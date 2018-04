foto: Wikimedia Commons - Discasto 27. 4. 2018 06:00 text: Petra Krchová foto: Wikimedia Commons - Discasto Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Většina kinosálů v multiplexech vypadá téměř stejně. Řady sedadel, zvukotěsné zdi a velké plátno. Prostor, ve kterém mnoho lidí tak rádo tráví sobotní večery, však může vypadat i jinak. Studio One Plus Partnership Limited navrhuje futuristické interiéry kin a dokáže diváka vtáhnout přímo do středu filmové exploze.

Střepy skla a kusy cihel se po výbuchu zabodávají do zdí a působí jako hromada sutin. Masivní úlomky betonu jakoby zůstaly stát bez pohybu. Studio One Plus Partnership Limited z Hongkongu chce návštěvníky kina překvapit a vyvolat dojem, že jsou součástí filmu. "Přemýšleli jsme, jak se opravdu dostat do světa filmu, jaké to je v něm být. Pak jsme si vzpomenuli na filmy, které nás zaujaly nejvíce. Tak vznikla myšlenka exploze," řekla Virginia Lung, spoluzakladatelka firmy s desítkami ocenění za interiérový design, pro CNN Style. "Kino je jako jiný svět. Stejně jako ve filmu, kdy vstupujete do jiného světa prožívat jiné věci," dodala. Zatímco některé realizace studia jsou inspirovány výbuchem nebo impozantní sprchou meteoritů, jako je tomu v kině Wuhan Wushang Mall International Cinema a Guangzhou Haizhucheng IMAX , jiné pracují s různými odkazy na filmovou tvorbu a využívají abstraktní tvary. Celý prostor kina Omnijoi International v Šanghaji proplétají hliníkové trubky evokující filmové kotouče. Za posledních deset let navrhla Virginia Lung se svým týmem interiéry 60 kin v Číně a Hongkongu. Čína v počtu kin přitom dohání i doposud vedoucí Spojené státy, a tak je pořád těžší přijít s návrhem interiéru, jenž vyčnívá z davu. Kino IMAX Broadway Cinemas ve městě Chang-čou navržené architektem Alexem Choiem připomíná Star Trek. Vstupní hala v bílé barvě má atmosféru vesmírné lodi a stropy tvoří krouživé linie, které navigují návštěvníky správným směrem. V kinosálu pak zdi tvoří zvlněné pásy v barvě těch filmových. Zajímavá kina ale nevznikají jen v Číně. Cineteca De El Matadero v Madridu jsou bývalá jatka, která architekti studia Churtichaga & Quadra-Salcedo přetvořili v impozantní kulturní centrum. Tomu dominuje masivní centrální světelný koš, kolem něhož se rozkládají třípatrové prostory se dvěma plátny, filmovým studiem, archivem a terasou pro venkovní projekce. Zlaté světelné pletence kontrastují s černými dřevěnými podlahami a cihlovými zdmi, které jsou staré sto let. Nejkrásnější futuristické kinosály