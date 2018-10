S nezastavitelným bavičem o muzice, dětech, historických záporácích a obou rukou levých.

Zpěvák, příležitostný herec, porotce pěvecké soutěže a hlavně showman. Matěj Ruppert letos oslavil čtyřicítku, temperamentu má ale stále na rozdávání. Na focení dorazil s tříminutovým předstihem a hned se nám svěřil, že včera hlídal děti, aby mohla manželka po dlouhé době vyrazit na večírek. Otec dvou krásných dcer přivítá 26. října na světě ještě jednu ratolest − novou desku Bad Time for Gentlemen. Je to vůbec první deska, kterou skupina Monkey Business nahrála se zpěvačkou Terezou Černochovou, jež koncem roku 2016 nastálo nahradila Tonyu Graves. Slavit se bude tři dny, 4., 5. a 6. prosince v pražském Lucerna Music Baru, kde Matěj rozjede své pověstné taneční pohyby, se kterými před pěti lety bodoval i v soutěži StarDance. Ukazuje nám oblíbenou figuru: "Tohle je New York z tance čača!" Klubová pódia čas od času mění za filmové kulisy. V novém českém dramatu Toman si zahrál polského válečného zločince Mariana Kargula, lstivého a bezskrupulózního vedoucího koncentračního tábora v Bodziechově u Ostrovce. "To byla pěkná svině," rozvypráví se nejen o své roli, ale i o historických událostech Evropy i Ameriky. "Teď jsem četl Pacnerovu knihu Osudové okamžiky 20. století. Čtu všechno, ale v poslední době hlavně životopisy a literaturu faktu." Pokládáme poslední otázku: Je pravda, že jste přestřihnul kabel a vyhodil elektřinu v celé továrně, když jste jednou zkoušel pracovat rukama? "To si pište!"

Teď nic neříkejte, Matěji Rupperte!