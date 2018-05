První filmová upoutávka k biografickému snímku Bohemian Rhapsody o kultovní skupině Queen nasbírala po dvou dnech od zveřejnění 9 miliónů zhlédnutí. Dlouho očekávaný film musel překonat spoustu překážek, a tak není divu, že zájem fanoušků je obrovský. Hlavní roli pěvecké hvězdy ztvárnil Rami Malek.

Snímek se zaměřuje na hudební dědictví skupiny a mapuje její historii od vzniku v sedmdesátých letech až po slavné vystoupení na charitativní události Live Aid v roce 1985, které je považováno za největší živé představení rockové historie.

Americký herec s egyptskými kořeny Rami Malek, známý především ze seriálu z hackerského prostředí Mr. Robot, získal roli Freddieho Mercuryho jako druhý v pořadí. Původně měl zpěváka ztvárnit Sacha Baron Cohen, který chtěl film pojmout intimněji, ale členové kapely Queen chtěli spíše rodinný film. Cohen tak od filmu nakonec odstoupil. Následovaly také další komplikace. Režisér Bryan Singer přestal ze dne na den chodit na natáčení, údajně kvůli zdravotním potížím jednoho z jeho rodičů. Mluvilo se ale také o konfliktu s hlavním představitelem filmu. Sám Singer se odvolával na neshody se studiem Century Fox a tři týdny před ukončením natáčení byl nahrazen Dexterem Fletcherem.

V upoutávce k filmu se objevil také téměř nerozpoznatelný Mike Myers, jenž ztvárnil ředitele nahrávací společnosti. "Je to nekonečné. Trvá to šílených šest minut!," vyjadřuje se v upoutávce ke kultovní písni Bohemian Rhapsody, kterou Mercury napsal celou sám a jež se později stala hymnou všech fanoušků kapely. Také další hity skupiny Queen jako Another One Bites the Dust nebo We Will Rock You uvidíte v provedení Ramiho Maleka v českých kinech od 1. listopadu letošního roku.