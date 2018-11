Kdysi tady bývala banka, teď tu ale hosté plavou v bazénu, kde skladovali zlaté pruty, a za obří dveře sejfu chodí na manikúru i na skleničku. A opulentní prostory projasňují světla z dílny české Preciosy. Takový je londýnský hotel Ned.

Kousek od královského burzovního paláce, přes ulici od centrální banky Velké Británie a téměř na dohled od London Bridge se na půlce bloku rozprostírá bílá majestátní budova pětihvězdičkového hotelu Ned. Pokud sem vkročíte přímo z rušné ulice, na které je vysoká koncentrace finančníků (jak by ne, když se i blízká zastávka metra jmenuje Bank), ocitnete se jako v jiném čase. Jako byste právě přišli do opulentních prostor retro party z filmu Velký Gatsby. Hosty si tu totiž hýčkají elegancí 20. a 30. let minulého století.

Když Nick Jones přišel do opuštěných prostor centrály Midlandské banky, měl prý jasno ve dvou věcech: byl by tu skvělý hotel, ale vzhledem k velikosti projektu to sám nikdy nezvládne. "Hned jsem si pomyslel, že je to vhodné místo na několik restaurací," vzpomíná zakladatel společnosti Soho House. "Mám rád projekty jako Harrod's či Eataly a říkal jsem si, že by to mohla být jejich vzájemná kombinace v jedné velké místnosti."

Kvůli náročnosti se spojil s firmou Sydell Group z New Yorku, známou pro své vytříbené hotely s důrazem na původní architekturu, a následně tým designérů i stavbařů pět let pracoval na celkové přestavbě. Podařilo se jim ale mistrně zachovat budově její "bankovní" duši. Celková investice na přestavbu se vyšplhala do výše zhruba 200 milionů liber (asi 5,8 miliardy korun).

Budovu navrhl v roce 1924 proslulý architekt Sir Edwin Lutyens přezdívaný Ned. Midlandská banka, která tu sídlila, byla svého času největší depozitní bankovní institucí na světě. Po fúzi s HSBC ale zůstala budova ležet pár let ladem. Slavnostně se hotel otevřel minulý rok v dubnu a v rámci AHEAD Europe byl hned oceněn jako hotel roku.

Za bankovní přepážkou

Po vstupu do budovy nespatříte recepci, jak byste čekali. Ocitnete se v prostorné hale čítající tři tisíce metrů čtverečních, kterou rozděluje devadesát dva sloupů. Ty mají díky obložení leštěným kamenem pocházejícím z Jižní Afriky nádhernou tmavě zelenou barvu s lehkým žíháním. Stěny i podlaha jsou z mramoru a dostatek světla sem vpouští vysoká klenutá viktoriánská okna. Kolem je nespočet lampiček, křesel i polstrovaných pohovek. Z původní recepce je dnes pódium pro živá hudební vystoupení a recepce hotelu, ač nová, působí, jako by tu stála odjakživa.

