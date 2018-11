V Prostějově ožila ikonická česká motorka Čezeta. Nezaměnitelný futuristický design jí zůstal, jen ji místo benzinu pohání elektřina. Rychlejší elektroskútr na světě nenajdete.

Rok 1957. Vesmírný závod mezi Sovětským svazem a USA je na samém počátku. V říjnu vypouští SSSR z kosmodromu Bajkonur první umělou družici Země Sputnik 1 a stává se tak pionýrem kosmické éry lidstva. O měsíc později olizuje pes Lajka palubní okénko Sputniku 2 a vydává se na cestu, ze které se už nikdy nevrátí. V Československu sedí v prezidentské kanceláři Antonín Novotný. Na severu naší republiky byl poprvé od středověku zaznamenán výskyt losa v českých zemích a z továrny České zbrojovky ve Strakonicích vyjíždí první "prase".

Rok 2018. V areálu bývalého prvorepublikového strojírenského podniku Wikov v Prostějově vcházíme do menší haly. Hned nás obklopí téměř hmatatelný pach epoxidové pryskyřice. Na zdvižném vozíku se leskne červenobílá karoserie, na zdi za ní k ní ladí logo Čezety ve své typické retro typografii. Mechanici obchází jednu ze skořápek budoucího skútru a ručně ji opracovávají. Další zaměstnanci zase vzrušeně hovoří s vysokým šedovlasým mužem. Ten muž se jmenuje Neil Eamonn Smith, je to Brit a posledních pár let se snaží oživit jednu českou legendu.

Neil Eamonn Smith Foto: David Turecký

Motorka s nezaměnitelným kruhovým světlometem skutečně připomíná rypák vepře domácího. Výrazný, futuristický design modelu 506, neoddiskutovatelně ovlivněný nadšením z meziplanetárního cestování a vzhledem raketoplánů, tehdy pro zbrojovku navrhl nadaný konstruktér a závodník Jaroslav František Koch. Odhaduje se, že po celém světě jezdilo více než 115 tisíc kusů. V některých kapitalistických zemích se skútr prodával pod názvem La Bohème, od května 1960 se montoval (a částečně vyráběl) na Novém Zélandu pod názvem N•Zeta. A tenhle robustní skútr před lety učaroval Smithovi natolik, že se rozhodl koupit licenci a vytáhnout ho z propadliště dějin.

V porevolučním veselí si na Čezetu nikdo nevzpomněl, lidé se po inspiraci dívali spíše směrem na západ než do vlastní historie. "Pro mě je to klenot. Pořád jsem překvapený, že se po roce 1989 nenašel nikdo, kdo by chtěl Čezetu vzkřísit. Licence byla volná skoro 23 let, já přišel až v roce 2012," podivuje se Smith. "Stále existují fandové Čezety po celém světě. Někteří lidé ji milují, někteří nesnáší. Když ji ale teď vidíte na vlastní oči, musíte uznat, že je to nádherně tvarovaný design, ne?"

On sám ho poprvé viděl na ulici na pražských Vinohradech. Pak na něm přijela k oltáři nevěsta na svatbě, kam byl pozván. Nakonec koupil dvě staré Čezety a smontoval z nich jednu funkční. A v hlavě se mu zrodil nápad − přestavět Čezetu na elektroskútr a udělat z ní opět ikonu. Stejně jako je Vespa nerozlučně spojena s italskou kulturou nebo Mini Cooper s Anglií, proč by Čezeta neměla být chloubou českou? "Nechtěl jsem nechat vyrábět skútry někde v Asii a přilepit na ně logo Čezety. Děláme všechno tady a pořádně. Češi jsou neuvěřitelně zruční mechanici a Čezeta by toho měla být důkazem," vysvětluje.

