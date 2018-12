Advent, jedno z nejkrásnějších období v roce. Nemusí nutně znamenat jen nákupy, všeobecný spěch a stres. Naopak, lze si ho i užít - doslova plnými doušky skvělých koktejlů. Vybrali jsme pro vás několik míchaných nápojů lahodících oku i chuťovým pohárkům a vytipovali bary v Praze, kam na ně vyrazit!

Bar, to není jen zvýšený pult k podávání nápojů a jídel. Je to místo, kde lze relaxovat, potkat nové lidi a dopřát si nové chuťové zážitky. V našem výběru najdete místa, kde míchají jak nápoje z tradičních surovin, tak i zimní variace na klasické drinky. Dopřejeme vám ale i cestu za hranice koktejlové fantazie.

Hemingway Bar Praha

Jak název napovídá, bar je inspirovaný spisovatelem a milovníkem koktejlů Ernestem Hemingwayem. Je to pravý přístav v bouři pro milovníky absinthu, rumu, nebo šampaňského. Hemingway bar najdete v ulici Karolíny Světlé 26 na Praze 1. A co si tu můžete dát?

Foto: Hemingway Bar Praha

The Revenant

Pernod Absinth

Zázvorový kordial

Citronová šťáva

Kombucha s příchutí citronové trávy

Drink servírovaný ve fontáně, která je určená k servisu pravého absinthu. Zázvor s absinthem skvěle ladí a chuť je podpořena přidanou kombuchou s příchutí citronové trávy (fermentovaný čaj, pozn. red.). Balanc chutí doplňuje kapka šťávy z citronu. Drink je zdobený jedlou orchidejí.

Foto: pixabay.com

Winter Manhattan

Havana Club 7 aňos

Vermut Cocchi Americano

Střik domácího skořicového bitters

Lžička sirupu z amarena třešní

Zimní Manhattan je variací na klasickou podobu tohoto tradičního koktejlu. V této formě se míchá s těžšími a výraznějšími tóny. Jedním z dominantních prvků je skořice. Ta je použita i na závěr k nakouření skleničky.

Public Interest Bar

Bar najdete na Starém Městě - poblíž Nemocnici na Františku, v ulici s příznačným názvem U Milosrdných 12. Ideální místo, kde najít první pomoc od vánoční horečky. Prostředí baru, stejně jako jeho okolí, oplývá šarmem staré Prahy, je tiché a ztemnělé. Turistů se tu spíš nedočkáte, zato vlídné náruče klidného baru ano.

Foto: Public Interest Bar

Matuška Berry Sour

Skotská whisky

Redukce z piva IPA Tropical Rocket Matuška

Čerstvé plody

Citron

Proč Matuška Berry Sour? Protože skotská je redukovaná pivem typu IPA z produkce pivovaru Matuška. Drink je doplněný o čerstvé lesní plody a citron. Skalní fanoušci piva mají konečně možnost dát si koktejl a necítit se provinile.

Foto: Public Interest Bar

Public Pumpkin

Tymiánový rum

Pyré z pečené dýně

Čerstvý zázvor

Citron

Muškátový ořech

Že nejde dohromady dýně a rum? Ale to byste se hořce spletli. Tymiánový rum společně s dýňovým pyré, zázvorem a muškátovým ořechem přesvědčí každého skeptika o opaku.

Foto: Public Interest Bar

Autumn Martini

Vanilkou infuzovaná vodka

Čerstvá šťáva z jablka Granny Smith

Skořicový sirup

Limeta

Podzimní tóny vanilkou infuzované vodky se snoubí v dokonalé kombinaci se šťávou z čerstvých jablek. Celý koktejl doplňuje limeta v harmonii se skořicí.

Buddha-Bar

Bar zvučného jména najdete na adrese Jakubská 8. Luxusní prostory kombinují secesi i orient, v horním patře je bar, ve spodním restaurace, kde lze objevovat umění asijské kuchyně. Celý prostor nepřetržitě střeží velká socha Buddhy. Současný barový lístek nabízí kromě kategorie Prague Signatures i koktejlovou cestu po světě: On the road to india, The Americas a Spirit of Asia.

Vybrali jsme koktejly z kategorie Prague Signatures, ve kterých bar pracuje s lokálními surovinami a alkoholem, v kombinaci s orientálními prvky.

Foto: M. Gottwald, PHOTOONE s.r.o.pro Buddha-Bar

Poppy Mule

Citronová vodka infuzovaná mákem

Švestková marmeláda

Skořicové bitters

Zázvorové pivo

Limeta

Drink, který v sobě mísí citronovou vodku infuzovanou mákem s povidly povařenými se skořicí, limetu a zázvorové pivo. Servíruje se v hliněné váze, kterou si bar nechává vyrábět v dílně nedaleko Prahy.

Foto: M. Gottwald, PHOTOONE s.r.o.pro Buddha-Bar

Evil Santa

Becherovka infuzovaná máslem

Pisco

Chili

Červený vermut

Skořicový sirup

Limeta

Hřebíček

Malinový prášek

Ostrý vánoční koktejl, nic pro bábovky. Kombinace becherovky infuzované máslem s chili, k tomu pisco, červený vermut a hřebíček. Tenhle drink je výzva!



Foto: M. Gottwald, PHOTOONE s.r.o.pro Buddha-Bar

Curcuma Penicilin

Gin

Medová voda infuzovaná kurkumou

Citron

Zázvor

Citronová tráva

Nakouřená whisky



Posledním vybraným je míchaný nápoj, který snoubí gin a medovou vodu. Zimní a potažmo vánoční aroma obstará kurkuma, zázvor, citron a nakouřená whisky. O preventivních účincích proti nachlazení nemůže být ani pochyb.