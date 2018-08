Francouzky jej tradičně nosí uvázaný na krku či jako doplněk ke kabelce, Meryl Streep jeho bílou verzi ve filmu Ďábel nosí Pradu z krku prakticky nesundá. Proslulý hedvábný šátek Hermès je kultovním doplňkem, který jednoduše musíte mít.

Šátky se staly ve dvacátém století hitem, nosily jej Audrey Hepburnová, Sophia Lorenová nebo Grace Kellyová, která si jím dokonce obvázala zlomenou ruku. Na šátcích se odrážely trendy v umění i módě a jedním z nejikoničtějších byl, je a pravděpodobně i bude šátek značky Hermés.

První zákazníkem této francouzské značky byl kůň. Když si v roce 1837 sedlářský mistr Thierry Hermès otevřel obchod s jezdeckými doplňky pro koně, neměl ani tušení, že jeho značka bude jednou patřit mezi ty nejluxusnější a nejprodávanější po celém světě a budou ji milovat především ženy.

Dům Hermès, sídlící na pařížské adrese Faubourg Saint-Honoré č. 24, dnes vede šestá generace rodiny Hermès. Sortiment značky tvoří 16 různých řemesel a zahrnuje tak například precizně zpracovanou obuv, kabelky, cestovní zavazadla, doplňky do interiéru, ready-to-wear kolekce a rozměrné hedvábné šátky s výraznými vzory, které patří mezi neprodávanější prodejní artikl. Dům Hermès přichází neustále s novými vzory, kterých bylo vytvořeno už více než 25 000. Při jejich tvorbě se designeři inspirují současnými novinkami na poli módy, kulturními aktualitami, z velké části se na šácíh zobrazují motivy z oblasti jezdecvtí, které je stále se značkou úzce protkáno.

Mimo klasických hedvábných a kašmírových šátků, různých velikostí a motivů, byl do kolekce pro podzim/zimu 2018 zařazen i nový šátek s výmluvným názvem Wash, který oproti ostatním můžete pohodlně vyprat v pračce, aniž by se jeho textura či barevnost narušily. Šátek prochází naprosto stejným výrobním procesem jako ty klasické, odlišný je pouze poslední krok, kdy se šátek naloží do speciální vodní lázně, díky čemuž se jeho struktura zjemní, na dotyk se stává měkčí a barvy získávají odstín patiny.

Šátek je k dostání ve dvou motivech: Manufacture de boucleries détail umělce Gianpaola Pagniho a Pani La Shar Pawnee Kermita Olivera.