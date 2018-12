V pravidelné rubrice Speed Art Dating vám představujeme zajímavé tváře české umělecké scény. Po Jaroslavu Bejvlovi přichází Dávid Kurňavka.

Dávid Kurňavka je mladý slovenský výtvarník a malíř. Žije a tvoří v Praze. Jeho první sólo výstava Are You Mine proběhla v dubnu 2017, od té doby se veřejnost dočkala počinů První léto, které bylo k vidění na podzim loňského roku. Začátkem letošního listopadu přišel s výstavou Punkmaster. Kurňavkovy malby jsou velmi moderní a plné příběhů, které jsou barvitě vyprávěny skrze dvojznačné i zcela jasně vyznívající symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Atraktivní malíř se netají tím, že ho inspirují ženy.

Prodejte se ve dvou větách, Dávide!

Moje práce je unikátní, a to je fakt.

Proč jste se stal malířem?

Rodiče mě vždy podporovali v tom, k čemu jsem měl nejblíže. Ukázali mi cestu a navedli mě na ni, dveře už jsem si otevřel sám. Uvědomil jsem si, že chci lidem ukázat něco nového a nepoznaného.

Foto: archiv Dávida Kurňavky

Čím se inspirujete?

Vším, co mě nějak zaujme. Každý další symbol, věc nebo bytost je "link" k něčemu novému, anebo starému, ale zato věcnému.

Jaký smysl má umění a co pro vás znamená?

Žák a učitel, tečka.

Činnost, které věnujete deset minut každý den?

V poslední době je to sezení na lavičce před ateliérem. Jakmile se vzbudím, musím na pár minut ven.

Co jsou pro Dávida Kurňavku peníze?

Klíč bez zámku nebo zámek bez klíče.

Foto: archiv Dávida Kurňavky

SPEED ART DATING Koncept Speed Art Datingu jsme představili v jednom z předchozích článků, kdy jsme si od odborníků na uměleckou scénu nechali dát tipy na čtyři význačné české talenty - a ty jsme následně vyzpovídali. Nyní si tato rychlá "představovací rande" s pozoruhodnými českými umělci budeme dávat pravidelně v nové rubrice.

Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?

Na místě ani čase nezáleží, vždy je to o síle okamžiku.

Váš dosavadní největší úspěch?

Když moji rodiče viděli poprvé můj malířský cyklus Are You Mine? v The Chemistry Gallery.

Komu byste chtěl prodat některé ze svých děl a ještě se tak nestalo?

Zatím jsem prodal každé svoje plátno sběratelům, kteří se v něm našli a tak vím, že jsou v dobrých rukou. Na tom mi záleží nejvíc - a mám štěstí. Nechám se překvapit, kdo bude další.

Foto: archiv Dávida Kurňavky

Jak by vypadal ideální den, který byste chtěl zažít?

Uvidět (znovu) poprvé moře.

Moderní malba, nebo staří mistři?

Staří mistři jsou bohové a v té moderní malbě máme šanci stát se polobohy. Výzvu přijímám!