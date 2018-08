Nejsou nejžhavějším módním hitem, přesto je chcete mít. Tvarem jednoduché, takže se hodí téměř ke všemu a pohodlné tak, že je na konci dne nebudete chtít sundat. Jejich koupí navíc uděláte radost nejen sobě, ale také někomu, pro koho boty znamenají daleko víc než jen trendům podléhající módní doplněk.

Na začátku všeho byla cesta do Argentiny a chuť pomáhat. Blake Mycoskie, zakladatel značky Toms, strávil několik měsíců v místní neziskové organizaci, během nichž se zapojil do různých projektů a jedním z nich bylo rozdávání ochozených bot dětem v chudinských oblastech. Většina z nich nikdy nevlastnila jediný pár bot a celoročně chodila bosa, což v mnoha případech znamená, že nemohou navštěvovat školu, protože obutí je jednou ze základních podmínek.

V Blakově hlavě se tak zrodil koncept obuvnické značky, jejímž smyslem existence bude boty rozdávat. Obchodní model, který slouží jako mechanismus generování pomoci nazval jednoduše One for One: za každý prodaný pár bot značka druhý pár daruje.

První várku bot rozdal po kamarádech a podařilo se mu přesvědčit i pár obchodů, aby od něj boty koupily. V jednom z nich ho zahlédl Booth Moore, přispěvatel Los Angeles Times, a druhý den o nápadu One for One vydal online článek. Do pár hodin od jeho vydání měl Blake objednávku na 2 tisíce bot. Netrvalo dlouho a Blakovi volala asistentka proslulé Anny Wintour s žádostí o rozhovor pro americkou Vogue. Prodej šel po otisknutí interview prudce nahoru, kde se drží dodnes.

K espadrilkám vytvořil Mycoskie i kolekci slunečních a dioptrických brýlí, z jejichž prodeje se obstarává pomoc v oblasti péče o zrak. V roce 2014 k tomu přidal kávu a její prodej propojil s neziskovou organizací Water for People, která za každé prodané balení poskytne jednomu člověku 140 litrů čisté vody. O rok později vstoupily na trh kabelky Toms, jejichž koupí poskytnete tzv. birth kit, hygienický porodní balíček, který napomáhá snížení úmrtnosti matek a novorozenců při porodu.

Darovací mise, při níž se rozdávají botym voda či jednotlivé balíčky, probíhají vždy ve spolupráci s lokálními neziskovými organizaceimi ve více než 63 zemích světa. Jen pro představu, od roku 2006 rozdaly pracovníci společnosti přes 86 miliónů bot. Mycoskie je proto dnes považován za jednoho z nejvlivnějších podnikatelů na světě a jeho sociální model podnikání inspiroval mnoho lidí a firem.

Designéři značky, jemně reagující na módní trendy, mezitím rozšířili kolekci o mnoho typů bot od kozaček, polobotek, po tenisky či sandály. Letos na podzim se tak v dámské kolekci objevuje například semišová kotníková obuv v jemné růžové a purpurové barvě.

"Tomsky" se časem staly trochu must-have doplňkem ve skříních mnoha z nás. I když vám boty v případě espadrilek nevydrží závratně dlouho, protože se snadno ochodí, je tak nějak hezké si je koupit, protože tím zajistíte někomu alespoň o trochu lepší život.