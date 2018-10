Tenhle příběh je takřka neznámý, přesto fascinující. Francois Czapek založil téměř před dvěma stoletími úspěšné hodinářství. Jeho hodinky nosil i císař Napoleon III. Pak ale zmizel a jeho značka s ním, než se před pár lety znovu objevila s pomocí sbírky milionářů i jednoho Čecha.

Na stole v kanceláři Jana Sýkory leží talíř a na něm je keramická žabka se zlatou korunkou. Jak symbolické. "Tohle je moje živobytí. Líbám žabičky. Ale abyste získal princeznu, musíte jich políbit opravdu hodně," vypráví spolumajitel investiční banky Wood & Company. Také tohle bude příběh o jedné princezně. O princezně, kterou Sýkora potkal, když to vůbec nečekal.

Byl rok 2014 a on trávil dovolenou v Rakousku. Zrovna si hrál s dětmi, když za ním přišel jeho přítel René Guhl a zeptal se ho: "Máš rád hodinky?" No samozřejmě! "Tak to by ses měl potkat s mým bratrem Harrym. Má pro tebe zajímavý návrh," pokračoval. Harry Guhl, milovník umění a umělecký konzultant, pak Sýkorovi odvyprávěl málo známý příběh. O Francoisi Czapekovi, polském výrobci hodinek narozeném v jedné české vesnici, který se v roce 1839 potkal s jistým Antonim Patekem. Ano, tím, který stál u zrodu světoznámé značky Patek Philippe, méně se už o něm ale ví, že předtím spolupracoval na jiných proslulých hodinkách, právě s kolegou s českými kořeny. Jejich cesty se ale postupně rozdělily a hodinky Czapek časem zůstaly vzpomínkou.

Více než sto let se na ni jen prášilo. Zůstávala v paměti znalců, výkladních skříních muzeí či ukrytá v archivech. Než přišel Harry Guhl a rozhodl se oživit ji. Věděl však, že bez pomoci to nezvládne, a právě proto se obrátil i na Sýkoru.

Český finančník jeho vyprávění napjatě poslouchal. Když Guhl skončil, tak jen vydechl: "To je skvělé." Přišel čas políbit další žabičku.

Hodinky pro Napoleona

Celý příběh se vůbec nemusel odehrát, kdyby Harry Guhl v roce 2001 nevyrazil do jednoho muzea hodinek. Při prohlídce ho zarazilo neobvyklé jméno. Czapek. A tak si o něm začal hledat více.

Zjistil, že se narodil jako Franciszek Czapek v Semonicích na českém území. V mladém věku však s celou rodinou odešel do Polska a měl dvojí občanství. Účastnil se polského povstání proti Rusům, ale když neuspělo, emigroval v roce 1832 do Švýcarska. Tam založil svou první hodinářskou firmu Czapek & Moreau a změnil své jméno na Francois.

O čtyři roky později se potkal s krajanem a dalším účastníkem povstání. Jmenoval se Antoni Norbert Patek a 1. května 1839 spolu spustili provoz firmy Patek, Czapek & Cie. Za šest let fungování vytvořila několik výjimečných hodinek, jenže v dubnu 1845 se jako parťáci rozešli. Patek chtěl rozjet výrobu ve velkém, Czapek naopak toužil držet své hodinky jako něco unikátního. Našel si proto nového partnera Juliusze Gruzewského. Společnost dál prosperovala a hodinkami zásobovala například císaře Napoleona III. Ateliér měla v Ženevě, jeden obchod ve Varšavě a další v Paříži, kde se jako vůbec první výrobci hodinek dostali na slavné náměstí Place Vendôme. Okolo roku 1869 však Czapek záhadně zmizel. A značka na dlouhou dobu spolu s ním.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jak se "záchranáři" značky dali dohromady?

Kolik se vybralo v crowdfundingu?

Jak vypadá speciální česká kolekce hodinek? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč