Do Česka se vrátila po necelém měsíci stráveném na Floridě. "Potřebovala jsem klid na práci a ten se doma hledá těžko," vysvětluje pětadvacetiletá zpěvačka Lenny. Není divu, rozruch je okolo ní v poslední době skutečně pořádný − bulvár vytrvale rozebírá její vztah s raperem Otakarem Peřinou alias Marpem, na konci listopadu měla turné a do toho chystá novou desku. To vše budí velkou pozornost, neboť Lenny alias Lenka Filipová mladší už dávno není jen dcerou slavné zpěvačky nebo pěveckou nadějí. Hudební fanoušky zaujala už svým debutovým EP All My Love a definitivně se mezi žádané hvězdy zařadila první deskou Hearts, kterou vydala před dvěma lety. Posbírala za ni hned pět cen hudební akademie Anděl a zaujala jí i za hranicemi. Posluchači a hudební kritici oceňují nejen její nezaměnitelný "chraplák", ale i to, že se na autorství svých skladeb sama podílí. Však také obor skladba tři roky studovala v Londýně na British and Irish Modern Music Institute a netají se tím, že by jednoho dne v zahraničí ráda prorazila.

Teď nic neříkejte, Lenny!