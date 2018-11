Co čekat, pokud se rozhodnete na vlastní kůži okusit vrcholnou ruční krejčovinu? O tom píše muž, který je na ni expert - v dalším díle seriálu Instagram Patrika Dařílka.

Pokud máte opravdu pozitivní vztah ke svému odívání, jste v tomto ohledu obvykle nejen velmi kreativní, ale také zvídaví. Většinou jste již vyzkoušeli luxusní pánskou italskou či anglickou konfekci, v některých případech možná podstoupili různé varianty výroby oděvů na míru. Začínáte vnímat charakter určitých typů látek a střihů do té míry, že jste schopni uvědomovat si, co vám je příjemnější a v čem se lépe cítíte.

Ve chvílích pohody provedete rekapitulaci a pozvolna zjišťujete, že vás dosavadní forma přestává uspokojovat. Logicky se nabízí – co kdybych udělal další krok a okusil vrcholnou ruční krejčovinu? Ať už by byla taková úvaha přirozeným vyústěním vašich předchozích zkušeností, nebo jen dílem akutní potřeby či spontánního rozhodování, dovolte, abych vám nabídl podstatné informace k vytvoření určité představy. Abyste dokázali ve svůj prospěch maximálně využít potenciál, který náš svět nabízí, potřebujete být alespoň částečně připraveni a rámcově chápat, na jakých principech stojí a jak funguje.

Nechte se hýčkat

Právě před rokem zemřel v Miláně člověk, kterého jsem si nesmírně vážil, Maestro Gianni Campagna. Držitel dvou nejvyšších italských oborových ocenění - titulu „Golden Needle“ v kategorii „Vrcholný krejčí“ a titulu „Golden Scissors“ v kategorii „Nejlepší tvůrce osobního stylu" a "Mistr střihač“.

V Hollywoodu stále žije vzpomínka na okamžik ze zkoušky obleků Pierce Brosnana. Campagna, nespoutaný živel pocházející ze Sicílie, mu na otázku, co považuje za podstatu a smysl svojí práce, odpověděl: „Make them feel like a king, but no one ever said becoming king would be easy“.

Velmi trefně vyjádřeno, s Maestrovou typickou ironií a nadhledem. Přeložit by se to dalo jako: Já zařizuju, aby se cítili jako králové, ale nikdo neříkal, že stát se králem bude jednoduché.

Podle mých zkušeností a názoru je základním předpokladem úspěchu vaše uvědomování si skutečnosti, že se radostně necháváte hýčkat. Že jdete ruku v ruce ve spolupráci s krejčími prostřednictvím společně budovaného, poměrně důvěrného vztahu na straně jedné a nejpropracovanějšího metodického a řemeslného procesu na straně druhé zhmotňovat své potřeby, představy a přání. Což znamená jistou časovou investici, kterou jste připraveni akceptovat.

Zapřemýšlejte před prvním setkáním o svých potřebách tak, abyste je dokázali co nejdetailněji popsat. Zkušený profesionál vás s lehkostí a v pohodové atmosféře vhodným způsobem vyzpovídá a provede všemi úskalími, aby si vytvořil maximálně ucelený obrázek. Nebojte se položit libovolný dotaz, naopak, cílem je porozumění a budování vzájemné důvěry.

Jak vytvořit výjimečnost

Uvažujete-li například o obleku, je dobré mít alespoň základní názor na příležitost k jeho užití, četnost užití, pocitovou barevnou a materiálovou preferenci. Srovnávejte s doposud podstoupeným alespoň referenčně. Na základě těchto kritérií pro vás bude učiněn odpovídající předvýběr exkluzivních tkanin.

Budou vám představeny jednotlivé vhodné materiály a dostane se vám podrobného vysvětlení, jaké jsou jejich uživatelsky významné vlastnosti, pro jaký stylový základ je daná látka nejvhodnější se zohledněním typu postavy a vašich zadání.



V okamžiku, kdy zvolíte materiál a odebereme vám 30-35 tělesných měr, je z hlediska zadavatele podstatné vykonáno.

Nyní už záleží pouze na vás, kam až jste v rámci technických detailů a jejich řešení ochotní zajít. Pro skutečné fajnšmekry prozradím, že jenom na pánském saku existuje 32 položek, umožňujících a skýtajících případnou možnost volby. K tomu ještě připočítejte kalhoty...

Přenecháte-li tyto záležitosti na nás, nebudeme vás jimi zatěžovat. V průběhu následujících zhruba pěti setkání a navazujících prací postupně vytvoříme váš, skutečně osobní a unikátní oblek.



Bude jej tvořit 6 metrů vlastní oblekoviny, 3 metry hedvábných, dvojmo skaných bavlněných podšívkovin a Cupra, 1,5 metru výztužných a konstrukčních tkanin z přírodních materiálů, mnoho metrů šicích a hedvábných nití, zhruba 200 gramů pravé perleti, přes 120 000 stehů a v neposlední řadě minimálně 158 hodin našeho týmového úsilí. Svého času obdobný čas potřebovalo Porsche na postavení jediného kusu ikonického typu Carrera GT. Výjimečné věci zkrátka nevzniknou hned, ovšem čekání se v tomto případě rozhodně vyplatí.