Petra Ptáčková vypráví svými ilustrovanými modely oblečení příběhy. Třeba ty ze svého dětství v nové kolekci, jejíž součástí je například větrovka, kterou nosí i Orlando Bloom. Všestranná umělkyně se řídí pravidly udržitelnosti, miluje Bowieho a sní o lepším světě.

Na čem právě pracujete?

Vedle otevření vlastního e-shopu teď spolupracuji s Rosťou Novákem na kostýmech pro nové představení jeho divadelního uskupení Cirque La Putyka. Rosťu Nováka a jeho práci velmi respektuji, zároveň je pro mě zajímavé tvořit kostýmy, které musí být nejen nositelné, ale absolutně funkční, aby vydržely všechen ten nápor mnohokrát za sebou.

Vzpomenete si na první šaty, které jste ušila?

Nejeden obleček na tancování. Mimo taneční hodiny jsem byla slušná disco queen, a tak muselo být všechno oslnivé.

Kdy jste si uvědomila, že chcete být módní návrhářkou?

Já si možná ještě neuvědomila, prostě se to děje. Móda je pořád kolem a někdy do sebe narážíme. Ten vztah je intenzivní, hodně konfliktů, hodně lásky, hodně vášně. K přežití potřebuji vytvářet věci neuchopitelné ale i ty hmatatelné. Může to být hudba, tanec nebo třeba móda, která je pro mě v tuto chvíli tím nejuchopitelnějším prostředkem uměleckého vyjádření. Módu vnímám stále jako umění, nerada se nazývám módní návrhářkou. Jsem spíš umělkyní, která mimo jiné formy umění dělá i módu.

Máte nějakou módní ikonu?

Davida Bowieho a královnu Alžbětu II.

Kdybyste se mohla setkat s jakýmkoliv umělcem, kdo by to byl?

David Bowie, protože byl tak moc lidský, obyčejný, ale zároveň absolutně z vesmíru. Musel si často připadat, že je mimo, že do ničeho v systému vymyšlených kategorií už nezapadá. Do toho všeho dojemného klišé se navíc uměl královsky odvázat. Každý jeho počin, ať už byl komerčně úspěšný nebo ne, má tolik rovin, můžu jej poslouchat každý den dokola a za pár let znovu a vždycky v tom nacházím něco dalšího, nového.

Jaké jsou vaše kolekce?

Charakterizuje je využití vysoce kvalitních materiálů a ruční zpracování. Jsou plné vlastních ilustrací ve střizích s ohledem na využití celého materiálu bez zbytečného odpadu. Jemně chodí okolo trendu, ale nepodléhají mu. Vznikají pokaždé jinak, ale vždycky je to chaos. Ze všeho nejdřív je příběh, který si vyprávím. K němu pak vytvořím takovou mini sérii ilustrovaných scén. Hned poté je materiál, obzvlášť pokud si jej sama vytvořím. Někdy pracuji už s hotovým materiálem, kterého se někdo zbavuje. Takhle vznikla i moje poslední kolekce s pláštěnkami od EyeLevel agentury, ze kterých jsem vytvořila funkční batoho - bundy.

Módní průmysl je druhým největším znečišťovatelem na světě. Jaká je podle vás cesta z toho ven?

Já osobně se učím porozumět celému procesu v módním průmyslu natolik, že se můžu pokusit jej ovlivnit, zmírnit jeho negativní následky. Zajímat se o celý proces vzniku jednoho kusu oblečení má smysl. Alespoň pro mě, jinak nemám důvod v módě zůstávat. Pomocí módy můžete mluvit k lidem. Lidé reagují na slova influencerů jako je například Pharell Williams, který se stal spolumajitelem vlivné firmy G-Star Raw. Začal vést značku víc udržitelným směrem, důkazem toho je kolekce Raw For The Oceans. Počiny jako je tenhle, ať už bylo Pharellovou motivací být cool, nebo mu problémy naší planety skutečně trhají srdce, dělají pak z pojmu udržitelná móda najednou trend, který lidi masově začnou vnímat jako něco „cool“. Mám sen, že postupně přestanou firny jako například H&M v tak globálním rozsahu fungovat. Lidé zjistí, že udržitelná móda je nemusí stát víc, než levný řetězec, že si to můžou sehnat sami ve svém okolí a pak jednoduše přetvořit. Třeba se cela móda začne vracet ke svému počátku, zrovna jako gastronomie. Anebo tím alespoň ty velké firmy budou nuceny změnit svou filozofii a způsob výroby, nastaví se jinak zákony. Asi je to celé o změně hodnot ve společnosti, já jsem ale velký optimista.

Udržitelná byla i vaše kolekce Zero Waste, která vznikla ve spolupráci s obchodem Footshop. Jak k tomu vlastně došlo?

Bylo to správně načasované. S majitelem Footshopu Peterem Hajdučkem jsem se sešla krátce poté, co jsem se vrátila z Itálie, kde jsem studovala pleteniny na Creative Knitwear Master pod supervizí legendární Deanny Ferretti, která stoji za pletenými kolekcemi značek jako Martin Margiela nebo Kenzo. V tvorbě jsem navíc dozrála do potřebné nositelnosti a začala se věnovat udržitelnosti víc do hloubky, což bylo pro Footshop přesně to, co v tu dobu hledali.

Které kusy z kolekce jsou vaše oblíbené?

Je jich víc. Byla jsem u celého procesu výroby, kresby, které modely nesou, jsem čmárala na cestách. Promítá se do toho hodně z mého dětství, proto je pro mě každý kus vzácný. Mám ráda třeba perforovanou sportovní bundu potištěnou mými kresbami. Je lehoučká a dá se složit do mini vaku, který je součástí plachty na zádech bundy. Mimochodem, zamiloval se do ní Orlando Bloom.

Jaká bude vaše podzimní kolekce?

Pletená, z recyklovaných a trvale udržitelných materiálů, plná čepic a hlavně nositelná.

Kdybyste nebyla Petra Ptáčková, módní návrhářka, kým byste byla?

Kachna, co má všechno a všechny na háku.