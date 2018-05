Systém je jasný. 66 otázek připravených na tělo pro každého zpovídaného. Ten by měl odpovídat bez velké přípravy, odpověď může odmítnout, říci nevím. Nicméně 66 otázek bude vždy položeno.

Petr Kolář nemá moc času. Vrátil se právě z Karibiku, kde navrhuje další luxusní resort, a mezi jednou poradou a druhou poradou jsme našli volnou půlhodinu. I když je Petr Kolář (51) zjevně pod tlakem, není ve stresu, což je na něm rozhodně příjemné. Sedíme v jeho kanceláři, kde vládne kreativní chaos. Hory papírů, mezi tím pohozená bezdrátová sluchátka Apple, u zdi opřených pár obrazů, mezi nimiž poznávám dva čerstvé kusy od Pasty Onera, momentálně miláčka českých sběratelů. Ano, tady jste u člověka, který maká a který se vyzná.

U vchodu do kanceláře je model původního návrhu smíchovské loděnice, jedné z prvních budov, která Koláře uvedla do povědomí jako odvážného a zajímavého architekta s osobitým stylem. A i když byl pořád pro mnoho lidí "bratr toho Pavla Koláře, který léčí Jágra", postupně se stal jedním z nejmódnějších českých architektů. Jeho pověsti významně přispěl návrh luxusního resortu na Maledivách pro podnikatele Jiřího Šmejce i to, že jeho styl zůstává moderní a nadčasový zároveň. A pokud někdo dokáže naslouchat svým klientům, pak je to Kolář. Mimochodem, dokáže dobře naslouchat i otázkám. Přestože odpovídal většinou stručně a zbytečně neplýtval slovy, bylo jasné, že ví, co chce říct.