Met Gala v Metropolitním muzeu umění v New Yorku je vždycky velkou módní událostí. Podívejte se, jak vypadaly ty nejopulentnější modely.

Slavnostní večer označovaný jako Met Gala se v Metropolitním muzeu poprvé pořádal v roce 1948. Letošní ročník byl tak výjimečný nejen 70. výročím, ale i tématem dress codu. Slavní hosté měli tentokrát za úkol dorazit oblečeni s ohledem na téma nové módní výstavy s názvem Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Řada hostů tak své róby pojala ve stylu kněžských rouch či svatých obrázků. Výstava oficiálně začíná až 10. května a potrvá až do 8. října.