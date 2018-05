Je návrhářkou nejočekávanější róby letošního roku - svatebních šatů Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu. Co Clare Waight Keller v oblasti módy dokázala a kam pod jejím vedením směřuje luxusní módní dům Givenchy?

V loňském roce se stala první ženou, která kdy vedla v pozici umělecké ředitelky francouzský módní dům Givenchy. Aktuálně se o ní ale mluví především ve spojitosti se svatebními šaty, jež navrhla pro Meghan Markle, nevěstu prince Harryho.

O tom, z čí dílny budou svatební šaty této americké herečky, se hodně spekulovalo. Vybíralo se mezi mnohými jmény - hlavním favoritem byl módní dům Ralph & Russo, mluvilo se ale také návrháři Christopheru Baileym, bývalým kreativním ředitelem Burberry, nebo Victorii Beckham. Nakonec volba padla na bristkou designérku Clare Waight Keller, protože podle prohlášení Kensingtonského paláce tvoří elegantní a nadčasové modely a díky svým bohatým zkušenostem si zaslouží náležitou pozornost. "Také fakt, že jsme pracující matka, byl dle mého názoru jedním z důvodu, proč si mě Meghan vybrala," řekla sedmačtyřicetiletá návrhářka a matka tří dětí novinářům.

Minimalistickou eleganci střihu, která působila jako z rukou samotného Huberta de Givenchy, doplňoval pětimetrový závoj, jenž lemovaly ručně vyšívané vzory květin typických pro země Commonwealthu. Ty symbolicky doprovázely dnes již vévodkyni ze Sussexu na cestě ke královské rodině. Vše doplňovaly náušnice a náramek Cartier a diamantová čelenka zapůjčená samotnou královnou Alžbětou II. Výtvor britské návrhářky sklidil vesměs pochvalné reakce.

David Emanuel, který navrhoval svatební róbu princezny Diany, o šatech řekl, že jsou elegantní, jednoduché a stylové, a ocenil také nápad s květinovou výšivkou. "Myslím, že také princezna Diana by její svatební šaty schvalovala," uvedl pro Daily Express.

Krůček po krůčku do první ligy

Hned po studiích na Vysoké škole umění v Ravensbourne a Royal College of Art v Londýně o Clare Wight Keller projevila zájem značka Calvin Klein, kde posléze začala pracovat a navrhovala pro ni dámské kolekce. Následně se přesunula k Ralphu Laurenovi, kde vedla elegantní pánskou linii Purple label. V roce 2000 si ji Tom Ford přizval do módního domu Gucci, kde působila čtyři roky jako designérka a podílela se na podobě dámských kolekcí a také doplňků.

Její další cesta vedla do Pringle of Scotland, značky známé zejména pro pletené oděvy, které si oblíbila královská rodina i hollywoodské hvězdy. Pod jejím vedení se tradiční značka výrazně modernizovala. V roce 2010 se přestěhovala do Paříže a jako kreativní ředitelka začala tvořit image romantické značky Chloé. "Módní dům byl ve fázi, kdy byl otevřený nové vizi, a já jsem se této role s radostí ujala," uvedla návrhářka pro Vogue. Svými nápady tak výrazně poznamenala novou dekádu francouzské značky. Modernizovala vzhled kolekcí a vytvořila nový, sofistikovaný a odlehčený look. Omladila tak dědictví Gaby Aghion, která v roce 1952 tento ryze francouzský módní dům založila.

V loňském roce byla jmenována kreativní ředitelkou značky Givenchy, která je známá dokonalými střihy a moderním přístupem k luxusní módě. Britská tvůrkyně tak opustila jemnou romantičnost Chloé a nahradila ji vyzrálou elegancí. Nová žena Givenchy podle Clare Waight Keller je dokonale oděná a bezstarostná bytost se skvělým vkusem na boty. Pod jejím vedením se značka po osmi letech vrátila i na mola přehlídek haute-couture.

Její předchůdce Riccardo Tisci, jenž v březnu zamířil do čela Burberry, značku Givenchy posunul směrem ke svému oblíbenému haute-goth stylu, kde se potkává vysoká krejčovina a temně romantický gotický styl. Clare Waight Keller přinesla do kolekcí sofistikovanou ženskost. V nejnovější kampani značky je místo Tisciho oblíbeného rotvajlera k vidění černá kočka - jasné znamení, že s novou kreativní ředitelkou přichází i jiné pojetí krásy.