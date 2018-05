Nenechte ve slunečných dnech zahálet mysl a nechte se inspirovat našimi květnovými divadelními tipy.

V květnu by vám rozhodně neměly ujít tři divadelní počiny ze světa baletu, činohry a rapu. Čeká vás trocha tance, trocha rapu a trocha vzpomínání.

Ohad Naharin: Decadance, 24.-26. května, Národní divadlo

Balet Národního divadla uvádí v květnu představení proslulého izraelského choreografa Ohada Naharina, který patří ke „creme de la creme“ světového moderního tanečního divadla. Představení jednoduše nazvané Ohad Naharin: Decadence vzniklo spojením částí starších Naharinových choreografií, které jsou přeskládány do svěží nové osnovy a struktury. Výsledkem je energická poetika pohybu doprovázená pestrou hudební koláží.

Pravda o 17.11., 27. května, Experimentální prostor Nod

Autorské představení souboru 11.55 Pravda o 17.11. je ostrou sondou do světa české politické scény. Mladí herci pocházející ze společného souboru pražské DAMU pod vedením režisérky Petry Tejnorové originální a zábavnou formou přehrávají některé, českým občanům známé, události, které uvádějí do extrému a ukazují, co se stane, když se přestaneme ptát.

Miss Amerika, 7.-9. května, Palác Akropolis

V Paláci Akropolis se během tří květnových věčerů představí multimediální rapový muzikál projekt tanečnice, režisérky a pedagožky Miřenky Čechové a hudebníka Martina Tvrdého. Představení Miss Amerika ukazuje syrový obraz života na Manhattanu skrze koláž hudby, textu, rapu, slamu, stand upu, performance, fotografií Vojtěcha Brtnického a komiksu malajského kreslíře Chin Yewa. Pro Miřenku to prý bude první velká zkušenost s rapem.