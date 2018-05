Zahajovací večer 71.ročníku legendárního filmového festivalu v oblíbeném letovisku na jihu Francie, se nesl v duchu krásy elegantních žen i pocty zesnulému režisérovi.

Dne 8. května začal 71. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Přehlídku slavnostně zahájil americký režisér Martin Scorsese a australská herečka Cate Blanchett, která je zároveň předsedkyní festivalové poroty. Během jedenácti dní se zde představí 21 soutěžních snímků a ten nejúspěšnější obdrží 19. května Zlatou palmu, hlavní cenu festivalu.

Přehlídku odstartoval psychologický thriller Všichni to vědí (Todos lo saben) v hlavní roli s Penelope Cruz a Javiérem Bardemem v režii íránského režiséra Asghara Farhádího. Úternímu večeru ale kraloval ještě jeden snímek. Oblíbené letní kino nad pláží nedaleko festivalového paláce promítalo snímek Hoří má panenko jako poctu nedávno zesnulému režiséru Miloši Formanovi. Film se do Cannes vrátil přesně 50 let poté, co jej porotci zařadili do hlavní soutěže. Při zahajovacím večeru se po červeném koberci prošli ti neznámější filmoví tvůrci i okouzlující herečky v odvážných róbách. A opravdu bylo na co se dívat. Přesvědčte se sami.