Působí jako tajemná dívka s poněkud nevšedním vkusem. Ve skutečnosti je zkušenou umělkyní se spoustou ocenění, která si sama skládá hudbu, ilustruje veškerá svá alba, a produkuje i režíruje videoklipy. Barvu vlasů střídá jako boty, extravagance je její druhé jméno a její způsob zpěvu a tance je nezaměnitelný. Seznamte se s výstřední Claire Boucher alias Grimes.

Na letošním slavnostním večeru Met Gala, pořádaném Metropolitním muzeem v umění v New Yorku, se americký vizionář Elon Musk objevil na červeném koberci po boku mladé zpěvačky a umělkyně Grimes, se kterou tvoří pár již déle než měsíc. Na slavnostní večer přišla zpěvačka v černých šatech se stříbrným korzetem a se svůdně rozmazanou tmavou rtěnkou na rtech. Působila jako královna temnoty a na krku se jí třpytil kovový náhrdelník nápadně připomínající slavné logo společnosti Tesla. Kdo ale vlastně je tato futuristická víla po boku muže, který má v plánu kolonizovat Mars?

Internet novou dvojici pojmenoval společným jménem "Gusk" a nazývá je nejpodivnějším párem letošního roku. Seznámili se příznačně na Twitteru. Když Musk chtěl zveřejnit slovní hříčku o umělé inteligenci a zjistil, že tu samou už zpěvačka použila ve svém videoklipu před třemi lety, s potěšením ji kontaktoval. Musk byl v minulosti již třikrát ženatý - dvakrát byla jeho ženou britská herečka Talulah Riley. Známý podnikatel poté randil například s herečkou Amber Heard a mluvilo se i o jeho pletkách s Cameron Diaz.

Svou vlastní cestou

Třicetiletá Kanaďanka s ukrajinskými kořeny Claire Boucher má za sebou množství úspěchů, za které by se nemusela stydět žádná královna popové scény. Grimes ale jde svou vlastní cestou, její styl není podobný ničemu, co je k vidění na aktuální hudební scéně. Sama svou hudbu definuje jako eklektický mix stylů. Někteří její hudbu nazývají hudbou budoucnosti nebo sci-fi popem.

První tři roky působení si produkovala své alba sama a vše, co tvoří, si také sama ilustruje. Její kresby, které zdobí všechny desky, plakáty nebo trička, jsou inspirované především japonským anime, mangou či komiksy od Charlese Burnse nebo Daniela Clowese.

Na své vlastní hudbě začala Grimes pracovat v roku 2007 a vše, co dnes umí, se naučila sama. Její první album Geidi Primes inspirované sérií Duna vyšlo v roce 2010. Za dva roky následoval průlom v podobě alba Visions, na kterém se objevil i její největší hit - píseň Oblivion. Tu hudební web Pitchfork později dokonce umístil na první místo v žebříčku 200 nejlepších písní posledních deseti let. Bylo jasné, že se zrodila nová hvězda alternativní scény.

Úspěšné album Visions z roku 2012 tvořila umělkyně bez přestávky devět dní, kdy zabarikádována ve svém bytě pracovala se zataženými okny a údajně téměř nic nejedla. Svou zkušenost popsala v rozhovoru pro The Guardian: "Začala jsem mít pocit, že se dokážu spojit s duchy. Byla jsme přesvědčena, že moje hudba je boží dar. Jako bych věděla, co mám psát ještě dřív, než jsme to napsala." Grimes v tom samém roce také vytvořila sólovou skladbu Go vytvořenou speciálně pro Rihannu. Ta ale spolupráci nakonec odmítla. I tak ji ale následně magazín Rolling Stone umístil na čtrnácté místo žebříčku Nejlepší písně roku 2014.

Hudba z Marsu

Její písně ale zazněly i v seriálu HBO Girls, Lana Del Rey si ji zase přizvala na k části svého turné Endless Summer. Všechny klipy si Grimes dodnes tvoří a režíruje sama. V únoru loňského roku zveřejnila zpěvačka prostřednictvím hudebního serveru Tidal nákladný hudební videoklip k písni Venus Fly, kde zpívala a tančila spolu s umělkyní a zpěvačkou Janelle Monáe. Na letošních cenách kanadské hudební televize Much Music klip zvítězil v kategorii Best Dance Video a Elon Musk ho na svém Twitteru okomentoval slovy "Nejlepší umělecké hudební video, jaké jsem za dlouho dobu viděl."

V současnosti pracuje Grimes na svém v pořadí už pátém albu. Fanoušci na základě novinek o jejím novém vztahu s ředitelem Tesla Motors a zakladatelem firmy Space X vtipně konstatují, že se těší na její další videoklip, který prý Grimes už natočí ve vesmíru.