnohem více než nějaký malý butikový záměr," vysvětluje podnikatel s tím, že tehdy − někdy kolem roku 2010 − do projektu vstoupili i další kolegové ze skupiny RSJ. "V hoteliérství skupina sice zatím nepodnikala, avšak těch byznysových příležitostí, které nejsou jen zajímavé, ale nesou s sebou zároveň velmi silnou emoci, je v dnešní době tak málo, že jsme se jí rozhodli chopit," říká Dejčmar.

"Zanzibar právě teď zažívá obrovský boom. Od chvíle, kdy jsme tam poprvé kopli do země, vzrostl počet turistů, kteří ostrov ročně navštíví, alespoň šestinásobně," doplňuje Dejčmara Jeff Laporte, současný ředitel projektu Zuri.

Muž, který dětství strávil loupáním brambor v michelinských restauracích ve Francii a během své kariéry zažil například výstavbu hotelů v Zambii, Namibii či Nigérii, je přesvědčený, že Zuri má oproti jiným resortům na Zanzibaru především tu výhodu, že se se svým okolím snaží koexistovat v symbióze. Nejde o další oplocený areál, který by úplně stejně mohl stát i na Seychelách či ve Francouzské Polynésii.

"Přemýšlíme dlouhodobě, a proto jsme navázali úzkou spolupráci s tamní komunitou. Školu v nedaleké vesnici jsme vybavili počítači a založili tam studijní program, v jehož rámci se děti učí angličtinu, matematiku a další předměty. Současně se místní obyvatele snažíme naučit, jak zodpovědně nakládat s odpadem nebo co dělat pro ochranu korálových útesů. Nechceme opakovat ty samé chyby jako řada arogantních bílých mužů před námi," říká Laporte.

Zanzibar právě teď zažívá obrovský turistický boom, říká Jeff Laporte, současný ředitel projektu Zuri. Foto: David Turecký

Coby inspirace projektu Zuri Zanzibar posloužil řetězec luxusních útočišť Aman Resort, které si vedle Václava Dejčmara oblíbili také lidé jako Angelina Jolie, Mark Zuckerberg, Bill Gates či tenista Novak Djoković.

Slovo aman v sanskrtu znamená mír a bezpečí a ti, kteří si tento pocit ve stejnojmenném resortu dopřávají, se na Instagramu označují hashtagem #Amanjunkies. "Jeden z takových závisláků jsem až donedávna byl i já," přiznává Dejčmar a neskrývá obdiv k zakladateli sítě Adrianu Zechovi.

"V 90. letech se mu podařilo najít novou definici toho, co by luxusní hoteliérství mělo představovat.

Už nejde pouze o kvalitní jídlo a drahé materiály, ale především o jedinečný zážitek."

Zechova společnost téměř neinzeruje, jen zřídkakdy spolupracuje s influencery a slovo soukromí interpretuje tak důsledně, že většinu svých resortů umístila rovnou na soukromé ostrovy.

Tím hlavním lákadlem je ale servis a personál, který údajně ví, co potřebujete, ještě o něco dřív, než si to uvědomíte vy samotní.

Svými službami a oddaností movitých fanoušků jsou si v Amanu natolik jistí, že od roku 2015 nabízejí ve všech svých resortech také možnost celoročního pobytu − za něco málo přes pět milionů korun.

Přitom výchozí Zechova pozice kdysi až nápadně připomínala počátky Zuri. Koncem 80. let minulého století se Zecha s penězi z předchozího podnikání objevil na pláži thajského ostrova Phuket a řekl si, že si tam pro sebe a své kamarády postaví pár bungalovů…

Velké reklamní kampaně neplánuje ani Václav Dejčmar − ostatně je přesvědčen, že ani nemusí:

"Zanzibar láká sám o sobě. Příroda, mix mezi Afrikou a Arábií, hlavní město Stone Town, které patří k památkám UNESCO a kde se mimo jiné narodil legendární frontman kapely Queen Freddie Mercury. Kráter Ngorongoro, jež je mnohými označován za osmý div světa a ideální pro safari, je vzdálený jen čtyřicet minut

letu ze Zanzibaru. Těch argumentů pro návštěvu je opravdu mnoho," tvrdí český podnikatel.

Jeho samotného ale klenot Afriky okouzlil něčím úplně jiným: "Zanzibar leží na rovníku, a proto jsou tam všechny barvy nesmírně saturované. Chvílemi máte pocit, že se pohybujete krajinou, kterou někdo upravil ve Photoshopu. Bez vlastního přičinění vás to prostředí uvede do téměř meditativního módu. A co lepšího si v dnešní době můžete koupit než klid mysli?"