Pochází z aristokratické rodiny, jako malá vyrůstala vedle Salvadora Dalího a návrhář Alexander McQueen byl jejím blízkým přítelem. Módní ikona a všestranná umělkyně Daphne Guinness nyní svou práci vystavuje v Galerii města Bratislavy.

I když pochází z rodiny zakladatelů slavného pivovaru, odmalička ji lákalo umění. Její tvorba balancuje na hranici mezi módou, uměním, filmem a fotografií. Točí filmy, sama v nich hraje, věnovala se modelingu, navrhuje a rovněž zpívá. Aktuální výstava The Queen of the night v bratislavském Mirbachově paláci navazuje na vydání jejího již druhého studiového alba Daphne & The Golden Chord, který produkoval někdejší spolupracovník Davida Bowieho, Tony Visconti.

Multimediální expozice, které se kurátorsky ujala Lucia Ramljaková, prezentuje sbírku audiovizuálních materiálů, na kterých umělkyně se slabostí pro vysoké extravagantní boty bez podpatků pracovala v posledních deseti letech. V sedmi místnostech se divák seznámí s různými polohami její umělecké tvorby. Vidět může například film Daphne, který produkovala pro New York Times nebo projekci Phenomenology of Body, která mapuje vývoj ženské módy napříč historií.

"Výstava nabízí nejnovější hudební videa, na kterých Daphne Guinness spolupracovala s legendami fotografie jako David LaChapelle a Nick Knight nebo nezávislými vizuálními umělci jako Luca Pizzaroni a The Fashtons. Součástí výstavy jsou také černobílé videorozhovory, které s Daphne vedl švýcarský obchodník s uměním Simon de Pury nebo uznávaný britský redaktor Alex Fury," uvedl pro Zoznam.sk producent výstavy Milosh Harajda, který se s umělkyní osobně zná několik let a koncept výstavy spolu s kolegou, producentem Jozefem Pavleye, připravoval na míru přímo prostorám paláce.

Milovnice haute couture, která spolupracovala například s Karlem Lagerfeldem, ale navrhla například i vlastní kolekci pro kosmetické značky MAC a NARS, ve třetím patře Mirbachova paláce v historickém centru Bratislavy svá díla za podpory banky J&T vystavuje až do 9. září 2018.