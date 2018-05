Značka Baťa dala v rámci studentům úkol - navrhněte elegantní obuv s použitím křišťálových komponentů. Odměna? Vítězný model se bude prodávat ve vybraných obchodech po celém světě. Ve finále uspěla Tereza Kanyzová z pražské UMPRUM.

Nejznámější česká značka obuvi Baťa v rámci letošního Baťa Fashion Weekendu v Miláně představila unikátní modely bot od jedenácti mladých módních návrhářů. Elegantní obuv s křišťálovými komponenty značky Preciosa ve finále navrhovalo šest studentů z Ateliéru designu oděvu a obuvipražské UMPRUM a pět z italské Politecnico Calzaturiero. Se svými nízkými pantoflemi z broušené kůže zvítězila Tereza Kanyzová. Obuv podle jejího návrhu se tak dostane do prodejen po celém světě. Z italského týmu vyhrála Andrea Celeste Beggio se svým návrhem hnědých lodiček.

"Většina soutěžících se rozhodla pro navrhování designu elegantních bot na podpatku. Já jsem chtěla udělat něco na každodenní nošení, ale co bude stále elegantní. Krystaly Preciosa jsou navíc samy o sobě výrazné, takže takové boty už podpatek ani nepotřebují," uvedla vítězka soutěže. Model nízkých nazouvacích bot nese název Amulet a navazuje na její školní semestrální práci inspirovanou českým šperkem. Na černé broušené kůži se překřižují tenké linie s krystaly a vytvářejí tak dojem hran drahokamu.

Soutěž Young Designers Challenge, kterou organizovala značka Baťa letos již podruhé si klade za cíl podpořit mladé talenty a jednomu z nich dát šanci prosadit se na trhu. V loňském ročníku se svými modely uspěli studenti Adam Kost a Linda Zabilková. Vítězný model bot od Terezy Kanyzové se dostane tak do prodeje ve vybraných buticích značky Baťa po celém světě. V Praze bude k dostání v pobočce na Václavském náměstí. Cena modelu se bude pohybovat okolo 120 eur.

Co pro vás znamená vítězství v Baťa Young Designers Challenge?

Mám radost, že se můj návrh dostane do obchodů a bude si ho moct koupit spousta lidí. Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Vzhledem k designové formě oděvů, které navrhuji, se mi to možná tak brzo znova nestane. Kromě toho mi Baťa umožnil si také vyzkoušet být součástí celého výrobního procesu a také odprezentovat svůj vlastní návrh. Byla to skvělá zkušenost po všech stránkách. Navíc jsem zjistila, že mě navrhování bot celkem bavilo. Možná se tomu začnu věnovat víc.

Jak by jste popsala svůj styl?

Ještě jsem teprve na začátku, dělám bakalářku, takže se zatím pořád hledám. Vybrala jsem si čistou cestu, oproštěnou od jakýchkoli dekorů, ale zároveň nesměřuji ani k minimalismu. Je to něco mezi tím.

Co vás přivedlo k módě?

Asi jsem měla jakousi zvláštní intuici. Z gymnázia jsem přestoupila na střední oděvní průmyslovku v Praze, abych se mohla navrhování věnovat intenzivněji. Pak jsme se přihlásila na UMPRUM, do ateliéru Liběny Rochové. Její ateliér mě zaujal ze všech nejvíce, jak konceptem práce, tak i atmosférou a projekty.

A co máte v plánu ve své kariéře dál?

Aktuálně jsem až do půlky léta na stáži ve studiu mladé návrhářky Faustine Steinmetz v Londýně. Její oblečení nosí například Rihanna. Je to sice malé studio, ale zaměřuje se na kontakt s textilem jako surovinou a na ruční techniky výroby textilu. Učím se tu zajímavé věci a jsme v kontaktu přímo s návrhářkou, což je pro mě velmi důležité.