Na celé ligurské Riviéře těžko najdete malebnější místo. Ikonické Portofino je vetknuté mezi průzračné moře a dramatické útesy porostlé cypřiši, piniemi a palmami. Vzduch tu i na podzim voní sluncem. V přístavu září pestrobarevné fasády pitoreskních rybářských domečků, nad nimi se tyčí luxusní vily, mezi kterými mají svá sídla třeba Domenico Dolce a Stefano Gabbana nebo Silvio Berlusconi.

V chráněném přístavu se líně kolébají přepychové jachty i rybářské a výletní lodě a shora na ně dohlíží kamenný hrad Castello Brown. Právě v jeho kvetoucí zahradě se scházíme s Massimem Gismondim, dědicem šperkařského domu Gismondi, který v Portofinu funguje už po sedm generací. Usměvavý čtyřicátník rodinnou firmu nejen vede, ale také pro ni osobně navrhuje šperky.

"Vtiskuji do nich své emoce a zážitky. Klíčovým motivem je právě Portofino, kde jsem vyrostl a kam patřím. V našich klenotech najdete drahokamy modré jako místní moře, zelené jako okolní kopce, bílé jako písek pláží," vysvětluje Massimo a jako důkaz ukazuje kolekci Paraggi, pojmenovanou podle jednoho z portofinských zálivů. Následují šperky ze série Essenza, kterým vévodí pronikavé smaragdy. Jako vášnivý cestovatel se ale inspiruje i na svých zahraničních výpravách. Prozrazuje, že do nových kolekcí se promítnou jeho nedávné cesty do Austrálie, Kanady a na západ USA. "Jakmile se vrátím domů, hned skicuji prvotní návrhy. Je důležité zachytit první dojmy, jako jsou barvy daného místa, atmosféra, zážitky, kultura, lidi. Vytváříme klasické šperky s dotykem současnosti, hrajeme si s brusem, umístěním či barvou drahokamů a snažíme se je nechat maximálně vyniknout. To je filozofie naší značky."

Šperky Gismondi na pozadí podzimních barev Portofina

Jeho kreativní práce se dá rozdělit do dvou směrů. Vytváří buď celé kolekce, které obsahují i pětadvacet různých kousků šperků (mezi bestsellery patří oblíbená Aura), nebo výjimečné masterpieces, tedy mistrovská díla vyrobená v jediném exempláři. "U nich nehledíme na cenu a prostě vytvoříme to, co máme na srdci a co chceme vyjádřit. Vznikají tak naprosto unikátní předměty," doplňuje Massimo Gismondi.

V klidu se usaďte a vydejte se spolu s námi a modelkou Luisou na podzimní projížďku po Portofinu. Kochejte se tajemnými zákoutími oblíbených míst italské smetánky i dechberoucí krásou šperků Gismondi.

Styling: Milena Zhuravlová / modelka: Luisa Bianchin (Monster Management Milano) / make-up a vlasy: Giorgia Pambianchi (Close Up Milano) / supervize: Tereza Bílá / asistent fotografa: Tomáš Mikule