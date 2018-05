Ročně se ve světě použije něco přes tři miliardy jednorázových kelímků. Přitom je držíme v ruce jenom pár minut. Zatímco jeho vrchní vrstva je z papíru, vnitřní je většinou opatřena tenkou vrstvou vosku nebo plastu. Na skládce se pak rozkládá desítky let. Někteří kavárníci se tak snaží zatěžování planety omezit.

První země, která se problém nadměrného užívání kelímků snažila eliminovat, bylo Německo. Za jednorázový kelímek na kávu si u našich západních sousedů jednoduše připlatíte. S tímhle způsobem souhlasí například také organizace Greenpeace. U nás se ale kavárníci obrací k jinému řešení problému s kelímky.

"Zpoplatnění není směr, kterým bychom šli. Raději hledáme ekologické varianty," řekl před časem pro Lidové noviny Ondřej Štökl, hlavní barista sítě restaurací Ambiente. V nové pobočce řetězce zaměřené na pečená kuřata Grils tak už zavedli kompostovatelná brčka, kelímky i víčka. V restauraci a pekárně Eska nově také dostanete svojí kávu s sebou do kompletně kompostovatelných kelímků.

Kavárna Alf&Bet na Palmovce k pití přidává jenom papírová brčka a za vlastní kelímek poskytuje slevu 5 korun. Holešovický Vnitroblock kromě zrušení brček do drinků poskytuje milovníkům kávy 10 % slevu na nápoj, pokud si ho nechají připravit do vlastního kelímku. Také řetězec Costa Coffee se rozhodl udělat ekologickou změnu. Zavázal se, že do roku 2020 zrecykluje půl miliardy kelímků ročně. Reaguje tak na skutečnost, že více jak 90% kelímků se běžně nedostane k procesu recyklace. Kavárenský velikán Starbucks vás zase za vlastní kelímek odmění desetikorunovou slevou na nápoj a ve své nabídce hrníčků prodává také znovu použitelné kelímky vlastní značky.

S vlastním nádobím

Někteří milovníci kávy si proto začínají kupovat vlastní nádoby, které nosí všude sebou. Ne úplně praktický, ale zato ekologický trend získává na popularitě. Stále častěji proto uvidíte v kavárně hosty, kteří si kávu nechali připravit do svých vlastních barevných kelímků, které dnes vyrábějí ze skla, korku nebo ekologického plastu.

Také plastová jednorázová brčka způsobují přírodě problémy. Často se stávají nechtěnou potravou zvířat v oceánech, kde skončí velká část plastového odpadu. Jen ve Spojených státech obyvatelé použijí 500 miliónů plastových brček denně. Bio obchody proto prodávají brčka z bioplastu, kovu, skla či bambusu. Součástí balení je také speciální kartáček na omytí. Kromě ekologických brček či znovupoužitelných kelímků jsou na vzestupu rovněž látkové nákupní tašky, síťky na ovoce z bioplastu, nebo plátýnka vyrobená ze včelího vosku, jenž nahrazují igelitové sáčky a plastové nádoby na jídlo.