Oblečení, které vás odmění. Tommy Hilfiger propojuje módu a technologii



foto: Tommy Hilfiger US 14. 8. 2018 14:47 text: Sandra Staňková foto: Tommy Hilfiger US Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Líbilo by se vám dostávat odměny za to, že se každý den obléknete? Žijeme v době nepřetržitého vývoje, a tak se nemůžeme divit už ani tomu, kdyby nás vlastní oblečení sledovalo. Inovativní značka Tommy Hilfiger přichází s Xplore, očipovanou řadou produktů, které vás odmění za to, že je nosíte.