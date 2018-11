Podzimní edice SLOU DAYS nabídne inspiraci na měkké dárky, které jsou smysluplné a zároveň luxusní.

Na akci se představí více než třicet módních značek šetrných k životnímu prostředí - a těšit se lze i na organickou kosmetiku. Doprovodný program přiblíží problematiku tzv. pomalé módy. SLOU DAYS se uskuteční v Hauch Gallery 23. a 24. listopadu.

Vyzpovídali jsme pro vás tři zástupce vybraných značek, které na SLOU DAYS najdete.

Maimana

Tvůrkyni Terezu Inkovou inspirovala k založení projektu pomoc afghánským farmářům, do které se v roce 2014 zapojila. K výrobě používá vlněné látky z různých koutů Afghánistánu, které jsou doručeny zákazníkovi přímo z domácích stavů. Koberce tak doslova dýchají staletými tradicemi i vytříbenými přírodními materiály.

Koberec Maimana v interiéru Foto: Maimana

Moroccan Sense

Zakladateli této značky přírodní kosmetiky jsou manželé Eva a Said El Bourkhissi. Produkty odráží pestrost Maroka co do vůní i barev a jsou vyráběny z tradičních marockých surovin, jako je růžová voda, jíl rhassoul nebo olej z argánie trnité. Všechny produkty jsou vhodné nejen pro vegany, ale také pro alergiky.

Šamponové mýdlo s arganovým olejem Foto: Moroccan Sense

KS Textile Ar t

Pod vedením Kateřiny Soukupové vznikají ve studiu KS TEXTILE ART ručně tkané koberce na míru, vlněné a piknikové deky, polštáře, ubrusy a další tkaniny pro domácí i venkovní využití. Každý produkt je díky ruční výrobě originál.

Vlněná deka s koženými řemínky Foto: KS Textile Art

Jaký je váš postoj k udržitelnému způsobu života?

Tereza Inková: Udržitelný způsob života je pro značku Maimana základním stavebním kamenem. Všechny produkty vznikají z lokálních zdrojů, jsou ručně tkané díky úžasným afghánským tkadlenám. Většina z nich se barví pouze přírodními barvivy získanými z rostlin a dalších přírodnin v okolí.

Eva El Bourkhissi: Snažíme se hlídat nejen spotřební zboží, ale také potraviny. Rádi oslovujeme místní zemědělce, kteří v okolí našeho bydliště pěstují nejrůznější plodiny. Co se týče spotřebního zboží, upřednostňujeme drobné producenty, kteří si zakládají na udržitelnosti.

Kateřina Soukupová: Kladný. Zamýšlím se nad svou ekologickou stopou, snažím se být zodpovědná a šetrná k přírodě nejen tím, co dělám, ale jak to dělám. Při nákupu dávám přednost lokálním produktům a moc ráda nakupuji v bezobalovém obchodě. Kompostuji, recykluji.



Jak zpracováváte odpady a zbytky z výroby?

Tereza Inková: Zbytky proto nejsou téměř žádné. Vyrobí se jen tolik kusů, kolik vlny je aktuálně k dispozici.

Eva El Bourkhissi: Část našeho materiálu je recyklovatelná, část bohužel ne, ale rádi bychom to v budoucnu změnili.

Kateřina Soukupová: Moc zbytků z výroby nám nezbývá. Když nějaký materiál přece jen zůstane, posíláme ho k dalšímu zpracování do zájmových kroužků.



Na jaký výrobek od vaší značky jste nejvíce pyšní?

Foto: slou.cz

Tereza Inková: Na kusy, za kterými je vidět největší množství lidské práce, jako je například koberec Daizangi, který kombinuje tři různé techniky.

Eva El Bourkhissi: Jedná se o čistý arganový olej ve své přirozené podobě.

Kateřina Soukupová: Radost mám z recyklovaných dek, které byly ušpiněné, nebo potrhané z výroby. Udělali jsme z nich polštáře.

Pro koho jsou vaše výrobky určeny?

Tereza Inková: Naše produkty jsou určeny pro ty, kteří za věcmi hledají jejich příběh. Koberce dokáží dokonale zútulnit prostor a vydrží mnoho let.

Eva El Bourkhissi: Naše produkty jsou určeny pro všechny, kteří vyhledávají kvalitní přírodní kosmetiku. V péči o pleť, tělo i vlasy.

Kateřina Soukupová: Myslím, že jsou pro všechny věkové kategorie. Hlavně pro ty, kteří mají rádi přírodní a kvalitní české výrobky, které jim budou dlouho sloužit.