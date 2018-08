Stmívá se a ulice velkoměsta se probouzí pod náporem těch, kteří svůj den chtějí zakončit v některém ze svých oblíbených podniků. Horké letní dny jsou totiž jako stvořené pro večerní posezení s přáteli. Redakce PROČ NE?! pro vás vytipovala tři různá místa, kde si kromě skvělého drinku můžete poslechnout kvalitní hudbu, zatančit si nebo si třeba zahrát petanque.

Teplým vzduchem se nese vůně pozdních večeří a cigaret, v parcích hrají živé kapely a parkety letních scén duní pod beaty hudebních setů známých dýdžejů. Praha v létě. Když si odmyslíte úmorná vedra posledních dní, mají letní večery ve velkoměstě své kouzlo. Tedy, když víte kam jít. Schválně, až bude zima, vzpomeňte si na ty teplé večery, kdy sedíte s přáteli v parku a užíváte si bezstarostnost končícího dne. Za zvuku klubové hudby se pohupujete sem a tam, alkohol vám jemně stoupá do krve a vy se cítíte tak nějak šťastní.

Coco Van by Coffee Corner je karavan na Střeleckém ostrově, který je perfektně vybaven pro potřeby všech milovníků kávy. A budete si tu připadat jako někde na Bali. Pro legendární model karavanu Constructam Coral z roku 1969 si jeho současní majitelé dojeli až do Nizozemska. Pak už jen zbývalo jej zařídit tak, abyste si tam mohli dát nejen dobrou kávu, dortíky, domácí zmrzlinu nebo limonádu ozdobenou ovocem a čerstvými květy, ale zároveň posedět v krásně zařízených prostorách kolem a na chvíli zapomenout, že jste vlastně v úplném centru Prahy. Hudební večery se tady střídají s dopoledními lekcemi jógy a blešími trhy. K dispozici je i wifi, takže si tu pohodlně můžete zřídit letní kancelář.

V parku Stromovka, kousek od pražského Výstaviště, se nachází další oáza klidu s názvem Containall. Nevelký bar a kavárna v jednom vybudovaný z původně lodního kontejneru je velmi příjemným místem nejen na drink po práci. Containall funguje i jako kulturní centrum. Součástí programu jsou pravidelné projekce letního kina, workshopy, divadelní představení, prezentace neziskových organizací a sportovní akce. Majitelé Containallu totiž zprovoznili jedno nohejbalové a dvě beachvolejbalová hřiště. Na místě si navíc můžete zahrát ping pong nebo petanque, který si zapůjčíte na baru a k tomu si dejte třeba výbornou ledovou kávu nebo skvěle vychlazený cider.

Chcete-li sofistikované prostředí vhodné jak na posezení s přáteli, tak na důležitou obchodní schůzku, navštivte hotel Four Seasons v centru Prahy. Barmani zde vytvořili osm originálních letních koktejlů inspirovaných zahradami exotických dálek. Capri koktejl vás přenese v myšlenkách do rajského ostrovního světa díky mixu bazalky, mandarinky a Limoncella. Jasmin pro změnu okoření chuťové buňky exotickým liči, mučenkou a Proseccem - to vše podávané ve skleničce z ledu ozdobené malinovým kaviárem. Tomu je tak těžké odolat...