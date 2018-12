Psychadelická mlha let sedmdesátých. Sytě červená jako symbol ženské síly. Výlet do víru blešího trhu v srdci Indie. Darujte letos spolu s luxusním parfémem také netradiční prožitek. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější vůně, které vypráví příběhy a podtrhují charakter.

Máme smělou myšlenku: výjimečný parfém je tím nejlepším talismanem. Může nám dodat sebevědomí, popostrčit k odvaze, připomenou vlastnosti, kterých si na sobě vážíme, ale ve víru zběsilého života na ně občas zanevřeme. Zůstává po nás jako vzpomínka na kůži těch, po kterých toužíme. Vetřete jej do vlasů, na linii klíčních kostí, vdechujte ho na zápěstích. Každý jeho závan vám připomene, že osud je jen ve vašich rukou.

Vůně pro muže, kteří se nebojí vyčnívat, jsme pro vás vytipovali v minulém článku. Tentokrát pro vás máme kurátorský výběr pro dámy.

AMOUAGE: Imitation Woman

Tato květinově aldehydová vůně vznikla jako pocta New Yorku sedmdesátých let a nezapomenutelné éře ikonického Studia 54. Jiskřivé úvodní nóty černého rybízu, aldehydů a lékořice evokují divoké večírky v proslulém nočním klubu, kde nic nebylo nemožné. Květinové srdce, ve kterém se mísí růže, ylang ylang, květ pomerančovníku a jasmín, je inspirováno kulturní rozmanitostí New Yorku, zatímco kadidlo, pačuli a santalové dřevo v základu vůni dodávají na smyslnosti. Neonové barvy flakonu, ve kterém se tato nezaměnitelná vůně ukrývá, symbolizují dynamickou energii města, které nikdy nespí.

Hlava: aldehydy, černý rybíz, lékořice. Srdce: jasmín, květ pomerančovníku, růže, ylang ylang. Základ: kadidlo, pačuli, santalové dřevo

7450 Kč za 100 ml, prodává INGREDIENTS.

TOM FORD: Vanille Fatale

Syrová a ve stejnou chvíli perfektně uhlazená. Vanille Fatale se inspiruje sílou přírody a proniká do smyslů pradávnými vonnými esencemi. Vůni otevírají omamné nóty šafránu a koriandru mísící se s myrhou a narcisem. Vznešenou madagaskarskou vanilku v základu umocňuje semiš, tabák a čerstvě upražená káva. Tato vůně je pro pravé požitkáře.

Hlava: koriandr, šafrán, myrha, kadidlo, limetka, pomeranč, rum. Srdce: narcis, frangipani, kávová zrnka, ječmen, švestka, růže, pelyněk. Základ: vanilka z Madagaskaru, mahagon, semiš, lišejník, pačuli, violka, tabák.

5549 Kč za 50 ml, prodává DOUGLAS.

IMAGINARY AUTHORS: Slow Explosions

„Byla jsem ztracená, bez cíle a v depresi. Teď už jsem jen dvě z těchto věcí.” Gwen K. Vroomen

V roce 1980, dala Gwen K. Vroomen výpověď z nudné a monotónní práce, zašla do baru a na barmanovo naléhání hodila šipku na mapu světa připevněnou na zdi. O Goa ještě nikdy v životě neslyšela, ale věděla, že se musí hned vydat na cestu. O tři měsíce později oslavuje hindský Nový rok v čajové zahradě vysoko v kopcích Kerala a dole ve městě vybuchují ohňostroje. Tu noc si do deníku zapsala: Byla jsem vzkříšena barvami, vykoupena kypícím neznámem.” Její cesta z temnoty je lemována nezapomenutelnými historkami z nočních trhů, od břehů kalných řek a z bláznivých jízd na mopedu.

Slow Explosions je dvanáctý parfém portlandské značky Imaginary Authors, která nabízí provokativní únik do fantazie. Každý flakón vás vezme na cestu za vymyšlenou zápletkou spolu s medailonkem fiktivního autora. Kdy ho nosit? Když potřebujete přivolat nové nápady, rozmazlit se myšlenkami na útěk a připomenout vzrušení z riskantních rozhodnutí.

Vonné nóty: šafrán, růže, kůže, jablko, benzoin, cashmeran, a překvapivě také indický bleší trh Arpora Night Market

95 dolarů za 50 ml, prodává SILK FERRIES.

CHANEL: N°5

Poprvé v historii módního domu Chanel se ikonický parfém číslo 5 zahalí do nové barvy. Limitovaná edice pro sběratele je smyslně rudá. „Červená je barva krve a života,” proklamovala kdysi Mademoiselle Gabrielle Chanel. Parfém navržený v roce 1921 ve flakonu s čistým obdélníkovým tvarem se tehdy stal manifestem moderní estetiky. Květinové aldehydová vůně je pro mnohé dodnes talismanem a v sytě červeném hávu teď nese také odraz vášně, lásky, svobody a síly sebevědomé ženy, která si sama vybírá svou cestu. V rubínové lahvičce najdete tóny ylang ylang, broskve, bergamotu, jasmínu a růže, konvalinky, kosatce a větvičníku.

4260 Kč za 100 ml, prodává CHANEL.

ABEL: Green Cedar

Vůně Abel jsou pro všechny ochránkyně přírody, kterým není naše planeta lhostejná. Nizozemská značka vytváří unisexové parfémy, které jsou moderní a šik, a přesto výhradně z ingrediencí, které byly vyprodukovány v souladu s fair trade a udržitelným zemědělstvím. Kolekce Abel Vita Odor si navíc klade za cíl vytvořit souhru s přirozenou chemií těla – parfém se během dne rozvine do jedinečné vůně, spíše než aby překryl osobnost nositele oblakem konzistentní vůně. Stojí za ní Novozélanďanka Frances Shoemack, bývalá vinařka se zálibou ve vůních a holistické filozofii, a věhlasný mistr parfumér Isaaca Sinclaira. Společně vytváří „živé” vůně, které s vámi splynou.

Green Cedar je jedinečná vůně s jemnou dřevitou vůní cedrových stromů pocházejících z Texasu a pohoří Atlas.

Hlava: magnolie kardamom. Srdce: cypriol, guajak. Základ: cedr.

2790 Kč za 50 ml, prodává CZECH LABELS & FRIENDS.